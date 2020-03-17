Последние новости коронавируса в Тверской области на сегодня со статистикой
Заразилось 932+34
Умерло 10
Выздоровело 373+29
Болеют сейчас 549+5
Летальность 1.07%около 11 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Тверской области, включая Тверь, находится 0.4%, 932 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 10 умерло, 373 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 549 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Твери и Тверской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тверской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Тверской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тверской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Тверской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
932+34+4%
10
373+29+8%
▲549+5
11 мая 2020
898+31+4%
10
344+28+9%
▲544+3
10 мая 2020
867+45+5%
10
316
▲541+45
9 мая 2020
822+38+5%
10+2+25%
316+53+20%
▼496-17
8 мая 2020
784+15+2%
8
263+37+16%
▼513-22
7 мая 2020
769+16+2%
8
226+29+15%
▼535-13
6 мая 2020
753+44+6%
8
197+14+8%
▲548+30
5 мая 2020
709+29+4%
8+2+33%
183+68+59%
▼518-41
4 мая 2020
680+19+3%
6+3+100%
115+41+55%
▼559-25
3 мая 2020
661+51+8%
3
74
▲584+51
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тверской области по дням
Тверская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Тверской области
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров оказал материальную поддержку Фировской центральной районной больнице, находящейся в Тверской области. Сумма пожертвования неизвестна, однако больница смогла приобрести 20 многоразовых защитных комбинезонов, 2 тысячи пар перчаток и два бесконтактных термометра.
Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Максимова заразилась коронавирусом, ее госпитализировали в одну из больниц Твери. Помощница депутата Наталия Кузьмина рассказала, что Максимову положили в реанимацию, откуда выписали в понедельник, 4 мая. Состояние парламентария оценивается как стабильно тяжелое.
Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в учебных заведениях Минобороны в середине апреля. В частности, COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве и Твери и в академии в Петербурге
Восемь воспитанников Тверского суворовского училища заражены коронавирусом. В военном ведомстве отметили, что инфицированные изолированы и находятся под постоянным наблюдением медиков. Их состояние оценивается как нормальное, без симптоматических проявлений. Все воспитанники училища обеспечены средствами защиты.
В Тверском суворовском училище зафиксирована вспышка коронавируса, однако детям квалифицированную помощь не оказывают. Об этом мать одного из учеников заявила изданию «Подъем». По ее словам, тесты детям провели после репетиции парада, при этом врачи к ним не приходили, а необходимых лекарств нет.
Новые случаи коронавируса выявлены в 62 регионах России. Больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Москве (1355) и Московской области (495). На третьем месте Петербург (121). Новые случаи также выявили в Тверской области (44), Краснодарском крае (41), Нижегородской области (30), Ростовской области (26).
К лету на центральных улицах Москвы будет пустовать до 15% помещений, прогнозируют аналитики. С начала года ставки аренды на Тверской, Никольской и Арбате уже снизились на 10–15%, но это пока не связано с коронавирусом
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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