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Последние новости коронавируса в Тверской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 932+34
  • Умерло 10
  • Выздоровело 373+29
  • Болеют сейчас 549+5
  • Летальность 1.07%около 11 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Тверской области, включая Тверь, находится 0.4%, 932 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 10 умерло, 373 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 549 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Твери и Тверской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тверской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.18 разав Тверской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
11 человекв среднем умирает в Тверской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Тверской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тверской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Тверской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020932+34+4%10373+29+8%549+5
11 мая 2020898+31+4%10344+28+9%544+3
10 мая 2020867+45+5%10316541+45
9 мая 2020822+38+5%10+2+25%316+53+20%496-17
8 мая 2020784+15+2%8263+37+16%513-22
7 мая 2020769+16+2%8226+29+15%535-13
6 мая 2020753+44+6%8197+14+8%548+30
5 мая 2020709+29+4%8+2+33%183+68+59%518-41
4 мая 2020680+19+3%6+3+100%115+41+55%559-25
3 мая 2020661+51+8%374584+51
Показать все дни

* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тверской области по дням

Тверская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Тверской области

19-летний футболист «Спартака» помог больнице в Тверской области
19-летний футболист «Спартака» помог больнице в Тверской области
lenta.ru
08.05.2020 10:03
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров оказал материальную поддержку Фировской центральной районной больнице, находящейся в Тверской области. Сумма пожертвования неизвестна, однако больница смогла приобрести 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2 тысячи пар перчаток и два бесконтактных термометра.
Депутат Госдумы заразилась коронавирусом и попала в реанимацию
Депутат Госдумы заразилась коронавирусом и попала в реанимацию
lenta.ru
06.05.2020 19:18
Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Максимова заразилась коронавирусом, ее госпитализировали в одну из больниц Твери. Помощница депутата Наталия Кузьмина рассказала, что Максимову положили в реанимацию, откуда выписали в понедельник, 4 мая. Состояние парламентария оценивается как стабильно тяжелое.
В Твери начали проверку из-за видео о проволочках с пациентом с COVID-19
В Твери начали проверку из-за видео о проволочках с пациентом с COVID-19
РБК
26.04.2020 16:19
Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
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Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в учебных заведениях Минобороны в середине апреля. В частности, COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве и Твери и в академии в Петербурге
В Тверском суворовском училище восемь воспитанников заразились COVID-19
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РБК
25.04.2020 19:51
Минобороны раскрыло данные о зараженных коронавирусом в суворовском училище
Минобороны раскрыло данные о зараженных коронавирусом в суворовском училище
lenta.ru
25.04.2020 18:30
Восемь воспитанников Тверского суворовского училища заражены коронавирусом. В военном ведомстве отметили, что инфицированные изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. Их состояние оценивается как нормальное, без симптоматических проявлений. Все воспитанники училища обеспечены средствами защиты.
Появились данные о вспышке коронавируса в суворовском училище в Твери
Появились данные о вспышке коронавируса в суворовском училище в Твери
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25.04.2020 17:27
В Тверском суворовском училище зафиксирована вспышка коронавируса, однако детям квалифицированную помощь не оказывают. Об этом мать одного из учеников заявила изданию «Подъем». По ее словам, тесты детям провели после репетиции парада, при этом врачи к ним не приходили, а необходимых лекарств нет.
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13.04.2020 10:48
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве (1355) и Московской области (495). На третьем месте Петербург (121). Новые случаи также выявили в Тверской области (44), Краснодарском крае (41), Нижегородской области (30), Ростовской области (26).
Спрос на помещения для магазинов на центральных улицах Москвы упал на 70%
Спрос на помещения для магазинов на центральных улицах Москвы упал на 70%
РБК
02.04.2020 15:14
К лету на центральных улицах Москвы будет пустовать до 15% помещений, прогнозируют аналитики. С начала года ставки аренды на Тверской, Никольской и Арбате уже снизились на 10–15%, но это пока не связано с коронавирусом

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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