Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце (всё включено)
Побывать в любимых краях многих творцов и вдохновиться пейзажами Тверской области
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж/д. вокзала, 20:30
15 мая в 08:00
22 мая в 08:00
15 700 ₽ за человека
Сплав на байдарках по реке Осуге (всё включено)
Пройти 30 км по маршруту с лёгкими перекатами, приготовить еду на костре и поискать дары леса
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж/д. вокзала, 20:30
15 мая в 08:00
22 мая в 08:00
15 700 ₽ за человека
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках (всё включено)
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж/д. вокзала, 20:30
15 мая в 08:00
22 мая в 08:00
15 700 ₽ за человека
Подальше в лес: сплав на байдарках по реке Медведице
Отправиться на тотальную перезагрузку на природу, выбежать из бани в воду и спеть песни у костра
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 9:30
1 июн в 08:00
15 июн в 08:00
21 000 ₽ за человека
9 июл в 10:00
6 авг в 10:00
26 500 ₽ за человека
