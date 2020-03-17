Заразилось 932 +34

Умерло 10

Выздоровело 373 +29

Болеют сейчас 549 +5

Летальность 1.07% около 11 чел. на 1000 заболевших

В Тверской области, включая Тверь, находится 0.4%, 932 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 10 умерло, 373 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 549 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Твери и Тверской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тверской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.18 раза в Тверской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 11 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Тверской области

Карта распространения коронавируса в Тверской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тверской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Тверской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 932 +34+4% 10 373 +29+8% ▲ 549+5 11 мая 2020 898 +31+4% 10 344 +28+9% ▲ 544+3 10 мая 2020 867 +45+5% 10 316 ▲ 541+45 9 мая 2020 822 +38+5% 10 +2+25% 316 +53+20% ▼ 496-17 8 мая 2020 784 +15+2% 8 263 +37+16% ▼ 513-22 7 мая 2020 769 +16+2% 8 226 +29+15% ▼ 535-13 6 мая 2020 753 +44+6% 8 197 +14+8% ▲ 548+30 5 мая 2020 709 +29+4% 8 +2+33% 183 +68+59% ▼ 518-41 4 мая 2020 680 +19+3% 6 +3+100% 115 +41+55% ▼ 559-25 3 мая 2020 661 +51+8% 3 74 ▲ 584+51 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тверской области по дням