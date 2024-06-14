Отправимся в водное путешествие-перезагрузку по великой русской реке Волге — пройдём 23 км по территории Верхневолжья с остановкой у Успенского монастыря в древнем городе Старица.Маршрут пролегает по спокойному участку реки

без препятствий, с песчаными пляжами и лесистыми берегами и подходит для людей без опыта походов и детей. Волга не только идеальна для неспешного отдыха, созерцания и купания, но и порадует рыбаков. Посидим у костра, понаблюдаем за просыпающейся природой и прогуляемся по подземным лабиринтам каменоломен.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.