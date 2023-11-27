Индивидуальная экскурсия по Морозовскому городку: уникальное путешествие в Твери
Дорогие путешественники! Я приглашаю вас разделить мою любовь к удивительному месту — Морозовскому городку. Место уникальное, достаточно сказать, что наш городок является первым жилым микрорайоном в России.
Морозовский городок, он же — Двор Пролетарки, он же — Морозовские казармы — историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий.
Морозовский городок, он же — Двор Пролетарки, он же — Морозовские казармы — историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Главная фабрика мануфактуры
- Народный театр
- Казарма 47/48 (обсерватория)
- Казарма 119
- Казарма Париж
- Пожарное депо 107
Описание
Первый жилой микрорайон в России
Я хочу показать вам удивительное место — другого такого нет во всей России. Место это притягивает и отталкивает одновременно. Названий у него несколько — Морозовский городок, Морозовские казармы, двор Пролетарки или просто Пролетарка. Это место, на языке кинематографистов (которые тут, кстати, частые гости) — натура уходящая, поэтому поспешим познакомиться с тем, что дошло до наших дней. А дошло не так уж и мало. Экскурсия достаточно объемная, и по содержанию, и по маршруту. Здесь охватывается огромный пласт информации – это и архитектура, и история российского предпринимательства, и семейные перипетии Морозовых. В результате складывается целостное впечатление об этом удивительном месте. Важная информация• Продолжительность экскурсии – от 2 до 3 часов.
Экскурсия пешая, поэтому рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Тверь, проспект Калинина 15, СТР.1. ТРЦ «Рубин»Завершение: г. Тверь, двор Пролетарки, д. 70
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
27 ноя 2023
Натура впечатлила. Сам городок - обязателен к посещению. Огромная территория, тч хорошо, что оделись ОЧЕНЬ тепло. Надо ходить в светлое время суток, чтобы больше разглядеть. Экскурсия долгая, готовьтесь.
Гиду надо перестать читать по бумаге. Для этого унас есть Википедия и Яндекс. Больше личных историй и впечатлений пожалуйста. Первые полчаса мы реально хотели сбежать, тк казалось, что мы попали на лекцию в сельский клуб. И контакт с гидом был на нуле. И это при том, что нас было только двое! Мы не первый раз на экскурсиях, у нас огромный опыт общения с гидами на местах - и такое впервые. Только к концу первого часа экскурсии, своими распросами и разговорами мне удалось как-то наладить общение,и оказалось что гид очень неравнодушный человек и ратует за сохранение Морозовки.
Гиду надо перестать читать по бумаге. Для этого унас есть Википедия и Яндекс. Больше личных историй и впечатлений пожалуйста. Первые полчаса мы реально хотели сбежать, тк казалось, что мы попали на лекцию в сельский клуб. И контакт с гидом был на нуле. И это при том, что нас было только двое! Мы не первый раз на экскурсиях, у нас огромный опыт общения с гидами на местах - и такое впервые. Только к концу первого часа экскурсии, своими распросами и разговорами мне удалось как-то наладить общение,и оказалось что гид очень неравнодушный человек и ратует за сохранение Морозовки.
Е
Елена
20 ноя 2023
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Не смотря на погоду, мы не заметили как прошло время. Рассказ был увлекательным, хотелось слушать и слушать. Рекомендую Татьяну.
А
Алина
8 ноя 2023
Нам очень понравилась экскурсия. Отличное равновесие между энциклопедической частью и размышлениями о будущем и настоящем городка. Татьяна рассказывает доступно, подкрепляя рассказ картинками и отсылками. Успейте застать городок до глобальных изменений! Мы не пожалели ни минуты. И теперь каждый из нас хочет купить квартиру в доме-Париже)))
Е
Екатерина
27 сен 2023
Экскурсия понравилась. Нужно отметить, что не так уж много гидов водят экскурсии по Морозовскому городку. Много информации о самих Морозовых и построении и поддержании их бизнеса, также рассказано и о советском периоде. Территорию, думаю, обошли максимально обширно: и основное место фабрики (сейчас там бизнес центр), и роддом, и дом "Париж", и школу, и бывшую обсерваторию, и новый дом отреставрированный хорошо. Но в заборишки внутрь не ходите - там не так безопасно, как снаружи. Гида рекомендую!
А
Анастасия
5 сен 2023
Отличная экскурсия! Спасибо! Все очень понравилось. Интересно, познавательно
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