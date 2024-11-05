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окно, а теперь в левое", а получили живую, классную пешеходную экскурсию с небольшими перемещениями на транспорте. В основном пешком, что и понравилось больше всего. Отдельное спасибо, Екатерине, она подстраивается под группу, хотя не все в ней интересуются историей и архитектурой в силу праздников;) Всё во время, без опозданий и ожиданий. Выдаваемая информация хорошо воспринимается, приятно слушать. Если хочется зайти куда-то, например, в церковь/храм по маршруту, то не никого не торопят. Спасибо Вам за приятное впечатление от Твери! Вы молодцы.