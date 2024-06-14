Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках

Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Проведём выходные на реке Медведица в Тверской области, куда легко добраться из Москвы. Пройдём по спокойному живописному маршруту с многочисленными песчаными пляжами и лесистыми берегами. Места богаты не только растительным
читать дальше

миром, но и рыбой — хорошо ловится щука. Главными целями сплава являются отдых и перезагрузка, а не спортивные рекорды. Поэтому поход подойдёт как для опытных, так и для начинающих и семей с детьми.

Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 20:27

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.

Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.

Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.

Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.

Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 28 км.

Программа тура по дням

1 день

Тепло костра

Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке у вокзала. Рекомендуем скорую электричку с отправлением в 18:41 с Ленинградского вокзала.

Собираемся в 20:27 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Проедем около 80 км к старту на реке, где нас уже будет ждать установленный лагерь, готовые к заселению палатки, жаркий костёр и горячий ужин.

Тепло костраТепло костраТепло костраТепло костраТепло костра
2 день

18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору

После завтрака соберём лагерь. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Вместе загрузим байдарки и отправимся в путь.

Сегодня нам предстоит пройти 18 км по самым живописным местам Медведицы. На данном участке реки нет препятствий, течение помогает идти быстрее и больше созерцать. По пути сделаем несколько остановок для обеда, отдыха и купания. Желающие смогут порыбачить.

Ближе к вечеру остановимся на берегу в сосновом бору, где разобьём лагерь, приготовим ужин и соберёмся вместе у костра.

18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору
3 день

10 км сплава

Позавтракаем, соберём лагерь, загрузим байдарки и продолжим путь по реке Медведица. Сегодня пройдём ещё 10 км. Полюбуемся берегами и богатым растительным миром, послушаем тишину и приятный для уха плеск воды. Сделаем фотографии на память.

К обеду дойдём до финальной точки маршрута, где переоденемся в сухое и городское и поделимся впечатлениями за горячим походным обедом. Затем за нами приедет водитель и отвезёт к ж. -д. станции Тверь. Ориентировочное прибытие к 18:20.

10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава10 км сплава

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 13 лет10 500 ₽
Дети до 5 лет7 000 ₽
Дети 5-12 лет вкл.9 000 ₽
Взрослые и дети от 13 лет (31.05.-12.08.)11 500 ₽
Дети 5-12 лет вкл. (31.05.-12.08.)10 000 ₽
Дети до 5 лет (31.05.-12.08.)8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке
  • Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
  • Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
  • Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
  • Питание
  • Работа инструктора-проводника
  • Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
  • Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно (электричка или собственный автомобиль)
  • Обратите внимание, стоимость сплава в высокий сезон с 31 мая по 12 августа составит: 11 500 руб. для взрослого и детей от 13 лет, 10 000 руб. для детей от 5 до 12 лет, 8000 руб. для детей до 4 лет включительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
Завершение: Г. Тверь, ж. - д. вокзал, 18:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Твери

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры3-дневные турыПо рекам и каналамРечные прогулкиНа байдарках

Похожие туры из Твери

Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
14 июня в 08:00
21 июня в 20:27
10 500 за человека
Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце
Побывать в любимых краях многих творцов и вдохновиться пейзажами Тверской области
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:25
14 июня в 20:25
21 июня в 20:25
10 500 за человека
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
2 дня
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Начало: Г. Тверь, ж. - д. станция, 09:30
14 июня в 09:30
28 июня в 09:30
10 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Твери
Все туры из Твери
ХорошоТам