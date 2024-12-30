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Морозовский городок в Твери - это исторический комплекс зданий, созданный во второй половине 19 века. Здесь можно увидеть бывшую бумагопрядильную фабрику, народный театр и другие объекты. Прогулка по городку позволит узнать о развитии текстильной промышленности и условиях труда рабочих. Это отличная возможность познакомиться с архитектурой и историей, которые формировали облик Твери

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