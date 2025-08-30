Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Вас ждёт единственный в Сибири каменный Кремль, тюремный замок, некрополь жён декабристов и дом Романовых в ссылке. Вы сможете читать дальше дополнить поездку визитом в Покровское — на родину Распутина, или в Абалакский монастырь. Познакомьтесь с Тобольском — старинным городом Сибири — в удобном формате аудиогида. Аудиофайлы с адресами и маршрутами работают даже без интернета. Истории, архивные фото и атмосфера настоящей Сибири — всё в одном путешествии.Вас ждёт единственный в Сибири каменный Кремль, тюремный замок, некрополь жён декабристов и дом Романовых в ссылке. Вы сможете 5 1 отзыв

Татьяна Ваш гид в Тюмени Написать вопрос Аудиоэкскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Как проходит Пешком 1530 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание аудиогида Экскурсия самостоятельная, без гида. Аудиогид вы получаете на почту после полной предоплаты. Инструкцию к аудиогиду надо прочитать заранее, лучше всего до поездки. Аудиогид надо скачать на телефон. Тогда вы сможете пользоваться им без мобильного интернета. Перед бронированием запросите, пожалуйста, подтверждение у организатора. Самостоятельное путешествие из Тюмени в Тобольск с аудиогидом — отличный способ увидеть исторический центр Сибири в своём ритме. Вам не нужен интернет: аудиофайлы с описанием маршрута и точными адресами позволяют ориентироваться без карты и связи. Главный объект маршрута — единственный в Сибири каменный Кремль. Здесь вас ждут легенды и факты о Софийско-Успенском соборе, освящённом чудотворной иконой, и о дворце наместника, в котором решалась судьба региона. Вы также увидите Гостиный двор и мрачноватый Тюремный замок. Маршрут проходит по Верхнему и Нижнему Посадам — это старинные городские районы с католическим костёлом, базарной площадью, некрополем и памятниками жёнам декабристов. Аудиогид проведёт вас к дому, где жила в ссылке семья Николая II — сегодня там работает музей. Дополнительно в экскурсию включена информация о селе Покровском, родине Григория Распутина, и о селе Абалак с его монастырём и туристическим комплексом. Эти локации можно посетить по пути из Тюмени или уже находясь в Тобольске. Вы познакомитесь с городом, где пересекались судьбы царей, ссыльных и декабристов, услышите местные истории и увидите Тобольск на архивных фотографиях. Важная информация: Аудиогид можно использовать без мобильного интернета. По своему желанию можете воспользоваться личными наушниками или прослушивать файлы аудиогида без них. В понедельник в государственных музеях Тобольска выходной.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? ‭ Дворец наместника

‭ Софийско-Успенский собор, который освятили чудотворной иконой из первого тюменского храма

‭ Гостиный Двор

‭ Тюремный замок

‭ Верхний и Нижний Посады

‭ Католический костёл

‭ Базарную площадь

‭ Музей Николая II в доме, где жила в ссылке семья Романовых

‭ Некрополь и памятники жёнам декабристов

И многое другое Что включено Аудиогид Где начинаем и завершаем? Начало: Г. Тобольск, ул. Ремезова, 3, далее вход в Кремль Завершение: Г. Тобольск, улица Ремезова Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Важная информация Аудиогид можно использовать без мобильного интернета. По своему желанию можете воспользоваться личными наушниками или прослушивать файлы аудиогида без них

В понедельник в государственных музеях Тобольска выходной Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.