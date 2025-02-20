читать дальше оставляла без внимания, увлеченно и интересно рассказывая об исторических событиях и современной жизни региона и города, посетили множество красивых локаций, узнали много неизвестных фактов из жизни Распутина, Ершова (автор Конька Горбунка), Менделеева. Жаль мало было одного дня чтобы в полной мере познакомится с Тобольском, надеюсь получиться еще раз выбраться в Тюмень и побольше узнать о данном регионе в компании с профессиональным гидом Аленой. Благодарю Алену за проведенную экскурсию. Отдельное спасибо водителю за комфортную поездку.

Невероятный день проведенный в Тобольске. Импонирует, как подход к организации экскурсии, так и проведение самой экскурсии. С начала экскурсии и до момента возвращения в Тюмень Алена не на минуту не