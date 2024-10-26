читать дальше

хозяйство и прочее. Какие-то исторические данные и факты. А слушать спектакль про судьбы рабочих - это не всем интересно. Пришлось отдельно гуглить именно про район, хотя конечно и во время экскурсии было сказано о многом.

Было бы хорошо, если бы трек просто заканчивался, а не начинался заново - не сразу понимаешь, что слушаешь то же самое по второму кругу. Раздражало. Либо пусть просто заканчивается, либо автоматически перелистывается на следующую запись.

Но даже при наличии этих небольших недочетов - впечатления остались хорошие и я действительно могу порекомендовать такой формат прогулки всем. Спасибо!