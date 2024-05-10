Выездные экскурсии из Твери

Найдено 7 экскурсий в категории «Выездные» в Твери, цены от 6 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
Индивидуальная
7 часов
12 отзывов
Торжок через века: Пушкинская эпоха и древние храмы
Погрузитесь в эпоху Пушкина с экскурсией в Торжок. Откройте тайны старинных усадеб и храмов
Начало: В Твери, на площади князя Михаила Тверского
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 600 за всё до 7 чел.
Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Пушкинское кольцо Верхневолжья: экскурсия по местам Пушкина в Твери
Погрузитесь в мир истории и культуры, следуя путями Пушкина по живописным уголкам Тверской земли
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
13 июня в 09:00
17 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 500 за всё до 5 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
9 часов
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Музей художественного стекла в Тверской области
Индивидуальная
2 часа
Музей художественного стекла в Тверской области
Полюбоваться изящными стеклянными изделиями и понаблюдать за работой мастера-стеклодува
Начало: В деревне Слобода
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
10 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
    Сегодня были с семьёй на удивительной экскурсии в Миръ Оленей. Полное единение с природой, свежий воздух и, конечно же, олени!
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    Чудесное место для отдыха с детьми, прекрасная команда, вкладывающая душу в свое дело. Анна лично провела экскурсию, рассказала интересные факты и истории из жизни оленей. На ферме представлено 5 видов. Животные холеные и ухоженные, ни одного равнодушного к ним человека там нет))) Возили нас в лес, где олени на свободном выгуле, их можно кормить с рук, животные практически ручные) После напоили в трапезной чаем с пряниками, продолжая рассказывать о подопечных. К посещению обязательно! Островок спокойствия и умиротворения совсем рядом с городом и суетой, отдых для души и глаз. В следующий раз приедем с друзьями, остановимся в кемпинге на территории. Анна, спасибо вам и вашей команде за положительные эмоции!

  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Нам все очень понравилось. А посещение Мемориала- память на всю жизнь.
  • А
    Анастасия
    4 мая 2024
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    Эта экскурсия покорила нас. Видно, что Галина влюблена в свою профессию! 7 заявленных часов(а по факту больше) пролетели на одном
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    дыхании. Исходя из наших пожеланий, Галина подстраивала маршрут. Очень светлый человек, с которым хочется отправиться ещё и на другие экскурсии. Мы в восторге!

  • А
    Алексей
    26 апреля 2024
    Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
    Экскурсия прекрасно организована, проходит на одном дыхании. Узнали очень много интересного. Галина прекрасный экскурсовод, имеющий огромный опыт, знания по истории своего края. Рекомендую!!!
  • Ю
    Юлия
    25 апреля 2024
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Получили огромное удовольствие от удивительной и необычной экскурсии. Спасибо огромное Галине! Благодаря ей мы посетили необыкновенные места, до которых бы
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    сами не добрались, услышали очень интересный рассказ о них. Экскурсия проведена с большой любовью к Тверской земле, которая передалась и нам.

  • И
    Ирина
    25 марта 2024
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    Всё начинается с гида. Галина дружелюбный, милый человек, с которым очень приятно провести день. И, конечно же, она профессионал своего
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    дела. Очень много дала интересной информации, и по Твери, и Пушкину. Великолепный Торжок и Раёк- Знаменское произвели на нас огромное впечатление. Благодарность огромная от преподавателей Магнитогорской консерватории.

  • С
    Светлана
    7 ноября 2023
    Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
    хороший маршрут, замечательный гид, остались довольны
  • А
    Анна
    11 июля 2023
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Отличная возможность для туристов без своего транспорта комфортно посетить два города за один день. Профессиональный гид Лариса и надежный водитель. Спасибо вам!
  • О
    Ольга
    19 июня 2023
    Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
    Отличная экскурсия. Очень насыщенная. Старица прекрасна, волжские пейзажи выше всяких похвал. Ржев очень впечатлил. Экскурсовод отработала прекрасно, от начала поездки и до конца загружала нас информацией. Теперь надо всё переварить в голове. Водитель хороший, машина комфортабельная.
  • А
    Анна
    9 декабря 2022
    Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
    Спасибо экскурсоводу Галине, очаровала профессорско - преподавательский состав, что обычно крайне трудно… Планируем еще…

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери на вашем авто
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  3. Пушкинское кольцо Верхневолжья (на вашем авто)
  4. Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
  5. Поездка в Старицу и Ржев из Твери на транспорте туристов
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Выездные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 6 800 до 15 600. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии по окрестностям Твери и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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