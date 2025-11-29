Отправляйтесь в настоящую северную экспедицию: сафари на оленьих упряжках по заснеженному лесу, интерактивный Музей оленя и чаепитие с блинами в духе традиций коренных
Программа тура по дням
Масленица с оленями в традициях народов севера на оленьей ферме Судимиръ. Обзорная экскурсия по г. Твери
07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление на оленью ферму «Судимиръ».
«Судимиръ» — это первый в России «музей оленей». Находится в живописном лесу и содержит порядка 140 пятнистых оленей, 8 благородных оленей-маралов, 3 ланей. Олени до сих пор продолжают играть огромную роль в жизни многих народов России.
Масленица с оленями в традициях народов севера на оленьей ферме Судимиръ. Масленица, аналогов которой точно нет в Тверской и Московской областях. Здесь нет скоморохов, баба-яги, и тетушек в нарядных русских народных костюмах.
В программе:
- сафари-экскурсия по лесу: посещение заповедника с оленями. Похоже на настоящую северную экспедицию;
- знакомство с обитателями фермы: пятнистые олени, северный олень и многие другие любимцы фермы. Возможность подарить себе веселую фотосессию;
- территория Судимирского Кремля с настоящей звонницей;
- интерактивная экскурсия в обновленном Музее оленя (заняла 2 место в России в премии «Маршрут года» в 2023 году как «Лучшая музейная экскурсия»);
- чаепитие в теплом зале и вкуснейшие и ароматные блины,северные ягоды, северные десерты;
- игры и забавы для детей и взрослых;
- традиции и уклады северных оленеводовот хозяев фермы.
Отправление в г. Тверь.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по г. Твери. Тверь — старинный город на Волге в центральной России. Центр города украшает великолепная историческая застройка в стиле классицизма. Тверь интересна своим удивительным сочетанием древней истории и современных модерновых веяний.
Экскурсия включает осмотр самых важных достопримечательностей города:
- Спасо-Преображенский собор — главная святыня Тверской земли. Первых храм на Руси, построенный после монголо-татарского нашествия;
- набережная Степана Разина. Красивая набережная, построенная по принципу единого фасада по примеру Санкт-Петербурга;
- знаменитое Тверское «Трехлучие» — парадная часть города, сохранившаяся с XVIII века, уникальная по своей планировке: она аналогична римской, версальской и петербургской;
- Императорский Путевой дворец (внешний осмотр) – памятник архитектуры XVIII века. Дворец предназначался для отдыха членов императорской семьи по пути из Петербурга в Москву.
Размещение в отеле 3* г. Тверь.
Ужин в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Торжку. Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство»
07:00 Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Торжок.
Обзорная экскурсия по г. Торжку — старинному городу, который был основан новгородскими купцами на рубеже X-XI веков.
Его улицы до сих пор хранят дух дореволюционной России XIX столетия. Главное, зачем стоит поехать сюда, особый колорит старорусского провинциального города, который Торжок сберег сквозь века.
Осмотр важных достопримечательностей:
- Борисоглебский мужской монастырь, основанный в 1038 году, его называют одним из самых древних, созданных ранее знаменитой Киево-Печерской Лавры;
- Введенская церковь XVII века — является частью комплекса Борисоглебского монастыря самой древней из сохранившихся в Торжке. Действующая по настоящее время;
- Памятник Ефрему Новоторжскому, небесному покровителю города и основателю Борисоглебского монастыря.
- Спасо-Преображенский собор — Храм «в шутку» называют «кусочком Исакия». Главная архитектурная доминанта Торжка, встречающая своим великолепием всех, приезжающих в город;
- торговая площадь и набережная реки Тверцы. Главные туристические точки Торжка. С набережной открывается роскошный вид на Борисоглебский монастырь.
Обед в кафе города с дегустацией знаменитой «Пожарской» котлеты». Уникальный рецепт котлет первой половины XIX века, именно Торжок родина этого гастрономического бренда.
Отправление в г. Лихославль.
Лихославль — старинный город Тверской области, где русско-народные традиции прочно переплелись с обычаями карел. Этот городок хранит необыкновенный колорит, присущий финно-угорским землям.
Осмотр памятника «Карельскому рунопевцу» — олицетворению собирательного образа тверского карела, стоящего около сосны.
Посещение Туристического комплекса «Мармеладное царство» с масленичной программой. Мармеладное царство — один из первых в России музеев мармелада, открытый при действующем производстве. Посетить «Мармеладное царство» — это побывать в сказке, а она тут по всюду.
«Мармеладная сказка» — гастрономический бренд Тверской области. Фабрика открыта в 2005 году, с тех пор она неизменно производит мармелад исключительно из натуральных ингредиентов.
Посетить удивительный музей считается большой удачей и настоящим событием!
Путешествие по царству сопровождается экскурсоводами-гуру в мармеладной теме и включает:
- знакомство с историей происхождения рецепта и нюансами изготовления натурального мармелада;
- посещение лаборатории новых вкусов;
- дегустация мармелада за чашечкой ароматного чая.
В программе масленичных гуляний: яркая праздничная программа на свежем воздухе, молодецкие забавы, конкурсы, песни, хороводы.
Это место пропитано сказочной атмосферой и персонажами. Здесь и совсем нестрашная Баба-Яга, заводная Кикимора, символ фабрики — Ежик, непоседа Карлсон и другие известные и любимые персонажи. Красивые фотозоны, сделанные специально для посетителей комплекса.
Отправление в г. Москву.
22:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Твери.
Стоимость тура на 1 человека, в руб:
|Размещение
|Только завтраки
|Завтраки и обеды
|Завтраки, обеды и ужины
|Тверь 3*
|17 490
|19 290
|20 690
Доплата за одноместное размещение – 4 900 руб. (1 человек в номере).
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).
Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Тверь
Отель "Тверь", находится в живописном сосновом бору на окраине города, поблизости от трассы Москва-Санкт-Петербург. К Вашим услугам VIP-зал на 20 персон, бильярд и круглосуточный бар.
Просторные номера с прекрасным ремонтом, в которых есть все необходимое для комфортного проживания.
В ресторане, который рассчитан на 200 персон, можно насладиться прекрасно приготовленной пищей, разнообразными фирменными блюдами, живой музыкой и развлекательной программой.
В отеле совмещены все условия для проведения различных мероприятий: семинаров, конференций и деловых встреч.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по выбранному тарифу
- Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб., оплачивается при покупке тура
- Питание, вне выбранного тарифа
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая важная информация есть в туре?
- Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
- При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
- Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
- Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
- Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
- Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
- Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
- При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.
Какие скидки есть в туре?
Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).