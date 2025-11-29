2 день

Обзорная экскурсия по г. Торжку. Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство»

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Торжок.

Обзорная экскурсия по г. Торжку — старинному городу, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков.

Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия. Главное, зачем стоит поехать сюда, особый колорит старорусского провинциального города, который Торжок сберег сквозь века.

Осмотр важных достопримечательностей:

Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году, его называют одним из самых древних, созданных ранее знаменитой Киево-Печерской Лавры;

Введенская церковь XVII века — является частью комплекса Борисоглебского монастыря самой древней из сохранившихся в Торжке. Действующая по настоящее время;

Памятник Ефрему Новоторжскому, небесному покровителю города и основателю Борисоглебского монастыря.

Спасо-Преображенский собор — Храм «в шутку» называют «кусочком Исакия». Главная архитектурная доминанта Торжка, встречающая своим великолепием всех, приезжающих в город;

торговая площадь и набережная реки Тверцы. Главные туристические точки Торжка. С набережной открывается роскошный вид на Борисоглебский монастырь.

Обед в кафе города с дегустацией знаменитой «Пожарской» котлеты». Уникальный рецепт котлет первой половины XIX века, именно Торжок родина этого гастрономического бренда.

Отправление в г. Лихославль.

Лихославль — старинный город Тверской области, где русско-народные традиции прочно переплелись с обычаями карел. Этот городок хранит необыкновенный колорит, присущий финно-угорским землям.

Осмотр памятника «Карельскому рунопевцу» — олицетворению собирательного образа тверского карела, стоящего около сосны.

Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство» с масленичной программой. Мармеладное царство — один из первых в России музеев мармелада, открытый при действующем производстве. Посетить «Мармеладное царство» — это побывать в сказке, а она тут по всюду.

«Мармеладная сказка» — гастрономический бренд Тверской области. Фабрика открыта в 2005 году, с тех пор она неизменно производит мармелад исключительно из натуральных ингредиентов.

Посетить удивительный музей считается большой удачей и настоящим событием!

Путешествие по царству сопровождается экскурсоводами-гуру в мармеладной теме и включает:

знакомство с историей происхождения рецепта и нюансами изготовления натурального мармелада;

посещение лаборатории новых вкусов;

дегустация мармелада за чашечкой ароматного чая.

В программе масленичных гуляний: яркая праздничная программа на свежем воздухе, молодецкие забавы, конкурсы, песни, хороводы.

Это место пропитано сказочной атмосферой и персонажами. Здесь и совсем нестрашная Баба-Яга, заводная Кикимора, символ фабрики — Ежик, непоседа Карлсон и другие известные и любимые персонажи. Красивые фотозоны, сделанные специально для посетителей комплекса.

Отправление в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160