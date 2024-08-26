Погрузитесь в атмосферу старинного Твери, исследуя Морозовский городок. Уникальная экскурсия по местам, куда не заходят другие гиды
Погрузитесь в атмосферу Морозовского городка в Твери, известного также как Двор Пролетарки или Морозовские казармы.
Этот уникальный архитектурный ансамбль середины 19 - начала 20 веков включает более пятидесяти сооружений и является читать дальше
настоящим заповедником «кирпичного стиля».
Программа экскурсии охватывает весь район, раскрывая перед вами практически все сохранившиеся объекты: здание главной фабрики, казармы для рабочих, дома для служащих, общественные и хозяйственные постройки. Узнайте о предыстории создания микрорайона, судьбах рабочих и роли этого места в истории Твери
Комплекс Морозовского городка включает более пятидесяти сооружений. Это без преувеличения архитектурный заповедник «кирпичного стиля» середины 19 – начала 20 веков. Есть здесь и оригинальные образцы модерна.
Отличие моей программы в том, что я провожу экскурсию по всему Морозовскому городку, а не только по «туристической тропе» — улице Двор Пролетарки. Во время нашего путешествия вы, господа, увидите практически все сохранившиеся исторические объекты:
здание главной фабрики
казармы для рабочих
дома для служащих
общественные и хозяйственные постройки
Экскурсия включает рассказ о предыстории создания микрорайона, погружение в глубины истории и горькие судьбы работников мануфактуры, а также логические выводы о роли Морозовского городка в истории Твери.
Организационные детали
До места старта экскурсии — Морозовского городка — вы добираетесь самостоятельно. Сюда ходит городской общественный транспорт и такси, поездка из центра Твери займёт 10–15 минут.
Возле остановки общественного транспорта «Пролетарка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Твери
Провёл экскурсии для 204 туристов
Я много путешествовал по России и миру, а остальное время проживал в Твери в самом центре города, где и проложен маршрут моей авторской экскурсии. Люблю рассказывать истории и общаться с людьми — поэтому и выбрал для себя профессию гида.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
26 авг 2024
Очень классная экскурсия. Богдан рассказал все очень подробно и главное интересно простым доступным языком. Экскурсия скорее для людей которые застали 90-ые, будет очень полезна молодежи и взрослым лет 40-50 - ти.
Е
Екатерина
23 авг 2024
Богдан спасибо огромное! Прекрасная, содержательная экскурсия. Рекомендуем к посещению!
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Ирина
21 авг 2024
Были всей семьей из 4 человек. Раньше, еще при Союзе, жили в Твери и очень хотелось снова побывать в знакомых местах и показать их детям. Богдан провел для нас замечательную читать дальше
экскурсию, рассказал очень интересные факты и показал отличные локации для фото. Очень грустно было увидеть уже расселенные знакомые дома, которые в памяти остались совсем другими, но ведь уже и прошло почти полвека. Но это чисто личные впечатления. Саму экскурсию рекомендую, таких районов, как тверская Пролетарка, в нашей стране уже почти не осталось и Морозовский городок обязательно нужно посетить, пока есть такая возможность.
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Кристина
14 авг 2024
Были на экскурсии с мужем и ребенком, нам очень понравилось. Даде дождливая погода не испортила впечатления) Спасибо Богдану за интересный и познавательный рассказ!
Наталья
13 авг 2024
Спасибо большое нашему гиду Богдану, который провел информативную экскурсию по Морозовскому городку. Всегда интересно погрузиться в дореволюционную историю нашей страны, пополнить свои знания рода Морозовых, посмотреть архитектурный стиль, в котором читать дальше
создавались дома для рабочих и служащих, а также весь спектр социальных услуг этого городка. Несколько грустно было наблюдать как происходит физическое разрушение зданий, но время не остановить. Еще раз спасибо Богдану за проведенную экскурсию.
Елена
26 июл 2024
Прекрасная экскурсия с Богданом! Познавательная, увлекательная и, что очень важно, рассказанная доступным языком и очень эмоционально. В ходе экскурсии было интересно всем: и взрослым и 8-летнему ребенку. Богдан прекрасный рассказчик, владеет большим объемом информации. На экскурсии мы имели возможность задавать вопросы, дискутировать, останавливаться и фотографировать заинтересовавшие объекты без ограничения во времени. Спасибо Богдану за приятное и познавательное времяпрепровождение!