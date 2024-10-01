Новый год в Твери - вкусные традиции

Приглашаем вас в тур по Тверской земле на незабываемую встречу Нового года! Вас ждет экскурсия по живописной Твери с посещением самых известных достопримечательностей, Тверской пивоваренный завод с дегустацией пива, путешествие
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в уютный город Торжок, поездка на итальянскую сырную ферму и дегустация сыра.

А также посещение городов Старицы и Ржева, и праздничный новогодний банкет! Отпразднуйте Новый год в уютной сказочной атмосфере провинциальных городов!

5
3 отзыва
Новый год в Твери - вкусные традиции
Новый год в Твери - вкусные традиции
Новый год в Твери - вкусные традиции
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»

08:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:15 Отправление в г. Тверь.

Обзорная экскурсия по г. Твери.

Тверь – когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.

Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.

Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:

  • главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;
  • красивейшую набережную Степана Разина;
  • не останется в стороне парадная часть города – знаменитое Тверское «Трехлучие», или «Версальский трезубец» – уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века;
  • Императорский Путевой дворец (внешний осмотр), из окон которого Екатерина II и не только любовались волжскими видами.

Обед в кафе города.

Хотите своими глазами увидеть, как варят ставшее легендой русское пиво и лично убедиться в его качестве?

Приглашаем на экскурсию на Тверской пивоваренный завод «Афанасий», где варится настоящее живое пиво, давно ставшее символом Тверской земли.

Вы увидите варочный цех, отделение фильтрации воды, линию розлива и цех по производству солода. Экскурсия завершится дегустацией пива собственного производства Холдинга «Афанасий».

Внимание! Возрастные ограничения 18+ (посетители до 18 лет допускаются только с разрешения родителей и в их сопровождении, заменой алкоголю являются фермерские продукты (например, козий йогурт и клюква в сахаре).

Размещение в отеле «Губернаторъ 3*», одном из лучших в Твери.

Номера категории «Стандарт Мансарда». Здание «Губернаторъ» — это один из сохранившихся архитектурных образцов далекого восемнадцатого века.

Подготовка к новогоднему банкету (актуальная программа будет опубликована позднее).

Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»
2 день

Торжок. Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy»

10:00 Поздний завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Торжок – старинный город, про который еще в 1668 году путешественник Якоб Стрейс писал: «Торжок весьма населен и красив оттого, что в нем свыше тридцати церквей и часовен», и в наши дни хранит свои духовные сокровища.

Этот необычный городок имеет очень богатую историю и великолепные достопримечательности. Вы услышите много захватывающих дух историй, и удивитесь.

Это город, где пересекаются эпохи. Торжок был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков. Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия, а дома XVII века переносят в давно ушедшую эпоху.

Обзорная экскурсия по Торжку с посещением Борисоглебского монастыря.

Вы осмотрите монументальный Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году Ефремом Новоторжским в память о суздальских князьях Борисе и Глебе. Введенскую церковь XVII века.

Одной из знаковых является Старо-Вознесенская церковь, первое упоминание о которой связано с 1653 годом. Это небольшое деревянное здание, выстроенное без единого гвоздя, является впечатляющим примером зодческого мастерства.

Увидите памятник святому преподобному Ефрему Новоторжскому, Спасо-Преображенский собор, прогуляетесь по Торговой площади и набережной реки Тверцы.

В ходе экскурсии расскажем про самую популярную гостиницу XIX века — гостиницу Пожарских, подаривших русской кулинарии знаменитые котлеты: каждый — от Пушкина до Аксакова — считал своим долгом их попробовать. Вкусная и интересная страница истории города.

Отправление в с. Медное на Итальянскую сырную ферму La Fattoria Little Italy – старейшее агротуристическое предприятие России, основанное в 1999 году.

На протяжении более чем 20 лет здесь изготавливаются натуральные продукты по старинным итальянским рецептам, передающиеся из поколения в поколение в семье владельцев Мацца, которая с большим удовольствием знакомит гостей с культурой полезного питания «по-итальянски».

Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy» с дегустацией 9 видов натуральных сыров и обедом (первое, второе, десерт, вода, хлеб, чай).

Свободное время для посещения местного сырного магазинчика и сувенирной лавки.

Возвращениев г. Тверь.

Свободное время.

Участие в праздничных новогодних гуляниях.

Ужинв ресторане отеля.

Торжок. Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy»Торжок. Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy»Торжок. Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy»Торжок. Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy»Торжок. Гастрономическая экскурсия на итальянской сырной агроферме «La fattoria Little Italy»
3 день

Старица. Ржев. Завершение тура

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Старицу.

Старица – маленький и неприметный городок на Волге, в 65 километрах от Твери, хранит в себе большую историю и много тайн.

Ее нельзя пропустить по пути из Твери во Ржев, ведь это кладезь многочисленных церквей и соборов с неповторимой архитектурой: Успенский монастырь времен Ивана Грозного, церковь Параскевы Пятницы, не имеющая аналогов среди русских церквей, Ильинская церковь и Борисоглебский собор (образцы барокко и классицизма).

Название города происходит от речки Старицы, впадающей здесь в Волгу, и означает «старое русло реки».

Вы узнаете историю возникновения города, как он пережил период феодальной раздробленности и период правления Ивана IV – как его большая любовь отразилась на облике города.

