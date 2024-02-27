Активные выходные на озере Селигер

Групповой тур в Твери
5
3 отзыва
Поход-экскурсия по самым интересным местам озера Селигер! За одни выходные вы изучите дальние уголки острова Хачин, который называют сердцем Селигера, прокатитесь на скоростном катере, поднимитесь на старинную колокольню, узнаете много интересных фактов о Нило-Столбенской пустыни, отведаете местной копченой рыбы и монастырский квас.
Активные выходные на озере Селигер
Активные выходные на озере Селигер
Активные выходные на озере Селигер
Ближайшие даты:
7
июн
28
июн
12
июл
16
авг

Что вас ожидает:

Озерная страна Селигер
Озерная страна Селигер
Озеро Селигер и его окрестности – живые иллюстрации русских сказок, вы оцените вдохновляющие пейзажи этого места
Нилова пустынь
Нилова пустынь
Вы отправитесь в настоящую жемчужину Селигера, где сможете подняться на самую высокую колокольню и насладиться открывшейся панорамой
Теплая атмосфера
Теплая атмосфера
По вечерам вас ждет вкусный ужин, совместно приготовленный на костре и посиделки с разговорами, играми и песнями

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Твери. Переезд к озеру Селигер

В пятницу вечером встречаемся на ж/д вокзале в г. Тверь. (можно добраться на ж/д транспорте, как из Москвы, так и из Питера).

Пересаживаемся на заказной автобус, который доставит нас до берега Селигера.

Дорога неблизкая, приедем ближе к полуночи, ставим лагерь, ужинаем и ложимся спать.

Завтра нас ждёт насыщенный день.

Встреча в Твери. Переезд к озеру СелигерВстреча в Твери. Переезд к озеру СелигерВстреча в Твери. Переезд к озеру СелигерВстреча в Твери. Переезд к озеру СелигерВстреча в Твери. Переезд к озеру Селигер
2 день

Сердце Селигера - Хачин

Утром после плотного завтрака собираем лагерь и на катере отправляемся на остров Хачин.

Это один из самых больших островов Селигера с многочисленными озёрами.

Снова разбиваем лагерь, собираем небольшие рюкзачки для радиального выхода и отправляемся на длительную прогулку исследовать остров, а здесь есть что посмотреть: внутренние озёра, так и манящие искупаться, болота, покрытые невероятно зелёным мхом, если повезёт, увидим обитающих здесь птиц и животных.

По пути будем делать остановки для купания и фотографий.

Вечером у костра будем делиться сокровенными историями.

Сердце Селигера - ХачинСердце Селигера - ХачинСердце Селигера - ХачинСердце Селигера - ХачинСердце Селигера - ХачинСердце Селигера - Хачин
3 день

Нилова пустынь. Возвращение в Тверь

Просыпаемся под пение птиц и наслаждаемся каждым мгновением этого дня в потрясающе красивом месте, у нас есть время искупаться и неспешно собрать лагерь.

Возвращаемся на большую землю снова на катере. И по небольшому мостику опять попадём на остров.

На этот раз - это остров Столбный, здесь располагается известный далеко за пределами Тверской области мужской монастырь Нилова пустынь.

Прогуляемся по территории, поднимемся на смотровую площадку самой высокой колокольни и насладимся открывшейся панорамой Селигера.

Нагулявшись и отведав копчёной рыбы, мы на заказном автобусе отправимся в Тверь, где и закончится наш поход.

Прощаемся и, полные впечатлений, возвращаемся домой.

Нилова пустынь. Возвращение в ТверьНилова пустынь. Возвращение в ТверьНилова пустынь. Возвращение в ТверьНилова пустынь. Возвращение в ТверьНилова пустынь. Возвращение в ТверьНилова пустынь. Возвращение в Тверь

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке на острове Хачин.

Стоимость тура на 1 чел. /руб:

  • Взрослый: 12 800 руб.
  • Дети от 6 до 14 лет: 8 900 руб.
Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи
Палаточный лагерь

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до ж/д Тверь
  • Вкусное питание на маршруте
  • Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, котлы, тент, костровое)
  • Переправа на катере на о. Хачин
  • Прогулка на катере 1 час
  • Входные билеты на колокольню
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Твери и обратно
  • Личное снаряжение
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тверь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В этот тур можно поехать без рюкзака, например, со спортивной сумкой, так как нам не надо будет таскать далеко свои вещи. Возьмите удобную обувь и запасной комплект одежды для лагеря. Небольшой рюкзачок для прогулок тоже пригодится – сложите в него все самое необходимое на время прогулок.

