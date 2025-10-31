Тобольск. Крутой изгиб Иртыша, белокаменный кремль на холме, перст колокольни, указующий в небо.
История в древней столице Сибири — на каждом шагу! Здесь гулял будущий император Александр II, учились Пётр Ершов и Дмитрий Менделеев, жила опальная семья Николая II. Мы многих вспомним и много где побываем — в кремле, Нижнем посаде, Абалакском монастыре.
История в древней столице Сибири — на каждом шагу! Здесь гулял будущий император Александр II, учились Пётр Ершов и Дмитрий Менделеев, жила опальная семья Николая II. Мы многих вспомним и много где побываем — в кремле, Нижнем посаде, Абалакском монастыре.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Путевая экскурсия по Сибирскому тракту
Время пройдёт незаметно за рассказами о пролетающих за окном автомобиля сёлах, бухарских караванах и Великом чайном пути, о знаменитом старце Григории Распутине и малоизвестных фактах из жизни династии Романовых.
Тобольск и окрестности
- Мы заглянем на родину Распутина — в село Покровское
- Побываем в духовной сокровищнице нашего края — Абалакском Знаменском мужском монастыре
- Пройдём по белокаменному красавцу — тобольскому кремлю
- По желанию посетим Завальное кладбище с могилами декабристов или сад Ермака
- Спустимся в Нижний посад Тобольска, где сохранились старинные храмы в стиле сибирского барокко и купеческие особняки
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Exeed VX с панорамной крышей
- Тайминг согласовываем индивидуально. Обычно в 08:30 выезжаем из Тюмени, ориентировочно в 21:30 прибываем обратно. Дорога до Тобольска занимает 3,5 часа с учётом санитарной остановки в пути
- Программа может быть скорректирован под ваши запросы
- Экскурсию проводит аттестованный гид-краевед, уроженка Тобольска
Дополнительные расходы (по желанию):
- Обед в одном из кафе города (посоветуем, где отведать сибирскую кухню) — средний чек 1500–2000 ₽ за чел.
- Входные билеты в музеи: можем посетить Тюремный замок, Дворец наместника, Музей семьи императора Николая II — цены по запросу
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 2085 туристов
Наше агентство — это окно в мир путешествий мечты. К слову, это в том числе знаковые элементы традиционной сибирской культуры. В нашей деятельности сочетаются разные направления работы, но приоритетным является внутренний туризм. В классические, уже давно существующие экскурсии, мы стараемся внести новые элементы, поэтому наши экскурсии интересны и узнаваемы!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
31 окт 2025
экскурсия очень понравилась. Машина комфортабельная, приехали сразу на нами. Нас была группа 5 человек. Машина семиместная. Сразу Гид начала рассказывать и всю дорогу вела содержательный рассказ. Гид Порекомендовала, где пообедать.
Лариса
31 авг 2025
Посетили Тобольск, брали индивидуальную экскурсию.
С нами была Виктория.
Она просто умница!!!
Всё было очень-очень содержательно!
Поездка оказалась очень комфортной!
Для себя решили,что надо обязательно вернуться!
С нами была Виктория.
Она просто умница!!!
Всё было очень-очень содержательно!
Поездка оказалась очень комфортной!
Для себя решили,что надо обязательно вернуться!
Денис
13 июл 2025
Гид Виктория, очень интересно провела экскурсию. Отдельная благодарность за прекрасные стихи
И
Ирина
29 июн 2025
Замечательная комфортная экскурсия, интересная подача материала,которая была интересна и взрослым и подросткам. Особенно хочется отметить внимание гида Виктории к потребностям и интересам самого младшего 9-летнего участника экскурсии:-))
М
Марина
3 мая 2025
Очень понравилась экскурсия с Викторией! Виктория детально и интересно рассказала не только про историю Тобольска, но и Тюменской области. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, встретили нас сразу у нашего дома,
Входит в следующие категории Тюмени
Похожие экскурсии из Тюмени
Групповая
Тюмень - врата Сибири: групповая экскурсия по историческим местам
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на автопешеходной прогулке
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
15 ноя в 15:00
22 ноя в 15:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по старой Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, исследуя её улицы с опытным историком. Узнайте о судьбах великих людей и насладитесь архитектурой
Начало: Главный корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9)
Сегодня в 23:00
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Сегодня в 23:00
Завтра в 20:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.