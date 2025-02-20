Тобольск — город многослойной культуры.
Важный духовный и культурный центр за Уралом, он известен также как место ссылки декабристов и заточения последнего русского царя.
Мы проедем по красивейшему Сибирскому тракту, погуляем по атмосферным улицам, посетим единственный белокаменный кремль в Сибири. Я расскажу об истории города и развею стереотипы.
Важный духовный и культурный центр за Уралом, он известен также как место ссылки декабристов и заточения последнего русского царя.
Мы проедем по красивейшему Сибирскому тракту, погуляем по атмосферным улицам, посетим единственный белокаменный кремль в Сибири. Я расскажу об истории города и развею стереотипы.
Описание экскурсии
- Село Покровское — одно из старейших поселений на Сибирском тракте. Место рождения Григория Распутина
- Абалакский Знаменский мужской монастырь, построенный в 18 веке в стиле сибирского барокко. Здесь хранится список чудотворной иконы Абалакской Божией матери (Знамение) — самой почитаемой в Сибири
- Тобольский кремль — первый и единственный каменный кремль на территории Сибири. Мы осмотрим кафедральный Софийско-Успенский собор, Гостиный двор, Рентерею (Шведскую палату) и другие объекты 17–20 веков
- Сад Ермака — любимое место отдыха тоболяков. Я расскажу об известных людях, которые родились или бывали в Тобольске
- Нижний посад — старинный район с особняками 18–19 века
- Завальное кладбище, где вы увидите крупнейший в России некрополь декабристов
Дополнительно по желанию вы можете посетить:
- Дворец наместника, где узнаете о трёх столетиях управления Сибирью, приходе дружины Ермака и занятиях служилых людей. А также побываете в тронном зале и гимназическом классе
- Музей памяти семьи Николая II в бывшем губернаторском доме, где 8 месяцев провели царственные узники. Вы увидите подлинные предметы быта, фотографии и интерьеры того времени
- Музей сибирской каторги и ссылки, в котором вы познакомитесь с жизнью арестантов Российской империи и осуждённых советской властью. Самые смелые могут спуститься в сохранившее гнетущую атмосферу подземелье
Организационные детали
- Экскурсия проходит на семиместной машине Toyota Esquire
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
Дополнительно по желанию оплачиваются
- обед (средний чек 1000 ₽ с человека)
- входные билеты в музеи Тобольского историко-архитектурного заповедника:
— Дворец наместника — 200 ₽ с человека (есть льготы), экскурсия — 1000 ₽ за группу до 5 человек
— Тюремный замок — 200 ₽ с человека (есть льготы), экскурсия — 1000 ₽ за группу до 5 человек
— Музей памяти семьи Николая II — 250 ₽ (есть льготы), экскурсия — 1000 ₽ за группу до 5 человек
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Тюмени
Провела экскурсии для 1011 туристов
Тюмень, город в который я влюбилась почти сразу, как приехала учиться. По профессии я историк и немного психолог. Более 20 лет занимаюсь историей города и края, уже более 15 лет вожу экскурсии, поэтому со мной вы узнаете самые интересные факты о Тюмени, познакомитесь с наиболее значимыми ее достопримечательностями и судьбами известных горожан.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
20 фев 2025
Невероятный день проведенный в Тобольске. Импонирует, как подход к организации экскурсии, так и проведение самой экскурсии. С начала экскурсии и до момента возвращения в Тюмень Алена не на минуту не
Мария
19 янв 2025
Всё очень понравилось! Было так интересно, что время пролетело незаметно! На Тобольск, конечно, надо хотя бы пару дней. Удивительно красивый, сказочный город. С удовольствием вернулись бы снова! Экскурсия чудесная!!!
В
Вадим
6 янв 2025
Экскурсия замечательная, продуманная, охватывает большое количество исторически значимых мест. Команда даёт возможность выбора и задаёт правильный темп, ориентируясь на вопросы и возможности экскурсантов. Обязательно воспользуемся вашим услугам при посещении Тюмени в будущем и обязательно будем рекламировать вас друзьям и знакомым. Спасибо, успехов вам.
Дмитрий
27 ноя 2024
Гид профессионал своего дела. Всё очень хорошо и интересно рассказывала. Впечатление от экскурсии семья получила отличное. Большое спасибо.
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