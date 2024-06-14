Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках

Пройти 23 км с остановкой в Старице, прогуляться по подземным лабиринтам и отдохнуть на природе
Отправимся в водное путешествие-перезагрузку по великой русской реке Волге — пройдём 23 км по территории Верхневолжья с остановкой у Успенского монастыря в древнем городе Старица.

Маршрут пролегает по спокойному участку реки
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без препятствий, с песчаными пляжами и лесистыми берегами и подходит для людей без опыта походов и детей. Волга не только идеальна для неспешного отдыха, созерцания и купания, но и порадует рыбаков.

Посидим у костра, понаблюдаем за просыпающейся природой и прогуляемся по подземным лабиринтам каменоломен.

Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Течёт река Волга: лёгкий сплав на байдарках
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 20:27

Описание тура

Организационные детали

Полная оплата тура — за 3 дня до старта напрямую организатору.

Если у вас нет спальника и пенки-коврика для сна, сообщите инструктору. Предоставляется без дополнительной платы.

О пищевых особенностях и аллергии тоже необходимо заранее сообщить инструктору.

Рекомендуем не набирать лишних вещей, собираться по погоде с дополнительным утеплением. Не забудьте индивидуальную аптечку, кружку, ложку, миску, дождевик, солнцезащитные очки и крем, купальные принадлежности, средство от комаров и клещей, перчатки (чтобы не было мозолей), сидушку-пенку, головной убор. Обратите внимание, все ваши вещи должны поместиться в гермоупаковку — объём вашего рюкзака/сумки не должен превышать 60 литров.

Проживание. В 2-3-4-местных палатках. Расселение по гендерному признаку. Пары и семьи живут вместе. Все палатки с тентами, непромокаемые. Спальники и пенки-коврики для сна предоставляем всем желающим.

Питание. 3-разовое походное. Приготовление в полевых условиях. О пищевых особенностях и аллергии необходимо заранее сообщить инструктору.

Дети. От 2 лет. Участие детей до 12 лет включительно со скидкой.

Уровень сложности. Лёгкий. Подходит для людей без опыта походов и детей. Инструктор обучит технике гребли и жизни в полевых условиях. Всего за 2 дня пройдём 23 км.

Программа тура по дням

1 день

Вечер у костра

Встречаемся на ж. -д. станции Тверь — сюда легко добраться на электричке из Москвы или на собственном автомобиле, который можно оставить на парковке. Рекомендуем скорую электричку с отправлением в 18:41 с Ленинградского вокзала. Собираемся в 20:27 у пригородных касс вокзала Твери и загружаемся в машину. Проедем около 80 км к старту на реке, где нас уже будет ждать установленный лагерь, готовые к заселению палатки, жаркий костёр и горячий ужин.

Вечер у костраВечер у костраВечер у костра
2 день

Верхневолжье

После завтрака соберём лагерь. Инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности, расскажет про технику гребли и разделит всех на экипажи. Вместе загрузим байдарки и отправимся в путь. Сегодня нам предстоит пройти 16 км по широкой и живописной Волге. Данный маршрут пролегает в Верхневолжье, где течение спокойное, нет препятствий, а со всех сторон густые леса — идеальный участок реки для неспешного сплава с наслаждением, созерцанием пейзажей, купанием и рыбалкой. По пути сделаем остановку для обеда и отдыха.

Ближе к вечеру найдём подходящий берег с хорошим видом для ночлега, где разобьём лагерь, приготовим ужин и соберёмся вместе у костра. Если будут гитаристы, обязательно исполним любимые песни.

ВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжьеВерхневолжье
3 день

Продолжение сплава, Старица и каменоломни

Рекомендуем проснуться пораньше, чтобы застать волшебное и неспешное утро на Волге. Обычно оно сопровождается туманом, сквозь который пробиваются тёплые лучики солнца. Понаблюдайте за просыпающейся природой, сделайте зарядку, умойтесь проточной водой и просто насладитесь тишиной.

После завтрака соберём лагерь, загрузим байдарки и продолжим сплав по Волге. Сегодня пройдём ещё 7 км мимо древнерусского города Старица. Остановимся на обед около Успенского монастыря. Желающие смогут прогуляться по его территории. Завершится сплав у Толпинских каменоломен, подземные лабиринты которых осмотрим. Вы узнаете интересные факты и истории о пещерах.

Затем соберём вещи и отправимся обратно на вокзал Твери, где будем к 18:20.

Продолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломниПродолжение сплава, Старица и каменоломни

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослые и дети от 13 лет10 500 ₽
Дети до 5 лет7 000 ₽
Дети 5-12 лет вкл.9 000 ₽
Взрослые и дети от 13 лет (31.05.-12.08.)11 500 ₽
Дети 5-12 лет вкл. (31.05.-12.08.)10 000 ₽
Дети до 5 лет (31.05.-12.08.)8 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место в палатке
  • Прокат снаряжения для сплава: 2-3-4-местных байдарок с вёслами, спасательных жилетов, герметичных упаковок
  • Прокат общегруппового снаряжения: тента, кострового оборудования, топора, пилы и прочего
  • Прокат личного снаряжения (при необходимости): спальников и пенок-ковриков для сна
  • Питание
  • Работа инструктора-проводника
  • Трансфер от Твери к точке старта и обратно к вокзалу
  • Сплав возможно провести только для вашей компании в удобные вам даты. Стоимость тура рассчитывается индивидуально, исходя из ваших потребностей и количества человек
Что не входит в цену
  • Проезд до Твери и обратно (электричка или собственный автомобиль)
  • Обратите внимание, стоимость сплава в высокий сезон с 31 мая по 12 августа составит: 11 500 руб. для взрослого и детей от 13 лет, 10 000 руб. для детей от 5 до 12 лет, 7000 руб. для детей до 4 лет включительно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тверь, пригородные кассы ж. - д. вокзала, 20:27
Завершение: Г. Тверь, ж. - д. вокзал, 18:20
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Твери

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхВыездныеСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры3-дневные турыНа байдарках

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