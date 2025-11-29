Мои заказы

Русь, как в сказке: приключения в Тверской области на Масленицу

Это Масленица, какой вы ее еще не видели.

Отправляйтесь в настоящую северную экспедицию: сафари на оленьих упряжках по заснеженному лесу, интерактивный Музей оленя и чаепитие с блинами в духе традиций коренных
читать дальше

народов.

А после — погружение в историю древних Твери и Торжка, гастрономические открытия в виде знаменитой «пожарской» котлеты и сказочное «Мармеладное царство». Вы застанете этно-приключения, богатую историю и сладкий праздник для всей семьи!

Русь, как в сказке: приключения в Тверской области на МасленицуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Русь, как в сказке: приключения в Тверской области на МасленицуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Русь, как в сказке: приключения в Тверской области на МасленицуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Масленица с оленями в традициях народов севера на оленьей ферме Судимиръ. Обзорная экскурсия по г. Твери

07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление на оленью ферму «Судимиръ».

«Судимиръ» — это первый в России «музей оленей». Находится в живописном лесу и содержит порядка 140 пятнистых оленей, 8 благородных оленей-маралов, 3 ланей. Олени до сих пор продолжают играть огромную роль в жизни многих народов России.

Масленица с оленями в традициях народов севера на оленьей ферме Судимиръ. Масленица, аналогов которой точно нет в Тверской и Московской областях. Здесь нет скоморохов, баба-яги, и тетушек в нарядных русских народных костюмах.

В программе:

  • сафари-экскурсия по лесу: посещение заповедника с оленями. Похоже на настоящую северную экспедицию;
  • знакомство с обитателями фермы: пятнистые олени, северный олень и многие другие любимцы фермы. Возможность подарить себе веселую фотосессию;
  • территория Судимирского Кремля с настоящей звонницей;
  • интерактивная экскурсия в обновленном Музее оленя (заняла 2 место в России в премии «Маршрут года» в 2023 году как «Лучшая музейная экскурсия»);
  • чаепитие в теплом зале и вкуснейшие и ароматные блины,северные ягоды, северные десерты;
  • игры и забавы для детей и взрослых;
  • традиции и уклады северных оленеводовот хозяев фермы.

Отправление в г. Тверь.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по г. Твери. Тверь — старинный город на Волге в центральной России. Центр города украшает великолепная историческая застройка в стиле классицизма. Тверь интересна своим удивительным сочетанием древней истории и современных модерновых веяний.

Экскурсия включает осмотр самых важных достопримечательностей города:

  • Спасо-Преображенский собор — главная святыня Тверской земли. Первых храм на Руси, построенный после монголо-татарского нашествия;
  • набережная Степана Разина. Красивая набережная, построенная по принципу единого фасада по примеру Санкт-Петербурга;
  • знаменитое Тверское «Трехлучие» — парадная часть города, сохранившаяся с XVIII века, уникальная по своей планировке: она аналогична римской, версальской и петербургской;
  • Императорский Путевой дворец (внешний осмотр) – памятник архитектуры XVIII века. Дворец предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву.

Размещение в отеле 3* г. Тверь.

Ужин в ресторане отеля.

Масленица с оленями в традициях народов севера на оленьей ферме Судимиръ. Обзорная экскурсия по г. ТвериМасленица с оленями в традициях народов севера на оленьей ферме Судимиръ. Обзорная экскурсия по г. ТвериМасленица с оленями в традициях народов севера на оленьей ферме Судимиръ. Обзорная экскурсия по г. ТвериМасленица с оленями в традициях народов севера на оленьей ферме Судимиръ. Обзорная экскурсия по г. ТвериМасленица с оленями в традициях народов севера на оленьей ферме Судимиръ. Обзорная экскурсия по г. ТвериМасленица с оленями в традициях народов севера на оленьей ферме Судимиръ. Обзорная экскурсия по г. Твери
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Обзорная экскурсия по г. Торжку. Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство»

07:00 Завтрак в ресторане отеля.

Отправление в г. Торжок.

Обзорная экскурсия по г. Торжку — старинному городу, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков.

Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия. Главное, зачем стоит поехать сюда, особый колорит старорусского провинциального города, который Торжок сберег сквозь века.

