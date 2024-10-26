Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке

Познакомьтесь с историей Тверской мануфактуры и её основателем Саввой Морозовым. Погрузитесь в атмосферу прошлого и узнайте, как жили рабочие в 19 и 20 веках
Тверская мануфактура бумажных изделий, основанная Саввой Морозовым, - одно из старейших предприятий России. Морозовский городок - комплекс зданий, построенный для фабрики.

В аудиопутешествии вы узнаете о жизни рабочих, промышленной архитектуре и
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о том, за что Двор Пролетарки получил гран-при в Париже.

Прогулка по музею под открытым небом, где до сих пор живут люди, позволит представить, как менялась жизнь в 19 и 20 веках

4.67
3 отзыва

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Узнать историю Саввы Морозова
  • 🏭 Погрузиться в атмосферу промышленной архитектуры
  • 🏙️ Прогуляться по музею под открытым небом
  • 🗣️ Услышать голоса фабричных рабочих
  • 🏆 Узнать о гран-при Двора Пролетарки в Париже
    • Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке
    Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке
    Фабричные. Прогулка-аудиоспектакль в Морозовском городке
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

    Что можно увидеть

  • Морозовский городок
  • Двор Пролетарки
  • Тверская мануфактура

    • Описание аудиогида

    • Вы узнаете о представителях одной из самых известных купеческих фамилий России — Морозовых.
    • Вообразите, как на монастырских землях появилось и развивалось крупное предприятие.
    • Гуляя по настоящему музею под открытым небом, городу в городе, осмотрите жилые, общественные и промышленные здания.
    • Услышите голоса фабричных и нашего главного героя — Семёна Андрианова, потомственного рабочего. Он расскажет о своей жизни и событиях, которые повлияли на его судьбу.
    • Увидите достопримечательности, скрытые от глаз путешественников.
    • И представите, как здесь менялась жизнь в 19 и 20 веках. Несмотря на то, что само производство давно остановлено, в казармах и жилых корпусах бывшей Тверской мануфактуры и сейчас живут люди!

    Организационные детали

    Как проходит экскурсия с аудиогидом

    • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
    • Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
    • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
    • Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
    • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.

    Важно

    • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
    • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
    • При заказе 1 билета вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество билетов.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Стоимость аудиогида

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет390 ₽
    Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Во Дворе Пролетарки (Морозовский городок, Морозовские казармы)
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.7
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    1
    К
    26 окт 2024
    Замечательная вышла аудио-экскурсия. Увлекательно, в своем темпе, можно переслушать, если отвлекся. Много нового по истории узнали. Успехов такому виду экскурсий:) И всем советую, очень интересный формат.
    А
    21 окт 2024
    Спасибо большое за аудио-экскурсию! Мне не очень зашла часть про спектакль - куда интереснее узнать про сами постройки, когда и кем построены, каким кирпичом и какими силами, как было обустроено
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    хозяйство и прочее. Какие-то исторические данные и факты. А слушать спектакль про судьбы рабочих - это не всем интересно. Пришлось отдельно гуглить именно про район, хотя конечно и во время экскурсии было сказано о многом.
    Было бы хорошо, если бы трек просто заканчивался, а не начинался заново - не сразу понимаешь, что слушаешь то же самое по второму кругу. Раздражало. Либо пусть просто заканчивается, либо автоматически перелистывается на следующую запись.
    Но даже при наличии этих небольших недочетов - впечатления остались хорошие и я действительно могу порекомендовать такой формат прогулки всем. Спасибо!

    Вероника
    24 сен 2024
    Лучше в одиночку, трогательное повествование)

    Входит в следующие категории Твери

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