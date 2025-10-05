Тобольск, бывшая светская столица Сибири, сохранил звание духовной столицы до наших дней.
Здесь можно увидеть единственный за Уралом каменный кремль, Софийско-Успенский собор и другие исторические здания. Город славится своими златоглавыми храмами
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальный каменный кремль
- ⛪ Софийско-Успенский собор
- 🏛️ Исторические здания и памятники
- 🌿 Природные ландшафты
- 📜 Богатая история и культура
- 🚗 Комфортабельное путешествие
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Тобольск — город, не убивший царя. Город, чудом сохраняющий аутентичность в исторической части, благодаря ландшафту Алафеевских гор, реке Иртыш и разделению на Нижний и Верхний посад. Город, где в архитектуре переплетаются традиции материальной и духовной культуры множества национальностей.
Вы увидите:
- Тобольский кремль
- Первый каменный храм Сибири — Софийско-Успенский собор
- Гостиный Двор
- Тюремный замок
- Дворец Наместника
- Римско-католический костёл
- Памятник жёнам декабристов
- Сквер Ершова и сад Ермака
- Екатерининский и Александровские проспекты
- Базарную площадь
- Дом семьи последнего российского императора
- И тобольских ангелов
Мы поговорим:
- о создании первого за Уралом каменного кремля
- истории формирования первой столицы Сибири
- каменном строительстве города
- истории каторги и ссылки через имена известных ссыльных
- конечно же, и о декабристах
А ещё вы узнаете, о чём рассказывают ангелы Тобольска. И о многом другом!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Hyundai Matrix
- Время в пути — около 3.5 часов в одну сторону
- Во время экскурсии у вас будет час свободного времени, и вы можете самостоятельно заглянуть в музей по выбору
- В экскурсии предусмотрено время на обед, я с удовольствием порекомендую вам хорошее заведение. Заказ оплачивается дополнительно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Тюмени
Провела экскурсии для 51 туриста
Я — аттестованный экскурсовод, краевед, декабристовед (23 года стажа). Очень люблю Сибирь и с радостью познакомлю вас с ней!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Е
Елена
5 окт 2025
Заказывала для друзей!
Все в восторге от Ольги и поездки!!
Рекомендуем!
О
Ольга
11 сен 2025
Ольга провела нам шикарную экскурсию. Видно, что любит свою работу, отлично и грамотно всё рассказывала. Очень советую. У нас группа была четыре человека, мы все в восторге. И от гида, и от организации. У неё всё продумано до мелочей. Мы очень рады, что заказали экскурсию именно у неё.
Н
Наталья
10 сен 2025
Прекрасный рассказ Ольги. Очень красивый город. Нам с мужем все понравилось и даже дождливая погода не помешала наслаждаться путешествием. Ольге огромное спасибо))
С
Светлана
1 сен 2025
Прекрасная экскурсия в столь знаменитый, красивый, тихий и ухоженный Тобольск! По дороге в него экскурсовод Ольга погрузит вас в историю Восточной Сибири, расскажет о местных народах и их традициях, ответит
Г
Гузель
10 авг 2025
Ольга - прекрасный гид. Экскурсия в Тобольск прошла отлично. Дорога от Тюмени до Тобольска длинная, но Ольга так много и интересно рассказывала, что три часа прошли незаметно. Всем рекомендую Тобольск с Олей к посещению!
Т
Татьяна
3 июл 2025
Экскурсия в Тобольск очень понравилась. Ольга очень грамотный экскурсовод. Общаться с ней одно удовольствие. Рекомендую эту экскурсию.
М
Мария
29 июн 2025
Идеальная экскурсия и Ольга - фантастически интересный гид!