Необходимо взять с собой:

Снаряжение

  1. Рюкзак штурмовой (20-35 литров).
  2. Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат).
  3. Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5*С).
  4. Сидушка туристическая (хоба).
  5. Фонарик налобный светодиодный.

Одежда

  1. Одежда для сна.
  2. Плавательный костюм (купальник, плавки).
  3. Шорты.
  4. Носки или термоноски.
  5. Шерстяные носки.
  6. Футболка.
  7. Рубашка с длинным рукавом.
  8. Теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер).
  9. Головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа).
  10. Шлёпки/кроксы/сандалии.
  11. Кроссовки.
  12. Удобные штаны.

Личные вещи

  1. Паспорт.
  2. Деньги.
  3. Термос (1л.).
  4. Набор посуды.
  5. Индивидуальная аптечка.
  6. Солнцезащитный крем и гигиеническая помада.
  7. Предметы личной гигиены.
  8. Лёгкое полотенце.
  9. Очки солнцезащитные.

Рекомендуем добавить:

  1. Фотоаппарат.
  2. Пуховый жилет.
  3. Средство от комаров
На сколько предстоит сложный маршрут?

По нашим критериям этому маршруту присвоена сложность 1/5, это потому что не будет переходов под рюкзаком. Передвижения на катере или по острову налегке. На сложность также будут сильно влиять погодные условия. Один и тот же маршрут в одной и той же группе может показаться кому-то простым, а кому-то не очень, что уж говорить про разную погоду:) Пока что все справлялись! И у вас, мы верим, всё получится.

Можно ли в тур с детьми?

Да, можно с детьми от 6 лет. Во второй день запланирована большая пешая часть по острову, детям младшего возраста будет сложно держать темп групп и пройти весь маршрут и скорее всего им будет скучно.

Можно ли в этот поход с собакой?

В этот поход можно отправиться с питомцем только в случае, если вы будете добираться до точки начала маршрута и обратно на своём транспорте (предусмотрена скидка 500 руб. с человека)
Также для участия вам обязательно иметь свою палатку, в которой вы будете жить с питомцем. Подселение других участников похода в эту палатку не будет планироваться. Если своей палатки нет, вы можете взять у нас в прокат отдельную палатку, которую потом нужно будет сдать ровно в том же состоянии, в котором она принята, т. е. провести ее тщательную очистку от возможной шерсти. Также вам нужно самостоятельно подготовить для собаки еду, питье и все необходимые условия.

Пожалуйста, укажите заранее в заявке, что вы идете в поход с собакой.
Если питомец не помещается на руках за перевозку на катере потребуется доплата 500 руб.
Также вы не сможете пройти с собакой в Нилову Пустынь.
Собака обязательно должна быть социализирована, не проявлять агрессию к окружающим и не боятся чужих людей.

Если у вас аллергия или вы боитесь собак, обязательно заранее уточните у консультанта, планируется ли именно в вашей группе питомец.

По нашему обычаю, мы отталкиваемся от того, кто первый забронирует место в группе, т. е. если вы боитесь собак, предупредили нас об этом и забронировали место в группе, то записаться с собакой в эту группу будет уже нельзя. И наоборот, если в группе уже есть участник с собакой, то мы предупредим об этом того, кто против собак, чтобы он мог самостоятельно решить, готов ли он к такому соседству.

Как организовано питание?

В нашем походе будет организовано 3-х разовое питание (в пятницу ужин, в субботу и воскресенье завтрак, обед, ужин, в понедельник завтрак, обед).

В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества. Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка. Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.

Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам. Дополнительную еду с собой можно брать по желанию. Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)

Обязательно возьмите с собой бутылочку воды и очень желательны термоса! Пополнять запасы воды будем из родников по пути. На готовку кипятим воду, которую набираем по пути в родниках и иногда фильтруем и кипятим воду из реки.

Где будем проживать? Есть душ или туалет?

Проживать будем в палатках, без душа и туалетов. К сожалению, на острове Хачин нет специально оборудованных стоянок.

Рекомендации по билетам

Туда: встреча на ж/д вокзале в г. Тверь в 20.40.

Из Москвы Ласточка в 18.41 с Ленинградского вокзала

Из СПб любые поезда прибытием не позднее 20:40.

Обратно: в Москву в 20:40 Ласточка, прибытие в 22:32 на Ленинградский вокзал, билет 675 р., покупаются на месте, билеты без мест.

Также любые поезда отправлением после 20:30.

В СПб есть удобный Сапсан в 20:37, прибытие в 23:35.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 фев 2024
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
Ю
10 янв 2024
Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
Всё прошло отлично!!!
Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
К
29 авг 2023
Отлично спланированный маршрут.
Грамотно подобранные сопровождающие

Тур входит в следующие категории Твери

ПешеходныеМожно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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