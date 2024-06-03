Необычные экскурсии по Твери

Найдено 13 экскурсий в категории «Необычные» в Твери, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная прогулка по Твери с купцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800 за всё до 6 чел.
Тверь Михаила Круга
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Тверь Михаила Круга: путешествие по легендарным местам
Погрузитесь в мир шансона с экскурсией «Тверь Михаила Круга». Откройте сердце для легенды и его города
Начало: На ул. Освобождения
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Тверской кремль в VR-очках
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Тверской кремль в VR-очках: Историческое путешествие
Погружение в историю Тверского кремля с VR-очками. Узнайте, как выглядели стены и башни, познакомьтесь с историческими персонажами
Начало: У входа в Тверской краеведческий музей
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
950 за человека
Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Новеллы Мещанской слободы: путешествие по историческому Тверскому Арбату
Приглашаем на увлекательное путешествие по Мещанской слободе, где каждый камень хранит истории тверских купцов
Начало: Возле сквера героев Чернобыльцев
10 июня в 14:00
11 июня в 08:30
4 700 за всё до 6 чел.
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Пожар 1763 года уничтожил кремль в Твери, но его можно увидеть! VR-очки покажут виды древнего города, а воевода Дмитрий в музее подберёт вам обмундирование
Начало: На Соборной площади
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
9 000 за всё до 10 чел.
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 600 за всё до 7 чел.
«Тверь кабацкая»: гастрономическая экскурсия с дегустациями
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
41 отзыв
«Тверь кабацкая»: путешествие по гастрономической карте исторической Твери
Откройте для себя вкус исторической Твери через её знаменитые кабаки, рестораны и трактиры
Начало: Памятник Афанасию Никитину
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
2 900 за человека
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Экскурсия "В Твери - пить!": пивные традиции и дегустация на холдинге "Афанасий"
Познакомьтесь с историей и культурой Твери через уникальный вкус местного пива и закусок на экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 8 чел.
Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Морозовский городок в Твери: путешествие сквозь века
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Морозовскому городку - символу истории и архитектуры Твери
Начало: Г. Тверь, проспект Калинина 15, СТР.1. ТРЦ «Рубин»
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
По Твери Михаила Круга
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
По Твери Михаила Круга
Начало: Тверь ул. Освобождения, д. 172
Расписание: В любой день недели.
10 июня в 17:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 5 чел.
Путешествие с тверским купцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Путешествие с тверским купцом: историческая экскурсия по Твери
Приглашаем в увлекательное путешествие по историческим местам Твери вместе с купцом Афанасием
Начало: Ул. Советская, д. 11
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
от 6 000 за всё до 5 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
9 часов
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Квест в мини-группе «ПораПоБарам!»
Заслужить звание отвязного кутилы в походе по 7 лучшим барам Твери
Начало: В баре Anyway
Расписание: в понедельник, вторник, среду и четверг в 19:00, в пятницу в 18:45, в субботу и воскресенье в 18:15
11 июня в 19:00
13 июня в 19:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
  • А
    Афанасия
    27 мая 2024
    Морозовский городок. Вчера. Сегодня. Завтра
    Экскурсия очень понравилась. Татьяна поведала много интересных фактов об основателе Морозовского городка Савве Морозове и его наследников, о быте и правах рабочих, об известной благотворительнице Варваре Морозовой. Проследили всю историю городка от создания до наших дней.
  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Вся экскурсия строится на истории жизни Михаила Круга, поэтому, конечно, в первую очередь будет интересна именно его поклонникам. Я поехала
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    на экскурсию с мужем, мало себе представляя, кто такой Михаил Круг (ну кроме известной песни "Владимирский централ). Но мне очень понравилась экскурсия, мы заезжали в районы и места, в которые туристы редко заходят, но они тоже достойны внимания. Проводит экскурсию сестра Михаила Круга, поэтому информация должна быть максимально достоверной. Рекомендую!

  • А
    Анна
    22 мая 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Нам завидовала вся улица! Красавец купец в красном кафтане рассказал нам все, что нужно знать о Твери. А Вы, если хотите знать, кто был Царевич, поцеловавший «жабу», заказывайте экскурсию «По Твери с купцом».
    Нам завидовала вся улица! Красавец купец в красном кафтане рассказал нам все, что нужно знать о
  • Ю
    Юлия
    17 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Посетили 29 апреля 2024 года, все очень понравилось! с творчеством Михаила знакомы давно, любим и слушаем его песни, но после
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    экскурсии изменилось восприятие города Тверь, стали ближе эти улочки, понятна любовь певца к родным местам. Ольга очень подробно и с большой любовью к брату рассказывает о его жизни, показывает все достопримечательности упомянутые в песнях. Огромное спасибо за экскурсию.

  • Y
    Yulia
    13 мая 2024
    Тверь Михаила Круга
    Мы очень признательны Ольге Владимировне за эти 4 часа, которые буквально пролетели. Очень интересно, информативно и увлекательно. Рекомендую
  • А
    Антон
    12 мая 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Все хорошо. Рекомендую
  • Г
    Галина
    12 мая 2024
    Путешествие с тверским купцом
    Всё что хотели- увидели🙌Всё чьо хотели услышать - услышали🙌Мы очень довольны🙌 Всех благ🙏
  • В
    Вера
    11 мая 2024
    Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
    Замечательная экскурсия. Очень познавательно. Александра великолепно знает материал. Советую данную экскурсию!
  • Д
    Дарья
    11 мая 2024
    «Тверь кабацкая»: гастрономическая экскурсия с дегустациями
    Увлекательная пассивно-агрессивная Тверь встретила прекрасными людьми, местами и атмосферой. Благодаря Дарье Александровне мы пережили аутентичный опыт погружения в региональную, чуть медденнее, чем в Москве, жизнь Рад был узнать этот город с этой программой, этими заведениями и людьми

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Твери
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Обзорная прогулка по Твери с купцом
  2. Тверь Михаила Круга
  3. Тверской кремль в VR-очках
  4. Новеллы Мещанской слободы: «тверской Арбат» и 3 национальных квартала
  5. В прошлое Твери - с VR-очками и воеводой
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
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