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Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в с. Покровское: дом-музей Распутина, мистические экспонаты
Узнайте больше о жизни Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Вас ждут уникальные экспонаты и захватывающие истории
Расписание: Суббота, Воскресенье в 10:00
от 16 500₽ за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 10 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
14 часов
Путешествие в историческое сердце Сибири: экскурсия в Тобольск
Проведите незабываемый день в Тобольске, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Познакомьтесь с настоящей Сибирью
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 28 600₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина27 марта 2024Великолепная экскурсия. Хотите узнать правду кто такой был Г. Распутин. . тогда вам надо посетить дом -музей Г. Распутина в
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «История и культура»
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