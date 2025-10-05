Мои заказы

Тобольск - жемчужина Сибири

Тобольск - это город с богатой историей и культурой. Узнайте о его прошлом, посетив уникальные достопримечательности и наслаждаясь атмосферой старинного города
Тобольск, бывшая светская столица Сибири, сохранил звание духовной столицы до наших дней.

Здесь можно увидеть единственный за Уралом каменный кремль, Софийско-Успенский собор и другие исторические здания. Город славится своими златоглавыми храмами
и культурным наследием.

Экскурсия познакомит с историей присоединения Сибири и покажет знаковые места, такие как Гостиный Двор, Тюремный замок и Дворец Наместника. Это возможность погрузиться в атмосферу прошлого и открыть для себя культурное богатство региона

5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный каменный кремль
  • ⛪ Софийско-Успенский собор
  • 🏛️ Исторические здания и памятники
  • 🌿 Природные ландшафты
  • 📜 Богатая история и культура
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30

Что можно увидеть

  • Тобольский кремль
  • Софийско-Успенский собор
  • Гостиный Двор
  • Тюремный замок
  • Дворец Наместника
  • Римско-католический костёл
  • Памятник женам декабристов
  • Сквер Ершова
  • Сад Ермака
  • Екатерининский проспект
  • Александровский проспект
  • Базарная площадь
  • Дом семьи последнего российского императора
  • Тобольские ангелы

Описание экскурсии

Тобольск — город, не убивший царя. Город, чудом сохраняющий аутентичность в исторической части, благодаря ландшафту Алафеевских гор, реке Иртыш и разделению на Нижний и Верхний посад. Город, где в архитектуре переплетаются традиции материальной и духовной культуры множества национальностей.

Вы увидите:

  • Тобольский кремль
  • Первый каменный храм Сибири — Софийско-Успенский собор
  • Гостиный Двор
  • Тюремный замок
  • Дворец Наместника
  • Римско-католический костёл
  • Памятник жёнам декабристов
  • Сквер Ершова и сад Ермака
  • Екатерининский и Александровские проспекты
  • Базарную площадь
  • Дом семьи последнего российского императора
  • И тобольских ангелов

Мы поговорим:

  • о создании первого за Уралом каменного кремля
  • истории формирования первой столицы Сибири
  • каменном строительстве города
  • истории каторги и ссылки через имена известных ссыльных
* Тобольске как о духовной столице Сибири
  • конечно же, и о декабристах

А ещё вы узнаете, о чём рассказывают ангелы Тобольска. И о многом другом!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Hyundai Matrix
  • Время в пути — около 3.5 часов в одну сторону
  • Во время экскурсии у вас будет час свободного времени, и вы можете самостоятельно заглянуть в музей по выбору
  • В экскурсии предусмотрено время на обед, я с удовольствием порекомендую вам хорошее заведение. Заказ оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Тюмени
Провела экскурсии для 51 туриста
Я — аттестованный экскурсовод, краевед, декабристовед (23 года стажа). Очень люблю Сибирь и с радостью познакомлю вас с ней!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Е
Елена
5 окт 2025
Заказывала для друзей!
Все в восторге от Ольги и поездки!!
Рекомендуем!
О
Ольга
11 сен 2025
Ольга провела нам шикарную экскурсию. Видно, что любит свою работу, отлично и грамотно всё рассказывала. Очень советую. У нас группа была четыре человека, мы все в восторге. И от гида, и от организации. У неё всё продумано до мелочей. Мы очень рады, что заказали экскурсию именно у неё.
Н
Наталья
10 сен 2025
Прекрасный рассказ Ольги. Очень красивый город. Нам с мужем все понравилось и даже дождливая погода не помешала наслаждаться путешествием. Ольге огромное спасибо))
С
Светлана
1 сен 2025
Прекрасная экскурсия в столь знаменитый, красивый, тихий и ухоженный Тобольск! По дороге в него экскурсовод Ольга погрузит вас в историю Восточной Сибири, расскажет о местных народах и их традициях, ответит
на любые интересующие вас вопросы! А в это время из окна автомобиля вам будут открываться великолепные виды!
Если у вас есть свободный день, то не пожалеете, если отправитесь в это маленькое путешествие!

Г
Гузель
10 авг 2025
Ольга - прекрасный гид. Экскурсия в Тобольск прошла отлично. Дорога от Тюмени до Тобольска длинная, но Ольга так много и интересно рассказывала, что три часа прошли незаметно. Всем рекомендую Тобольск с Олей к посещению!
Т
Татьяна
3 июл 2025
Экскурсия в Тобольск очень понравилась. Ольга очень грамотный экскурсовод. Общаться с ней одно удовольствие. Рекомендую эту экскурсию.
М
Мария
29 июн 2025
Идеальная экскурсия и Ольга - фантастически интересный гид!
