Тверская мануфактура бумажных изделий, основанная Саввой Морозовым, - одно из старейших предприятий России. Морозовский городок - комплекс зданий, построенный для фабрики.
В аудиопутешествии вы узнаете о жизни рабочих, промышленной архитектуре и
В аудиопутешествии вы узнаете о жизни рабочих, промышленной архитектуре и
5 причин купить этот аудиогид
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
Описание аудиогида
- Вы узнаете о представителях одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовых.
- Вообразите, как на монастырских землях появилось и развивалось крупное предприятие.
- Гуляя по настоящему музею под открытым небом, городу в городе, осмотрите жилые, общественные и промышленные здания.
- Услышите голоса фабричных и нашего главного героя — Семёна Андрианова, потомственного рабочего. Он расскажет о своей жизни и событиях, которые повлияли на его судьбу.
- Увидите достопримечательности, скрытые от глаз путешественников.
- И представите, как здесь менялась жизнь в 19 и 20 веках. Несмотря на то, что само производство давно остановлено, в казармах и жилых корпусах бывшей Тверской мануфактуры и сейчас живут люди!
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|390 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Во Дворе Пролетарки (Морозовский городок, Морозовские казармы)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Твери
Провёл экскурсии для 10153 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
26 окт 2024
Замечательная вышла аудио-экскурсия. Увлекательно, в своем темпе, можно переслушать, если отвлекся. Много нового по истории узнали. Успехов такому виду экскурсий:) И всем советую, очень интересный формат.
А
Анастасия
21 окт 2024
Спасибо большое за аудио-экскурсию! Мне не очень зашла часть про спектакль - куда интереснее узнать про сами постройки, когда и кем построены, каким кирпичом и какими силами, как было обустроено
Вероника
24 сен 2024
Лучше в одиночку, трогательное повествование)
Входит в следующие категории Твери
Похожие экскурсии из Твери
2.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Тверь: история и современность
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
4 ноя в 13:30
5 ноя в 08:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Морозовский городок: сказки тверских трущоб
Погрузитесь в атмосферу старинного Твери, исследуя Морозовский городок. Уникальная экскурсия по местам, куда не заходят другие гиды
Начало: Возле остановки общественного транспорта «Пролетар...
Завтра в 10:00
5 ноя в 06:00
2 660₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок Твери: экскурсия в историческое наследие
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: У ТЦ «Этажи»
5 ноя в 09:00
6 ноя в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.