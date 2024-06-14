За 2 дня пройдём 29 км по
Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.
Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.
Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.
Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.
Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 29 км.
Программа тура по дням
Вечер на берегу Тверцы
Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке. Рекомендуем скорую электричку с отправлением в 18:41 с Ленинградского вокзала. Собираемся в 20:25 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Проедем около 80 км к старту на реке, где нас уже будет ждать установленный лагерь, готовые к заселению палатки, жаркий костёр и горячий ужин.
Дикая и умиротворяющая Тверца
После завтрака соберём лагерь. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Вместе загрузим байдарки и отправимся в путь. Сегодня нам предстоит пройти 16 км с остановками на отдых и обед. Тверца порадует нас пейзажами и дикими местами с пляжами. Искупаемся, порыбачим и в спокойном темпе дойдём до стоянки.
До заката разобьём лагерь, приготовим горячий ужин. Желающие успеют прогуляться за ягодами и грибами. Соберёмся вместе у жаркого костра под звёздным небом и пообщаемся с единомышленниками.
Продолжение сплава и архитектурно-этнографический музей
Рекомендуем встать пораньше, чтобы застать неспешное утро на Тверце, которое часто сопровождается туманом. Насладитесь теплом первых лучиков солнца и понаблюдайте за просыпающейся природой в тишине.
После завтрака соберём лагерь, загрузим байдарки и продолжим сплав. Сегодня пройдём ещё 13 км. По пути перекусим и сделаем пару остановок на отдых. Завершится поход у музейного комплекса «Василёво», на территории которого находится тот самый валунный мост из «Ночного Дозора». Посещение по желанию и за доплату.
Затем соберём вещи и отправимся обратно на вокзал Твери, где будем к 18:20.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 13 лет
|10 500 ₽
|Дети до 5 лет
|7 000 ₽
|Дети 5-12 лет вкл.
|9 000 ₽
|Взрослые и дети от 13 лет (31.05.-12.08.)
|11 500 ₽
|Дети 5-12 лет вкл. (31.05.-12.08.)
|10 000 ₽
|Дети до 5 лет (31.05.-12.08.)
|8 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке
- Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
- Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
- Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
- Питание
- Работа инструктора-проводника
- Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
- Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
- Проезд до Твери и обратно (электричка или собственный автомобиль)
- Посещение архитектурно-этнографического музея «Василёво» - 200 руб. /взр., 100 руб. /льготный, бесплатно для детей до 16 лет
- Обратите внимание, стоимость сплава в высокий сезон с 31 мая по 12 августа составит: 11 500 руб. для взрослого и детей от 13 лет, 10 000 руб. для детей от 5 до 12 лет, 8000 руб. для детей до 4 лет включительно