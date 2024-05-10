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Чудесное место для отдыха с детьми, прекрасная команда, вкладывающая душу в свое дело. Анна лично провела экскурсию, рассказала интересные факты и истории из жизни оленей. На ферме представлено 5 видов. Животные холеные и ухоженные, ни одного равнодушного к ним человека там нет))) Возили нас в лес, где олени на свободном выгуле, их можно кормить с рук, животные практически ручные) После напоили в трапезной чаем с пряниками, продолжая рассказывать о подопечных. К посещению обязательно! Островок спокойствия и умиротворения совсем рядом с городом и суетой, отдых для души и глаз. В следующий раз приедем с друзьями, остановимся в кемпинге на территории. Анна, спасибо вам и вашей команде за положительные эмоции!