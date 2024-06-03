🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 40 отзывов Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города Начало: На площади Ленина от 5 800 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 24 отзыва Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города Начало: На ул. Освобождения 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 2 отзыва Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами Начало: У входа в Тверской краеведческий музей Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев 4 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование Начало: На Соборной площади 9 000 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм Начало: У ж/д вокзала 15 600 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 3.5 часа 41 отзыв «Тверь кабацкая»: путешествие по гастрономической карте исторической Твери Откройте для себя вкус исторической Твери через её знаменитые кабаки, рестораны и трактиры Начало: Памятник Афанасию Никитину Расписание: Ежедневно в 12:30 2 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 3 отзыва Экскурсия "В Твери - пить!": пивные традиции и дегустация на холдинге "Афанасий" Познакомьтесь с историей и культурой Твери через уникальный вкус местного пива и закусок на экскурсии с дегустацией Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно, в любое время 5 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 8 отзывов Морозовский городок в Твери: путешествие сквозь века Приглашаем на увлекательную экскурсию по Морозовскому городку - символу истории и архитектуры Твери Начало: Г. Тверь, проспект Калинина 15, СТР.1. ТРЦ «Рубин» от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Индивидуальная 4 часа 13 отзывов По Твери Михаила Круга Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172 Расписание: В любой день недели. 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Путешествие с тверским купцом: историческая экскурсия по Твери Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Твери вместе с купцом Афанасием Начало: Ул. Советская, д. 11 от 6 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 9 часов Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле) Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения 10 000 ₽ за всё до 3 чел.