Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.
Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.
Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.
Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.
Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 28 км.
Программа тура по дням
Тепло костра
Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке у вокзала. Рекомендуем скорую электричку с отправлением в 18:41 с Ленинградского вокзала.
Собираемся в 20:27 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Проедем около 80 км к старту на реке, где нас уже будет ждать установленный лагерь, готовые к заселению палатки, жаркий костёр и горячий ужин.
18 км по реке Медведица и стоянка в сосновом бору
После завтрака соберём лагерь. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Вместе загрузим байдарки и отправимся в путь.
Сегодня нам предстоит пройти 18 км по самым живописным местам Медведицы. На данном участке реки нет препятствий, течение помогает идти быстрее и больше созерцать. По пути сделаем несколько остановок для обеда, отдыха и купания. Желающие смогут порыбачить.
Ближе к вечеру остановимся на берегу в сосновом бору, где разобьём лагерь, приготовим ужин и соберёмся вместе у костра.
10 км сплава
Позавтракаем, соберём лагерь, загрузим байдарки и продолжим путь по реке Медведица. Сегодня пройдём ещё 10 км. Полюбуемся берегами и богатым растительным миром, послушаем тишину и приятный для уха плеск воды. Сделаем фотографии на память.
К обеду дойдём до финальной точки маршрута, где переоденемся в сухое и городское и поделимся впечатлениями за горячим походным обедом. Затем за нами приедет водитель и отвезёт к ж. -д. станции Тверь. Ориентировочное прибытие к 18:20.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 13 лет
|10 500 ₽
|Дети до 5 лет
|7 000 ₽
|Дети 5-12 лет вкл.
|9 000 ₽
|Взрослые и дети от 13 лет (31.05.-12.08.)
|11 500 ₽
|Дети 5-12 лет вкл. (31.05.-12.08.)
|10 000 ₽
|Дети до 5 лет (31.05.-12.08.)
|8 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке
- Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
- Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
- Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
- Питание
- Работа инструктора-проводника
- Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
- Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
- Проезд до Твери и обратно (электричка или собственный автомобиль)
- Обратите внимание, стоимость сплава в высокий сезон с 31 мая по 12 августа составит: 11 500 руб. для взрослого и детей от 13 лет, 10 000 руб. для детей от 5 до 12 лет, 8000 руб. для детей до 4 лет включительно