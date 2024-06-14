В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках

Пройти 20 км по реке с картины Левитана и перезагрузиться за выходные
Всего за два дня проветрим голову, наполнимся положительными эмоциями и новыми впечатлениями и пройдём живописный участок реки Тьма в Тверской области, куда легко добраться из Москвы. Эти края вдохновляли Пушкина
читать дальше

и Левитана, последний изобразил Тьму на своей картине «У омута».

Извилистая и неглубокая река порадует нас песчаными пляжами, идеальными для купания, и хорошо просматриваемыми местами с поросшим дном. Вечером соберёмся у костра, приготовим еду на огне и полюбуемся закатом и звёздами. Сплав подходит для участников без опыта и специальной подготовки.

В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
В объятиях Тьмы: лёгкий сплав на байдарках
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.

Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.

Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.

Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.

Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 20 км.

Программа тура по дням

1 день

11 км по реке с картины Левитана

Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке. Рекомендуем электричку с отправлением в 07:47 с Ленинградского вокзала. Собираемся в 09:30 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Немного проедем до точки старта на реке.

Перекусим и познакомимся. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Сегодня нам предстоит пройти 11 км в неспешном темпе по извилистой Тьме с густой растительностью по берегам и дну. На нашем пути встретятся песчаные пляжи, сосновый бор и луга. Эти края любил Левитан и запечатлел пейзажи на своей картине «У омута». Сделаем несколько остановок на отдых, купание и обед-перекус.

Примерно в 17:00 встанем на стоянку. Соберём палатки, разожжём костёр, приготовим горячий ужин. Проводим закат и соберёмся вместе под звёздным небом вокруг огня на берегу живописной Тьмы.

11 км по реке с картины Левитана11 км по реке с картины Левитана11 км по реке с картины Левитана11 км по реке с картины Левитана11 км по реке с картины Левитана11 км по реке с картины Левитана11 км по реке с картины Левитана11 км по реке с картины Левитана11 км по реке с картины Левитана
2 день

Ещё 9 км Тьмы

Встретим доброе утро на природе, умоемся освежающей водой, желающие сделают зарядку, после чего позавтракаем. Далее вместе соберём лагерь и пройдём ещё 9 км по реке. Насладимся пейзажами, искупаемся и уже к 16:00 достигнем финишной точки, где завершим сплав обедом.

В 17:30 отправимся к вокзалу Твери. Ориентировочное время прибытия — 18:20.

Ещё 9 км ТьмыЕщё 9 км ТьмыЕщё 9 км ТьмыЕщё 9 км ТьмыЕщё 9 км ТьмыЕщё 9 км ТьмыЕщё 9 км ТьмыЕщё 9 км Тьмы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 13 лет10 500 ₽
Дети до 5 лет7 000 ₽
Дети 5-12 лет включительно9 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке
  • Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
  • Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
  • Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
  • Питание
  • Работа инструктора-проводника
  • Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
  • Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно (электричка или собственный автомобиль)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тверь, ж. - д. станция, 09:30
Завершение: Г. Тверь, ж. - д. станция, 18:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Твери

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдых2-дневные турыВсе турыСплавы и рафтингВодные развлеченияПо рекам и каналамРечные прогулкиНа байдарках

Похожие туры из Твери

Активные выходные на озере Селигер
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Активные выходные на озере Селигер
Начало: Тверь
28 июня в 10:00
12 июля в 10:00
12 800 за человека
Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Река с картин: лёгкий сплав на байдарках по Тверце
Побывать в любимых краях многих творцов и вдохновиться пейзажами Тверской области
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:25
14 июня в 20:25
21 июня в 20:25
10 500 за человека
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
3 дня
Очарование Медведицы: лёгкий сплав на байдарках
Устроить экспресс-перезагрузку и пройти 28 км по реке с отдыхом на пляжах и в сосновом бору
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
14 июня в 08:00
28 июня в 20:27
10 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Твери
Все туры из Твери
ХорошоТам