Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 экскурсии в категории «История и культура» в Тюмени, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в с. Покровское
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Экскурсия в с. Покровское: дом-музей Распутина, мистические экспонаты
Узнайте больше о жизни Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Вас ждут уникальные экспонаты и захватывающие истории
Расписание: Суббота, Воскресенье в 10:00
от 16 500 за экскурсию
Обзорная экскурсия по Тюмени
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Тюмени
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 10 000 за экскурсию
Экскурсия в Тобольск
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в историческое сердце Сибири: экскурсия в Тобольск
Проведите незабываемый день в Тобольске, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Познакомьтесь с настоящей Сибирью
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 28 600 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Экскурсия в с. Покровское
    Великолепная экскурсия. Хотите узнать правду кто такой был Г. Распутин. . тогда вам надо посетить дом -музей Г. Распутина в
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    селе Покровское. И Великолепная Хозяйка и лучший экскурсовод М. Ю Смирнова. Марина Ю. обладает колоссальным количеством информации о житие великого «старца», зарядит вас информационно и эмоционально, да так, что этого заряда хватит потом на продолжительное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «История и культура»

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Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 28 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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