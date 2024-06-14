Сплав-перезагрузка на выходных — то, что нужно каждому жителю мегаполиса для быстрого обновления. Встречаемся вечером в пятницу после работы и отправляемся в Тверскую область.За 2 дня пройдём 29 км по

спокойной реке с остановками на диких пляжах на отдых и купание и стоянками для ночлега в проверенных местах. Тверца часто радует туманными рассветами и яркими красно-оранжевыми закатами. По берегам тянутся дикие леса с ягодами и грибами в сезон. Желающие смогут посетить архитектурно-этнографический музей «Василёво» и увидеть тот самый валунный мост из «Ночного Дозора».

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Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.