Осмотр Старицкого Свято-Успенского мужского монастыря.

На его территории сохранились старинные церкви и соборы, датируемые 16-19 вв., которые помнят, как некогда он был фаворитом Ивана Грозного.

Находясь юго-западнее Твери, этот уголок Волжского края подкупает непосредственным обаянием и особенностями православной архитектуры Древней Руси.

Переезд в г. Ржев. Путевая экскурсия.

Обзорная экскурсия по г. Ржеву.

Вы полюбуетесь редкими, чудом уцелевшими памятниками «довоенного» Ржева – домом купцов Образцовых, зданием Государственного банка, увидите старейший Оковецкий собор с чудотворной иконой Божьей Матери Оковецкой, а также Покровскую старообрядческую церковь, которая не закрывалась ни при советской власти, ни во время немецкой оккупации.

Обед в кафе города.

Посещение грандиозного Ржевского Мемориала Памяти, крупнейшего в Европе (25 метров).

Памятник был создан без привлечения федеральных средств, на народные пожертвования. Мемориал Советскому солдату – это памятник всем воинам, сражавшимся на полях Великой Отечественной войны.

Фигура солдата парит над холмом, рождая в памяти строки Расула Гамзатова о погибших солдатах, которые «превратились в белых журавлей».

Чаепитие с дегустацией Ржевского пряника.

Как тульский и вяземский, ржевский пряник – особенный. В Ржеве пряники издавна выпекаются только на меду.

Отправление в г. Москву.

20:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву для основной группы (ст. метро «ВДНХ»).

Старица. Ржев. Завершение тураСтарица. Ржев. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Твери.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеДвухместноеДоп. плата за одноместное размещение
Губернаторъ 3*41 7908 400

Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).

Выбор места в автобусе – 1 470 руб, оплачивается при покупке тура.

Варианты проживания

Отель «Губернаторъ»

2 ночи

Гостиница «Губернаторъ» расположена в центральной части Твери, в архитектурном здании. К услугам гостей комфортабельное проживание с удобствами, бесплатный интернет и парковка.

Гостиница включает 51 просторный номер разных ценовых категорий. Все они оборудованы эргономичной мебелью, современной техникой и ванной комнатой с душем. Дополнительно предоставляются средства гигиены и полотенца.

На территории работает интернациональный ресторан, который предлагает вкусные блюда и напитки по меню. Каждое утро сервируют завтраки. По запросу осуществляется доставка любых блюд в номер. Так же гости могут посетить круглосуточный бар.

Недалеко расположены основные достопримечательности, парки, магазины, рестораны, кафе, развлекательные центры. Расстояние до аэропорта - 6,2 км, до ж/д вокзала - 2,7 км.

Отель «Губернаторъ»Отель «Губернаторъ»Отель «Губернаторъ»Отель «Губернаторъ»Отель «Губернаторъ»Отель «Губернаторъ»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин)
  • Новогодний банкет
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб, оплачивается при покупке тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Какое будет меню?

Ориентировочное меню новогоднего банкета в ресторане «Губернаторъ» (расчет на 5 гостей).

Холодные закуски

  • ассорти грузинских сыров 300 грамм
  • оливки /маслины/лимон 250 грамм
  • разносолы по-домашнему 300 грамм
  • рыбная нарезка 200 грамм
  • мясные деликатесы 300 грамм
  • свежие овощи 350 грамм
  • сельдь по-бородински 300 грамм
  • рулетики из баклажанов 300 грамм
  • фруктовая тарелка 1000 грамм мандарин, виноград, яблоко)

Горячие закуск

  • хачапури по-мегрельски – 1 шт (400 грамм
  • запеченные грибы с сыром сулугуни 200 грамм

Салат

  • цезарь с курицей 500 грам
  • фирменный оливье с говядиной 500 грамм
  • сельдь под шубой 500 грамм

Горячее блюда №1

  • шашлыки ассорти 2,5 кг
  • (люля-кебаб говядина, шашлык из куриного филе, шашлык из свиной шейки, картошка на углях, шампиньоны на углях)

Горячее блюда № 2

  • стейк семги на углях с овощами 2 кг
  • (5 стейков семги, картофель, брокколи, цветная капуста)

Безалкогольные напитки

  • морс 3 литра
  • вода 3 шт. по 0,5 л.
  • лимонады – 6 шт. по 0,5 л.

Алкоголь

  • водка 1 бут. по 0,5
  • вино 1 бут. по 0,75
  • шампанское 2 бут по 0,75

В новогоднюю ночь действует скида на бар в размере 20%

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
1 окт 2024
Нас сопровождала экскурсовод Жанна Фёдоровна. Очень позитивный человек и с юмором! Все было организовано на Высшем уровне! Спааааасибо!!!
И
1 окт 2024
Работала с о мной менеджер Алина Муляр. Очень внимательно подошла к моим пожеланиям, всё учла и я и моя семья остались очень довольны.
А
29 сен 2024
Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам, водителю автобуса. Особенно старшей группы Ксении, которая всегда была рядом, готовая прийти на помощь и очень интересно рассказывала. Спасибо!
Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,Тур Малое Золотое Кольцо из Москвы с 21 по 24 сентября 2024г. Огромное спасибо организаторам, гидам,

Тур входит в следующие категории Твери

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