Морозовский городок в Твери - это исторический комплекс зданий, созданный во второй половине 19 века. Здесь можно увидеть бывшую бумагопрядильную фабрику, народный театр и другие объекты. Прогулка по городку позволит узнать о развитии текстильной промышленности и условиях труда рабочих. Это отличная возможность познакомиться с архитектурой и историей, которые формировали облик Твери
5 причин купить эту экскурсию
- 🏭 Уникальная архитектура
- 📚 Исторические факты
- 👥 Индивидуальный подход
- 🕰 Погружение в прошлое
- 🌟 Эксклюзивные объекты
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Здание бывшей бумагопрядильной фабрики
- Народный театр
- Казарма Париж
- Больница
- Амбулатория
- Пожарная часть
- Школа
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Здание бывшей бумагопрядильной фабрики
- Народный театр
- Казарму для семей, ставшую прообразом дома-коммуны
- Шедевр готического модерна — казарму Париж
- Социальные здания городка: больницу, амбулаторию, пожарную часть, школу
Вы узнаете:
- Почему Тверь стала крупным текстильным центром во второй половине 19 века
- Как Морозовы развивали в городе текстильное производство
- Каковы были условия труда и быт рабочих промышленных производств
- Какие архитекторы связаны со строительством городка
- Как Морозовский городок превратился во «Двор Пролетарки»
Организационные детали
Подача материала по насыщенности рассчитана на взрослую аудиторию (14+).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Калинина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Твери
Провела экскурсии для 1223 туристов
Добрый день! Меня зовут Анна, я историк. Параллельно с научной деятельностью освоила профессию гида. Я шаг за шагом открывала для себя Тверь: от древности до современности. С радостью поделюсь своими знаниями с вами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
30 дек 2024
Экскурсия интересная, Анна на все наши вопросы отвечала. Взрослые дети 12, 16 лет нормально восприняли, хотя погода была так себе. Спасибо за экскурсию, рекомендую!
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