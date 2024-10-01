Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»
08:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:15 Отправление в г. Тверь.
Обзорная экскурсия по г. Твери.
Тверь – когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.
Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.
Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:
- главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;
- красивейшую набережную Степана Разина;
- не останется в стороне парадная часть города – знаменитое Тверское «Трехлучие», или «Версальский трезубец» – уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века;
- Императорский Путевой дворец (внешний осмотр), из окон которого Екатерина II и не только любовались волжскими видами.
Обед в кафе города.
Хотите своими глазами увидеть, как варят ставшее легендой русское пиво и лично убедиться в его качестве?
Приглашаем на экскурсию на Тверской пивоваренный завод «Афанасий», где варится настоящее живое пиво, давно ставшее символом Тверской земли.
Вы увидите варочный цех, отделение фильтрации воды, линию розлива и цех по производству солода. Экскурсия завершится дегустацией пива собственного производства Холдинга «Афанасий».
Внимание! Возрастные ограничения 18+ (посетители до 18 лет допускаются только с разрешения родителей и в их сопровождении, заменой алкоголю являются фермерские продукты (например, козий йогурт и клюква в сахаре).
Размещение в отеле «Губернаторъ 3*», одном из лучших в Твери.
Номера категории «Стандарт Мансарда». Здание «Губернаторъ» — это один из сохранившихся архитектурных образцов далекого восемнадцатого века.
Подготовка к новогоднему банкету (актуальная программа будет опубликована позднее).
Торжок. Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy»
10:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Торжок – старинный город, про который еще в 1668 году путешественник Якоб Стрейс писал: «Торжок весьма населен и красив оттого, что в нем свыше тридцати церквей и часовен», и в наши дни хранит свои духовные сокровища.
Этот необычный городок имеет очень богатую историю и великолепные достопримечательности. Вы услышите много захватывающих дух историй, и удивитесь.
Это город, где пересекаются эпохи. Торжок был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков. Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия, а дома XVII века переносят в давно ушедшую эпоху.
Обзорная экскурсия по Торжку с посещением Борисоглебского монастыря.
Вы осмотрите монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе. Введенскую церковь XVII века.
Одной из знаковых является Старо-Вознесенская церковь, первое упоминание о которой связано с 1653 годом. Это небольшое деревянное здание, выстроенное без единого гвоздя, является впечатляющим примером зодческого мастерства.
Увидите памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому, Спасо-Преображенский собор, прогуляетесь по Торговой площади и набережной реки Тверцы.
В ходе экскурсии расскажем про самую популярную гостиницу XIX века — гостиницу Пожарских, подаривших русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый — от Пушкина до Аксакова — считал своим долгом их попробовать. Вкусная и интересная страница истории города.
Отправление в с. Медное на Итальянскую сырную ферму La Fattoria Little Italy – старейшее агротуристическое предприятие России, основанное в 1999 году.
На протяжении более чем 20 лет здесь изготавливаются натуральные продукты по старинным итальянским рецептам, передающиеся из поколения в поколение в семье владельцев Мацца, которая с большим удовольствием знакомит гостей с культурой полезного питания «по-итальянски».
Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy» с дегустацией 9 видов натуральных сыров и обедом (первое, второе, десерт, вода, хлеб, чай).
Свободное время для посещения местного сырного магазинчика и сувенирной лавки.
Возвращениев г. Тверь.
Свободное время.
Участие в праздничных новогодних гуляниях.
Ужинв ресторане отеля.
Старица. Ржев. Завершение тура
08:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Старицу.
Старица – маленький и неприметный городок на Волге, в 65 километрах от Твери, хранит в себе большую историю и много тайн.
Ее нельзя пропустить по пути из Твери во Ржев, ведь это кладезь многочисленных церквей и соборов с неповторимой архитектурой: Успенский монастырь времен Ивана Грозного, церковь Параскевы Пятницы, не имеющая аналогов среди русских церквей, Ильинская церковь и Борисоглебский собор (образцы барокко и классицизма).
Название города происходит от речки Старицы, впадающей здесь в Волгу, и означает «старое русло реки».
