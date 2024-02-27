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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Твери. Переезд к озеру Селигер
В пятницу вечером встречаемся на ж/д вокзале в г. Тверь. (можно добраться на ж/д транспорте, как из Москвы, так и из Питера).
Пересаживаемся на заказной автобус, который доставит нас до берега Селигера.
Дорога неблизкая, приедем ближе к полуночи, ставим лагерь, ужинаем и ложимся спать.
Завтра нас ждёт насыщенный день.
Сердце Селигера - Хачин
Утром после плотного завтрака собираем лагерь и на катере отправляемся на остров Хачин.
Это один из самых больших островов Селигера с многочисленными озёрами.
Снова разбиваем лагерь, собираем небольшие рюкзачки для радиального выхода и отправляемся на длительную прогулку исследовать остров, а здесь есть что посмотреть: внутренние озёра, так и манящие искупаться, болота, покрытые невероятно зелёным мхом, если повезёт, увидим обитающих здесь птиц и животных.
По пути будем делать остановки для купания и фотографий.
Вечером у костра будем делиться сокровенными историями.
Нилова пустынь. Возвращение в Тверь
Просыпаемся под пение птиц и наслаждаемся каждым мгновением этого дня в потрясающе красивом месте, у нас есть время искупаться и неспешно собрать лагерь.
Возвращаемся на большую землю снова на катере. И по небольшому мостику опять попадём на остров.
На этот раз - это остров Столбный, здесь располагается известный далеко за пределами Тверской области мужской монастырь Нилова пустынь.
Прогуляемся по территории, поднимемся на смотровую площадку самой высокой колокольни и насладимся открывшейся панорамой Селигера.
Нагулявшись и отведав копчёной рыбы, мы на заказном автобусе отправимся в Тверь, где и закончится наш поход.
Прощаемся и, полные впечатлений, возвращаемся домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке на острове Хачин.
Стоимость тура на 1 чел. /руб:
- Взрослый: 12 800 руб.
- Дети от 6 до 14 лет: 8 900 руб.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до ж/д Тверь
- Вкусное питание на маршруте
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, котлы, тент, костровое)
- Переправа на катере на о. Хачин
- Прогулка на катере 1 час
- Входные билеты на колокольню
- Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до Твери и обратно
- Личное снаряжение
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В этот тур можно поехать без рюкзака, например, со спортивной сумкой, так как нам не надо будет таскать далеко свои вещи. Возьмите удобную обувь и запасной комплект одежды для лагеря. Небольшой рюкзачок для прогулок тоже пригодится – сложите в него все самое необходимое на время прогулок.
Необходимо взять с собой:
Снаряжение
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров).
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат).
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5*С).
- Сидушка туристическая (хоба).
- Фонарик налобный светодиодный.
Одежда
- Одежда для сна.
- Плавательный костюм (купальник, плавки).
- Шорты.
- Носки или термоноски.
- Шерстяные носки.
- Футболка.
- Рубашка с длинным рукавом.
- Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер).
- Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
- Шлёпки/кроксы/сандалии.
- Кроссовки.
- Удобные штаны.
Личные вещи
- Паспорт.
- Деньги.
- Термос (1л.).
- Набор посуды.
- Индивидуальная аптечка.
- Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
- Предметы личной гигиены.
- Лёгкое полотенце.
- Очки солнцезащитные.
Рекомендуем добавить:
- Фотоаппарат.
- Пуховый жилет.
- Средство от комаров
На сколько предстоит сложный маршрут?
По нашим критериям этому маршруту присвоена сложность 1/5, это потому что не будет переходов под рюкзаком. Передвижения на катере или по острову налегке. На сложность также будут сильно влиять погодные условия. Один и тот же маршрут в одной и той же группе может показаться кому-то простым, а кому-то не очень, что уж говорить про разную погоду:) Пока что все справлялись! И у вас, мы верим, всё получится.
Можно ли в тур с детьми?
Да, можно с детьми от 6 лет. Во второй день запланирована большая пешая часть по острову, детям младшего возраста будет сложно держать темп групп и пройти весь маршрут и скорее всего им будет скучно.
Можно ли в этот поход с собакой?
В этот поход можно отправиться с питомцем только в случае, если вы будете добираться до точки начала маршрута и обратно на своём транспорте (предусмотрена скидка 500 руб. с человека)
Также для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться. Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти. Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.
Пожалуйста, укажите заранее в заявке, что вы идете в поход с собакой.
Если питомец не помещается на руках за перевозку на катере потребуется доплата 500 руб.
Также вы не сможете пройти с собакой в Нилову Пустынь.
Собака обязательно должна быть социализирована, не проявлять агрессию к окружающим и не боятся чужих людей.
Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.
По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.
Как организовано питание?
В нашем походе будет организовано 3-х разовое питание (в пятницу ужин, в субботу и воскресенье завтрак, обед, ужин, в понедельник завтрак, обед).
В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества. Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка. Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам. Дополнительную еду с собой можно брать по желанию. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)
Обязательно возьмите с собой бутылочку воды и очень желательны термоса! Пополнять запасы воды будем из родников по пути. На готовку кипятим воду, которую набираем по пути в родниках и иногда фильтруем и кипятим воду из реки.
Где будем проживать? Есть душ или туалет?
Проживать будем в палатках, без душа и туалетов. К сожалению, на острове Хачин нет специально оборудованных стоянок.
Рекомендации по билетам
Туда: встреча на ж/д вокзале в г. Тверь в 20.40.
Из Москвы Ласточка в 18.41 с Ленинградского вокзала
Из СПб любые поезда прибытием не позднее 20:40.
Обратно: в Москву в 20:40 Ласточка, прибытие в 22:32 на Ленинградский вокзал, билет 675 р., покупаются на месте, билеты без мест.
Также любые поезда отправлением после 20:30.
В СПб есть удобный Сапсан в 20:37, прибытие в 23:35.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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