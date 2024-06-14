Описание тура
Организационные детали
Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.
Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.
О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.
Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.
Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.
Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.
Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.
Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 20 км.
Программа тура по дням
11 км по реке с картины Левитана
Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке. Рекомендуем электричку с отправлением в 07:47 с Ленинградского вокзала. Собираемся в 09:30 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Немного проедем до точки старта на реке.
Перекусим и познакомимся. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Сегодня нам предстоит пройти 11 км в неспешном темпе по извилистой Тьме с густой растительностью по берегам и дну. На нашем пути встретятся песчаные пляжи, сосновый бор и луга. Эти края любил Левитан и запечатлел пейзажи на своей картине «У омута». Сделаем несколько остановок на отдых, купание и обед-перекус.
Примерно в 17:00 встанем на стоянку. Соберём палатки, разожжём костёр, приготовим горячий ужин. Проводим закат и соберёмся вместе под звёздным небом вокруг огня на берегу живописной Тьмы.
Ещё 9 км Тьмы
Встретим доброе утро на природе, умоемся освежающей водой, желающие сделают зарядку, после чего позавтракаем. Далее вместе соберём лагерь и пройдём ещё 9 км по реке. Насладимся пейзажами, искупаемся и уже к 16:00 достигнем финишной точки, где завершим сплав обедом.
В 17:30 отправимся к вокзалу Твери. Ориентировочное время прибытия — 18:20.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые и дети от 13 лет
|10 500 ₽
|Дети до 5 лет
|7 000 ₽
|Дети 5-12 лет включительно
|9 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Место в палатке
- Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
- Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
- Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
- Питание
- Работа инструктора-проводника
- Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
- Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
- Проезд до Твери и обратно (электричка или собственный автомобиль)