Погрузитесь в атмосферу Морозовского городка в Твери, известного также как Двор Пролетарки или Морозовские казармы.Этот уникальный архитектурный ансамбль середины 19 - начала 20 веков включает более пятидесяти сооружений и является

настоящим заповедником «кирпичного стиля». Программа экскурсии охватывает весь район, раскрывая перед вами практически все сохранившиеся объекты: здание главной фабрики, казармы для рабочих, дома для служащих, общественные и хозяйственные постройки. Узнайте о предыстории создания микрорайона, судьбах рабочих и роли этого места в истории Твери

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Здание главной фабрики Казармы для рабочих Дома для служащих Общественные и хозяйственные постройки

Описание экскурсии

Комплекс Морозовского городка включает более пятидесяти сооружений. Это без преувеличения архитектурный заповедник «кирпичного стиля» середины 19 – начала 20 веков. Есть здесь и оригинальные образцы модерна.

Отличие моей программы в том, что я провожу экскурсию по всему Морозовскому городку, а не только по «туристической тропе» — улице Двор Пролетарки. Во время нашего путешествия вы, господа, увидите практически все сохранившиеся исторические объекты:

здание главной фабрики

казармы для рабочих

дома для служащих

общественные и хозяйственные постройки

Экскурсия включает рассказ о предыстории создания микрорайона, погружение в глубины истории и горькие судьбы работников мануфактуры, а также логические выводы о роли Морозовского городка в истории Твери.

Организационные детали

До места старта экскурсии — Морозовского городка — вы добираетесь самостоятельно. Сюда ходит городской общественный транспорт и такси, поездка из центра Твери займёт 10–15 минут.