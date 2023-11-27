Натура впечатлила. Сам городок - обязателен к посещению. Огромная территория, тч хорошо, что оделись ОЧЕНЬ тепло. Надо ходить в светлое время суток, чтобы больше разглядеть. Экскурсия долгая, готовьтесь.

Гиду надо перестать читать по бумаге. Для этого унас есть Википедия и Яндекс. Больше личных историй и впечатлений пожалуйста. Первые полчаса мы реально хотели сбежать, тк казалось, что мы попали на лекцию в сельский клуб. И контакт с гидом был на нуле. И это при том, что нас было только двое! Мы не первый раз на экскурсиях, у нас огромный опыт общения с гидами на местах - и такое впервые. Только к концу первого часа экскурсии, своими распросами и разговорами мне удалось как-то наладить общение,и оказалось что гид очень неравнодушный человек и ратует за сохранение Морозовки.