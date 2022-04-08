Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Проведите выходной день в прекрасном городе на юге Тюменской области, древней духовной столице Сибири – Тобольске, где каждый камень дышит историей. Этот удивительный отдаленный город-музей привлекает своей суровостью, красотой и чудесами.
Программа
По дороге до Тобольска гид расскажет много исторических и увлекательных фактов практически о каждом селе, которое встретится на пути.
Посещение одной из главных святынь Сибири - Абалакского Свято-Знаменского мужского монастыря.
Прогулка по Кремлю, старинные сибирские соборы - Покровский и Софийско-Успенский, посещение смотровой площадки с прекрасным видом на Нижний город.
Обзорная прогулка по Нижнему городу, во время которой вас ждет Римско-Католический костел Пресвятой Троицы; здание, где дни ссылки проводил последний российский император Николай II; первая мужская гимназия за пределами Урала, где учился известный химик Д. И. Менделеев и преподавал П. П. Ершов, а также “жемчужины” Сибирского барокко – храм Захария и Елизаветы и церковь Михаила Архангела.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
Музей «Дворец наместника» - вход 200 руб/чел
Экскурсия 500р/чел. Музей «Тюремный замок»- вход 200 руб/чел
Экскурсия 500р/чел. Музей семьи Императора Николая II – вход 250 руб/чел
Экскурсия 500р/чел
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.