Осмотр важных достопримечательностей:

  • Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году, его называют одним из самых древних, созданных ранее знаменитой Киево-Печерской Лавры;
  • Введенская церковь XVII века — является частью комплекса Борисоглебского монастыря самой древней из сохранившихся в Торжке. Действующая по настоящее время;
  • Памятник Ефрему Новоторжскому, небесному покровителю города и основателю Борисоглебского монастыря.
  • Спасо-Преображенский собор — Храм «в шутку» называют «кусочком Исакия». Главная архитектурная доминанта Торжка, встречающая своим великолепием всех, приезжающих в город;
  • торговая площадь и набережная реки Тверцы. Главные туристические точки Торжка. С набережной открывается роскошный вид на Борисоглебский монастырь.

Обед в кафе города с дегустацией знаменитой «Пожарской» котлеты». Уникальный рецепт котлет первой половины XIX века, именно Торжок родина этого гастрономического бренда.

Отправление в г. Лихославль.

Лихославль — старинный город Тверской области, где русско-народные традиции прочно переплелись с обычаями карел. Этот городок хранит необыкновенный колорит, присущий финно-угорским землям.

Осмотр памятника «Карельскому рунопевцу» — олицетворению собирательного образа тверского карела, стоящего около сосны.

Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство» с масленичной программой. Мармеладное царство — один из первых в России музеев мармелада, открытый при действующем производстве. Посетить «Мармеладное царство» — это побывать в сказке, а она тут по всюду.

«Мармеладная сказка» — гастрономический бренд Тверской области. Фабрика открыта в 2005 году, с тех пор она неизменно производит мармелад исключительно из натуральных ингредиентов.

Посетить удивительный музей считается большой удачей и настоящим событием!

Путешествие по царству сопровождается экскурсоводами-гуру в мармеладной теме и включает:

  • знакомство с историей происхождения рецепта и нюансами изготовления натурального мармелада;
  • посещение лаборатории новых вкусов;
  • дегустация мармелада за чашечкой ароматного чая.

В программе масленичных гуляний: яркая праздничная программа на свежем воздухе, молодецкие забавы, конкурсы, песни, хороводы.

Это место пропитано сказочной атмосферой и персонажами. Здесь и совсем нестрашная Баба-Яга, заводная Кикимора, символ фабрики — Ежик, непоседа Карлсон и другие известные и любимые персонажи. Красивые фотозоны, сделанные специально для посетителей комплекса.

Отправление в г. Москву.

22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Обзорная экскурсия по г. Торжку. Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство»Обзорная экскурсия по г. Торжку. Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство»Обзорная экскурсия по г. Торжку. Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство»Обзорная экскурсия по г. Торжку. Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство»Обзорная экскурсия по г. Торжку. Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство»Обзорная экскурсия по г. Торжку. Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Твери.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

РазмещениеТолько завтракиЗавтраки и обедыЗавтраки, обеды и ужины
Тверь 3*17 49019 29020 690

Доплата за одноместное размещение – 4 900 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Тверь

1 ночь

Отель "Тверь", находится в живописном сосновом бору на окраине города, поблизости от трассы Москва-Санкт-Петербург. К Вашим услугам VIP-зал на 20 персон, бильярд и круглосуточный бар.

Просторные номера с прекрасным ремонтом, в которых есть все необходимое для комфортного проживания.

В ресторане, который рассчитан на 200 персон, можно насладиться прекрасно приготовленной пищей, разнообразными фирменными блюдами, живой музыкой и развлекательной программой.

В отеле совмещены все условия для проведения различных мероприятий: семинаров, конференций и деловых встреч.

ТверьТверьТверьТверь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по выбранному тарифу
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
  • Питание, вне выбранного тарифа
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Какие скидки есть в туре?

Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Твери

Похожие туры из Твери

Тверь: обаяние русской провинции
На машине
2 дня
6 отзывов
Тверь: обаяние русской провинции
Увидеть «Париж», узнать, как любовь помогла монастырю, и заглянуть в музей со старинной фототехникой
Начало: В 09:00-10:00 на вокзале в г. Тверь
6 янв в 10:00
8940 ₽ за человека
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Пешая
5 дней
1 отзыв
В старинное село встречать Новый год: всё включено
Забыть о всех праздничных хлопотах и отправиться за город играть, веселиться и кататься на лыжах
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 10:30
30 дек в 10:30
4 янв в 10:30
48 000 ₽ за человека
Едем за город всей семьёй: душевные новогодние праздники
Пешая
3 дня
1 отзыв
Едем за город всей семьёй: душевные новогодние праздники
Прокатиться на лыжах, отведать угощений от местных жителей и почувствовать себя в русской сказке
Начало: Г. Тверь, ж/д вокзал, 9:30
4 янв в 09:30
7 янв в 09:30
19 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Твери
Все туры из Твери