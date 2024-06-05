1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Тверь - город экспериментов: увлекательное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Вас ждет путешествие, полное открытий
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Расписание: в субботу в 12:00 и 15:30, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
670₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: от древности до наших дней
Знакомство с Тверью: от её основания до современного облика, легенды и реальность города на Волге
Начало: На площади Михаила Тверского
11 июня в 10:00
12 июня в 14:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800₽ за всё до 6 чел.
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка «Гуляем по Твери»: история в каждом шаге
Захватывающее путешествие по историческому центру Твери, где каждый уголок хранит свои тайны
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - первое свидание: путешествие в историю и культуру
Погрузитесь в атмосферу Твери, открыв для себя её исторические секреты и архитектурные красоты
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 17:00
11 июня в 18:30
3 250₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: у ТЦ «Этажи»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь - город экспериментов: путешествие по страницам истории
Загляните в сердце Твери, где история и современность переплетаются в уникальной экскурсии. От Старого моста до арт-объектов - вас ждет путешествие
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Тверь сквозь столетия»
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь 18 века: экскурсия по европейскому городу с гидом
Погрузитесь в атмосферу 18 века с экскурсией по Твери, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: На пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверског...
10 июня в 09:00
16 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Открывая Тверь»: история и культура
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
10 июня в 14:30
11 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Историческая экскурсия «Доблесть и слава Твери» - погружение в прошлое
Пройдите по мостам времени в экскурсии «Доблесть и слава Твери», открывая героическое прошлое города
Начало: Площадь Михаила Тверского
22 июля в 13:00
23 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь многоликая: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Тверь застраивалась как европейский город, но сохранила уникальный облик. Узнайте о её истории, архитектуре и людях, прогуливаясь по улицам
Сегодня в 16:00
10 июня в 08:30
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Православная Тверь: уникальное путешествие по святым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
10 июня в 08:00
11 июня в 08:30
3 800₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
1 час
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия по Твери: культурное наследие и архитектура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её исторические сокровища и архитектурные жемчужины в компании опытного гида
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
Завтра в 10:30
11 июня в 11:00
2 950₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
10 июня в 14:00
11 июня в 08:30
4 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Фабричные»: иммерсивный променад по Морозовскому городку в Твери
Погрузитесь в начало 20 века и проживите день фабриканта в Морозовском городке с гидом-проводником и актерским озвучиванием
Начало: На улице Двор Пролетарки
15 июня в 13:30
23 июня в 13:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия по основным достопримечательностям Твери
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23
Расписание: По субботам в 12:00 и по воскресеньям в 11:00
Сегодня в 15:30
Завтра в 11:00
700₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тверь: пешеходная экскурсия по третьему городу империи
Погрузитесь в историю Твери: узнайте о перестройке города и тайнах его прошлого в увлекательной групповой экскурсии
Начало: Тверь, макет города на бульваре Радищева
Расписание: См. расписание
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
650₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
«Кругосветное» путешествие по Твери: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Площадь Михаила Тверского
Расписание: По договоренности с гидом.
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3.5 часа
«Тверь кабацкая»: путешествие по гастрономической карте исторической Твери
Откройте для себя вкус исторической Твери через её знаменитые кабаки, рестораны и трактиры
Начало: Памятник Афанасию Никитину
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
2 900₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия «Тверь - город-первоиспытатель»: путешествие в историю
Откройте для себя уникальную историю Твери в индивидуальной прогулке по её знаковым местам
Начало: Улица Вольного Новгорода, 23, Тверь
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Средневековая Тверь: Русская игра престолов»
Познайте историческое сердце Твери, пройдитесь по следам князей и великих событий прошлого
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода. 23
Расписание: Ежедневно в любое время
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
от 3 250₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия "В Твери - пить!": пивные традиции и дегустация на холдинге "Афанасий"
Познакомьтесь с историей и культурой Твери через уникальный вкус местного пива и закусок на экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Аудиогид
2 часа
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Погрузитесь в историю Твери с аудиогидом, открывая главные достопримечательности и купеческое наследие
Начало: Тверь, Советская площадь
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Открывая Тверь: индивидуальная экскурсия по городу
Познакомьтесь с историей Твери, ее архитектурными шедеврами и легендами. Индивидуальная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: Соборная пл., у входа в Спасо-Преображенский собор
Расписание: С понедельника по субботу в любое время, воскресение с 11:30
10 июня в 15:00
17 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Тверь: история и достопримечательности»
Погрузитесь в мир тверских достопримечательностей и исторических тайн в увлекательной прогулке
Начало: Пл. Святого Благоверного князя Михаила Тверского
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морозовский городок в Твери: путешествие сквозь века
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Морозовскому городку - символу истории и архитектуры Твери
Начало: Г. Тверь, проспект Калинина 15, СТР.1. ТРЦ «Рубин»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь - место первых: путешествие сквозь века и истории
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Твери, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Тверь, ул. Вольного Новгорода, 23
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Твери: путешествие по знаковым местам
Погрузитесь в атмосферу Твери, узнайте её историю и культуру, посетив важнейшие достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Твери
Приглашаем на увлекательную прогулку по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие с тверским купцом: историческая экскурсия по Твери
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Твери вместе с купцом Афанасием
Начало: Ул. Советская, д. 11
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Твери: «Здесь был классик» - следы Островского
Вместе пройдем по маршруту Островского в Твери, откроем город новыми гранями и окунемся в атмосферу 19 века
Начало: На улице Андрея Дементьева
Завтра в 12:00
11 июня в 18:30
10 000₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 июня в 19:00
13 июня в 19:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана5 июня 2024Гуляли по Твери под руководством Екатерины 1 июня 2024. Узнали много интересного и нового Твери, хотя в этом городе были
- ААнастасия5 июня 2024Так совпало, что индивидуальную экскурсию Виктория проводила для нас с мужем в мой День рождения. Мы - не молодые по
- ППавел4 июня 2024Отличный гид, прекрасный маршрут, интересная подача информации.
- ННаталья3 июня 2024Спасибо большое, Екатерина! Оригинальная подача информации в виде квеста. Мы в восторге! В нашей группе были 1 взрослый и 3 подростка
- ААнна3 июня 2024Прихожане Христорождественского монастыря от всего сердца благодарят экскурсовода Анжелику за проведенную 2 июня 2024 года экскурсию по Морозовскому городку. Нас
- ВВиктория3 июня 2024Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- ЕЕлена3 июня 2024Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
- ААлексей3 июня 2024Спасибо большое Анжелике за экскурсию!!! Было очень-очень интересно и познавательно! Отдельное спасибо за пунктуальность и рассказы о династии Морозовых. Видно сразу экскурсовода, влюбленного в свою работу и умеющего интересно подавать материал. Однозначно рекомендую данную экскурсию и Анжелику как экскурсовода!
- ННадежда3 июня 2024Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
- ИИлона3 июня 2024Первый раз в Твери. Отличная обзорная экскурсия за приемлемую цену. Виктория любит свой город и рассказывает о нем с интересом. Нам все понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
Сейчас в Твери в категории "Пешеходные" можно забронировать 41 экскурсию от 535 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 2927 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Купите самую интересную из 41 экскурсии в Твери на 2024 год по теме «Пешеходные», 2927 ⭐ отзывов, цены от 535₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август