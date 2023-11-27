Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра

Индивидуальная экскурсия в Твери

Индивидуальная экскурсия по Морозовскому городку: уникальное путешествие в Твери

4.6
5 отзывов
Дорогие путешественники! Я приглашаю вас разделить мою любовь к удивительному месту — Морозовскому городку. Место уникальное, достаточно сказать, что наш городок является первым жилым микрорайоном в России.

Морозовский городок, он же — Двор Пролетарки, он же — Морозовские казармы — историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий.
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
Ближайшие даты:
23
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янв
2
янв
5
янв
6
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7
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даты

Что вас ожидает:

  • Главная фабрика мануфактуры
  • Народный театр
  • Казарма 47/48 (обсерватория)
  • Казарма 119
  • Казарма Париж
  • Пожарное депо 107

Описание

Первый жилой микрорайон в России

Я хочу показать вам удивительное место — другого такого нет во всей России. Место это притягивает и отталкивает одновременно. Названий у него несколько — Морозовский городок, Морозовские казармы, двор Пролетарки или просто Пролетарка. Это место, на языке кинематографистов (которые тут, кстати, частые гости) — натура уходящая, поэтому поспешим познакомиться с тем, что дошло до наших дней. А дошло не так уж и мало. Экскурсия достаточно объемная, и по содержанию, и по маршруту. Здесь охватывается огромный пласт информации – это и архитектура, и история российского предпринимательства, и семейные перипетии Морозовых. В результате складывается целостное впечатление об этом удивительном месте. Важная информация• Продолжительность экскурсии – от 2 до 3 часов.
Экскурсия пешая, поэтому рекомендуем надеть удобную обувь и одежду по погоде.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Тверь, проспект Калинина 15, СТР.1. ТРЦ «Рубин»
Завершение: г. Тверь, двор Пролетарки, д. 70
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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2
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Р
27 ноя 2023
Натура впечатлила. Сам городок - обязателен к посещению. Огромная территория, тч хорошо, что оделись ОЧЕНЬ тепло. Надо ходить в светлое время суток, чтобы больше разглядеть. Экскурсия долгая, готовьтесь.
Гиду надо перестать читать по бумаге. Для этого унас есть Википедия и Яндекс. Больше личных историй и впечатлений пожалуйста. Первые полчаса мы реально хотели сбежать, тк казалось, что мы попали на лекцию в сельский клуб. И контакт с гидом был на нуле. И это при том, что нас было только двое! Мы не первый раз на экскурсиях, у нас огромный опыт общения с гидами на местах - и такое впервые. Только к концу первого часа экскурсии, своими распросами и разговорами мне удалось как-то наладить общение,и оказалось что гид очень неравнодушный человек и ратует за сохранение Морозовки.
Е
20 ноя 2023
Очень понравилась экскурсия и экскурсовод. Не смотря на погоду, мы не заметили как прошло время. Рассказ был увлекательным, хотелось слушать и слушать. Рекомендую Татьяну.
А
8 ноя 2023
Нам очень понравилась экскурсия. Отличное равновесие между энциклопедической частью и размышлениями о будущем и настоящем городка. Татьяна рассказывает доступно, подкрепляя рассказ картинками и отсылками. Успейте застать городок до глобальных изменений! Мы не пожалели ни минуты. И теперь каждый из нас хочет купить квартиру в доме-Париже)))
Е
27 сен 2023
Экскурсия понравилась. Нужно отметить, что не так уж много гидов водят экскурсии по Морозовскому городку. Много информации о самих Морозовых и построении и поддержании их бизнеса, также рассказано и о советском периоде. Территорию, думаю, обошли максимально обширно: и основное место фабрики (сейчас там бизнес центр), и роддом, и дом "Париж", и школу, и бывшую обсерваторию, и новый дом отреставрированный хорошо. Но в заборишки внутрь не ходите - там не так безопасно, как снаружи. Гида рекомендую!
А
5 сен 2023
Отличная экскурсия! Спасибо! Все очень понравилось. Интересно, познавательно

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