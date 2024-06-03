1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
1 час
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
10 июня в 14:00
11 июня в 08:30
4 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 600₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
3.5 часа
«Тверь кабацкая»: путешествие по гастрономической карте исторической Твери
Откройте для себя вкус исторической Твери через её знаменитые кабаки, рестораны и трактиры
Начало: Памятник Афанасию Никитину
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
2 900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия "В Твери - пить!": пивные традиции и дегустация на холдинге "Афанасий"
Познакомьтесь с историей и культурой Твери через уникальный вкус местного пива и закусок на экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Морозовский городок в Твери: путешествие сквозь века
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Морозовскому городку - символу истории и архитектуры Твери
Начало: Г. Тверь, проспект Калинина 15, СТР.1. ТРЦ «Рубин»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Твери Михаила Круга
Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172
Расписание: В любой день недели.
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие с тверским купцом: историческая экскурсия по Твери
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Твери вместе с купцом Афанасием
Начало: Ул. Советская, д. 11
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Квест
3 часа
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 июня в 19:00
13 июня в 19:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
- ААфанасия27 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Татьяна поведала много интересных фактов об основателе Морозовского городка Савве Морозове и его наследников, о быте и правах рабочих, об известной благотворительнице Варваре Морозовой. Проследили всю историю городка от создания до наших дней.
- ЮЮлия23 мая 2024Вся экскурсия строится на истории жизни Михаила Круга, поэтому, конечно, в первую очередь будет интересна именно его поклонникам. Я поехала
- ААнна22 мая 2024Нам завидовала вся улица! Красавец купец в красном кафтане рассказал нам все, что нужно знать о Твери. А Вы, если хотите знать, кто был Царевич, поцеловавший «жабу», заказывайте экскурсию «По Твери с купцом».
- ЮЮлия17 мая 2024Посетили 29 апреля 2024 года, все очень понравилось! с творчеством Михаила знакомы давно, любим и слушаем его песни, но после
- YYulia13 мая 2024Мы очень признательны Ольге Владимировне за эти 4 часа, которые буквально пролетели. Очень интересно, информативно и увлекательно. Рекомендую
- ААнтон12 мая 2024Все хорошо. Рекомендую
- ГГалина12 мая 2024Всё что хотели- увидели🙌Всё чьо хотели услышать - услышали🙌Мы очень довольны🙌 Всех благ🙏
- ВВера11 мая 2024Замечательная экскурсия. Очень познавательно. Александра великолепно знает материал. Советую данную экскурсию!
- ДДарья11 мая 2024Увлекательная пассивно-агрессивная Тверь встретила прекрасными людьми, местами и атмосферой. Благодаря Дарье Александровне мы пережили аутентичный опыт погружения в региональную, чуть медденнее, чем в Москве, жизнь Рад был узнать этот город с этой программой, этими заведениями и людьми
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Необычные»
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