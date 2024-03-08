6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: Возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
19 000₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеОднодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
22 500₽ за всё до 7 чел.
14 часов
Индивидуальная
Путешествие в историческое сердце Сибири: экскурсия в Тобольск
Проведите незабываемый день в Тобольске, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Познакомьтесь с настоящей Сибирью
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 28 600₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 марта 2024В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду И честно двери делит пополам. В деревне
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в августе 2024
Сейчас в Тюмени в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 19 000 до 28 600. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Тюмень на 1 день, гиды Тюмени подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Тюмень так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024