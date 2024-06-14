Всего за два дня проветрим голову, наполнимся положительными эмоциями и новыми впечатлениями и пройдём живописный участок реки Тьма в Тверской области, куда легко добраться из Москвы. Эти края вдохновляли Пушкина

и Левитана, последний изобразил Тьму на своей картине «У омута». Извилистая и неглубокая река порадует нас песчаными пляжами, идеальными для купания, и хорошо просматриваемыми местами с поросшим дном. Вечером соберёмся у костра, приготовим еду на огне и полюбуемся закатом и звёздами. Сплав подходит для участников без опыта и специальной подготовки.

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Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.