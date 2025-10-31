читать дальше

куда и привезли в конце экскурсии. Виктория прислушалась к нашим запросам, составила нам индивидуальный маршрут согласно нашим пожеланиям и интересам) всю экскурсию нас сопровождали стихи от Виктории! Виктория не только талантливый историк и гид, но и талантливая поэтесса! Также советуем для посещения музей семьи Романовых в Тобольске, завальное кладбище. Виктория посоветовала и забронировала для нас потрясающее место для обеда кафе «Гедонист». В конце экскурсии Виктория подарила нам гостинцы, обязательно рекомендуем к посещению данную экскурсию!