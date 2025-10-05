Тобольск, бывшая светская столица Сибири, сохранил звание духовной столицы до наших дней.Здесь можно увидеть единственный за Уралом каменный кремль, Софийско-Успенский собор и другие исторические здания. Город славится своими златоглавыми храмами

и культурным наследием. Экскурсия познакомит с историей присоединения Сибири и покажет знаковые места, такие как Гостиный Двор, Тюремный замок и Дворец Наместника. Это возможность погрузиться в атмосферу прошлого и открыть для себя культурное богатство региона

Описание экскурсии

Тобольск — город, не убивший царя. Город, чудом сохраняющий аутентичность в исторической части, благодаря ландшафту Алафеевских гор, реке Иртыш и разделению на Нижний и Верхний посад. Город, где в архитектуре переплетаются традиции материальной и духовной культуры множества национальностей.

Вы увидите:

Тобольский кремль

Первый каменный храм Сибири — Софийско-Успенский собор

Гостиный Двор

Тюремный замок

Дворец Наместника

Римско-католический костёл

Памятник жёнам декабристов

Сквер Ершова и сад Ермака

Екатерининский и Александровские проспекты

Базарную площадь

Дом семьи последнего российского императора

И тобольских ангелов

Мы поговорим:

о создании первого за Уралом каменного кремля

истории формирования первой столицы Сибири

каменном строительстве города

истории каторги и ссылки через имена известных ссыльных

конечно же, и о декабристах

* Тобольске как о духовной столице Сибири

А ещё вы узнаете, о чём рассказывают ангелы Тобольска. И о многом другом!

Организационные детали