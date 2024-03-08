Экскурсии на 1 день в Тюмени

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Тюмени, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
На машине
2 отзыва
6 часов
Мини-группа
до 1 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: Возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
19 000 за человека
Однодневная поездка в Тобольск
27 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
В тренде
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
9 авг в 09:00
11 авг в 09:00
22 500 за всё до 7 чел.
Экскурсия в Тобольск
14 часов
Индивидуальная
Путешествие в историческое сердце Сибири: экскурсия в Тобольск
Проведите незабываемый день в Тобольске, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Познакомьтесь с настоящей Сибирью
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 28 600 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
    В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освящает кровлю и посуду И честно двери делит пополам. В деревне
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    он- в избытке. В чугуне Он варит по субботам чечевицу, Приплясывает сонно на огне, Подмигивает мне, как очевидцу. Иосиф Бродский. Я спонтанно решила начало марта провести в новом для меня городе Тюмени и зашла на мой любимый сайт в поисках необычной, интересной и познавательной экскурсии. Финальную точку в моем тюменском туре с названием «Шотландцы в Сибири» получилось поставить на Ура! Я провела замечательный день в окрестностях города в кругу приветливых и внимательных девушек- гида Марии и организатора этой программы Лилии. Я много открыла для себя нового- узнала об увлекательной семейной истории известных сибирских промышленников, которые внесли огромный вклад в развитие этого региона. Приятно прогулялась по окрестностям нескольких деревень, посетила гостевой дом, в котором меня угостили натуральной, вкусной едой и напитками. Также мне удалось познакомиться с местным виноделом и приобрести на память «северное» вино. По ходу экскурсии останавливались у небольшой церкви, частной обсерватории, биатлонном центре и экопарке. Если Вас утомил высокоскоростной темп современного времени, желается душевного общения, красивых пейзажей и свежего воздуха, натуральных вкусняшек и необычных историй, то я очень рекомендую выбрать этот однодневный тур!!! Мария и Лилия спасибо Вам огромное!!! С самыми добрыми пожеланиями, Ольга.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На весь день»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Мост Влюбленных
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в августе 2024
Сейчас в Тюмени в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 19 000 до 28 600. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Тюмень на 1 день, гиды Тюмени подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Тюмень так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2024
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