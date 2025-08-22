Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце
Побывать в любимых краях многих творцов и вдохновиться пейзажами Тверской области
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж/д. вокзала, 20:30
Сегодня в 20:25
29 авг в 20:25
15 700 ₽ за человека
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 23 км с остановкой в Старице, нагрестись, накупаться и отведать еды с костра
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж/д. вокзала, 20:30
Сегодня в 20:27
29 авг в 20:27
15 700 ₽ за человека
Детокс на Тверце: сплав на байдарках с посещением Торжка и «Василёво»
Отправиться на природу с палатками, пройти 59 км по реке и погулять на родине пожарских котлет
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 10:30
25 авг в 10:30
21 000 ₽ за человека
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж/д. вокзала, 20:30
Сегодня в 20:27
29 авг в 20:27
15 700 ₽ за человека
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
Пройти более 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Начало: Г. Тверь, ж/д. станция, 20:30
Сегодня в 20:27
29 авг в 20:27
15 700 ₽ за человека