Вы узнаете историю возникновения города, как он пережил период феодальной раздробленности и период правления Ивана IV – как его большая любовь отразилась на облике города.
Осмотр Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря.
На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые 16-19 вв., которые помнят, как некогда он был фаворитом Ивана Грозного.
Находясь юго-западнее Твери, этот уголок Волжского края подкупает непосредственным обаянием и особенностями православной архитектуры Древней Руси.
Переезд в г. Ржев. Путевая экскурсия.
Обзорная экскурсия по г. Ржеву.
Вы полюбуетесь редкими, чудом уцелевшими памятниками «довоенного» Ржева – домом купцов Образцовых, зданием Государственного банка, увидите старейший Оковецкий собор с чудотворной иконой Божьей Матери Оковецкой, а также Покровскую старообрядческую церковь, которая не закрывалась ни при советской власти, ни во время немецкой оккупации.
Обед в кафе города.
Посещение грандиозного Ржевского Мемориала Памяти, крупнейшего в Европе (25 метров).
Памятник был создан без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования. Мемориал Советскому солдату – это памятник всем воинам, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны.
Фигура солдата парит над холмом, рождая в памяти строки Расула Гамзатова о погибших солдатах, которые «превратились в белых журавлей».
Чаепитие с дегустацией Ржевского пряника.
Как тульский и вяземский, ржевский пряник – особенный. В Ржеве пряники издавна выпекаются только на меду.
Отправление в г. Москву.
20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву для основной группы (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Твери.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доп. плата за одноместное размещение
|Губернаторъ 3*
|41 790
|8 400
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Выбор места в автобусе – 1 470 руб, оплачивается при покупке тура.
Варианты проживания
Отель «Губернаторъ»
Гостиница «Губернаторъ» расположена в центральной части Твери, в архитектурном здании. К услугам гостей комфортабельное проживание с удобствами, бесплатный интернет и парковка.
Гостиница включает 51 просторный номер разных ценовых категорий. Все они оборудованы эргономичной мебелью, современной техникой и ванной комнатой с душем. Дополнительно предоставляются средства гигиены и полотенца.
На территории работает интернациональный ресторан, который предлагает вкусные блюда и напитки по меню. Каждое утро сервируют завтраки. По запросу осуществляется доставка любых блюд в номер. Так же гости могут посетить круглосуточный бар.
Недалеко расположены основные достопримечательности, парки, магазины, рестораны, кафе, развлекательные центры. Расстояние до аэропорта - 6,2 км, до ж/д вокзала - 2,7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
- Новогодний банкет
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб, оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Какое будет меню?
Ориентировочное меню новогоднего банкета в ресторане «Губернаторъ» (расчет на 5 гостей).
Холодные закуски
- ассорти грузинских сыров 300 грамм
- оливки /маслины/лимон 250 грамм
- разносолы по-домашнему 300 грамм
- рыбная нарезка 200 грамм
- мясные деликатесы 300 грамм
- свежие овощи 350 грамм
- сельдь по-бородински 300 грамм
- рулетики из баклажанов 300 грамм
- фруктовая тарелка 1000 грамм мандарин, виноград, яблоко)
Горячие закуск
- хачапури по-мегрельски – 1 шт (400 грамм
- запеченные грибы с сыром сулугуни 200 грамм
Салат
- цезарь с курицей 500 грам
- фирменный оливье с говядиной 500 грамм
- сельдь под шубой 500 грамм
Горячее блюда №1
- шашлыки ассорти 2,5 кг
- (люля-кебаб говядина, шашлык из куриного филе, шашлык из свиной шейки, картошка на углях, шампиньоны на углях)
Горячее блюда № 2
- стейк семги на углях с овощами 2 кг
- (5 стейков семги, картофель, брокколи, цветная капуста)
Безалкогольные напитки
- морс 3 литра
- вода 3 шт. по 0,5 л.
- лимонады – 6 шт. по 0,5 л.
Алкоголь
- водка 1 бут. по 0,5
- вино 1 бут. по 0,75
- шампанское 2 бут по 0,75
В новогоднюю ночь действует скида на бар в размере 20%