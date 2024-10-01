1 день

Обзорная экскурсия по Твери. Тверской пивоваренный завод «Афанасий»

08:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:15 Отправление в г. Тверь.

Обзорная экскурсия по г. Твери.

Тверь – когда-то столица всех русских земель, а сейчас современный город, административный центр Тверской области, расположившийся по обоим берегам Волги.

Горожане по праву гордятся своими земляками, прославившими город на многие века: купцом-путешественником Афанасием Никитиным, ходившим за три моря, тверским князем Михаилом Ярославичем и автором-исполнителем русского шансона Михаилом Кругом.

Вы проедете по центральным городским улицам и увидите важные достопримечательности:

главную святыню Тверской земли – Спасо-Преображенский собор;

красивейшую набережную Степана Разина;

не останется в стороне парадная часть города – знаменитое Тверское «Трехлучие», или «Версальский трезубец» – уникальная часть планировки города, сохранившаяся с XVIII века;

Императорский Путевой дворец (внешний осмотр), из окон которого Екатерина II и не только любовались волжскими видами.

Обед в кафе города.

Хотите своими глазами увидеть, как варят ставшее легендой русское пиво и лично убедиться в его качестве?

Приглашаем на экскурсию на Тверской пивоваренный завод «Афанасий», где варится настоящее живое пиво, давно ставшее символом Тверской земли.

Вы увидите варочный цех, отделение фильтрации воды, линию розлива и цех по производству солода. Экскурсия завершится дегустацией пива собственного производства Холдинга «Афанасий».

Внимание! Возрастные ограничения 18+ (посетители до 18 лет допускаются только с разрешения родителей и в их сопровождении, заменой алкоголю являются фермерские продукты (например, козий йогурт и клюква в сахаре).

Размещение в отеле «Губернаторъ 3*», одном из лучших в Твери.

Номера категории «Стандарт Мансарда». Здание «Губернаторъ» — это один из сохранившихся архитектурных образцов далекого восемнадцатого века.

Подготовка к новогоднему банкету (актуальная программа будет опубликована позднее).