Истории, архивные фото и атмосфера настоящей Сибири — всё в одном путешествии.
Вас ждёт единственный в Сибири каменный Кремль, тюремный замок, некрополь жён декабристов и дом Романовых в ссылке. Вы сможете
Описание аудиогидаЭкскурсия самостоятельная, без гида. Аудиогид вы получаете на почту после полной предоплаты. Инструкцию к аудиогиду надо прочитать заранее, лучше всего до поездки. Аудиогид надо скачать на телефон. Тогда вы сможете пользоваться им без мобильного интернета. Перед бронированием запросите, пожалуйста, подтверждение у организатора. Самостоятельное путешествие из Тюмени в Тобольск с аудиогидом — отличный способ увидеть исторический центр Сибири в своём ритме. Вам не нужен интернет: аудиофайлы с описанием маршрута и точными адресами позволяют ориентироваться без карты и связи. Главный объект маршрута — единственный в Сибири каменный Кремль. Здесь вас ждут легенды и факты о Софийско-Успенском соборе, освящённом чудотворной иконой, и о дворце наместника, в котором решалась судьба региона. Вы также увидите Гостиный двор и мрачноватый Тюремный замок. Маршрут проходит по Верхнему и Нижнему Посадам — это старинные городские районы с католическим костёлом, базарной площадью, некрополем и памятниками жёнам декабристов. Аудиогид проведёт вас к дому, где жила в ссылке семья Николая II — сегодня там работает музей. Дополнительно в экскурсию включена информация о селе Покровском, родине Григория Распутина, и о селе Абалак с его монастырём и туристическим комплексом. Эти локации можно посетить по пути из Тюмени или уже находясь в Тобольске. Вы познакомитесь с городом, где пересекались судьбы царей, ссыльных и декабристов, услышите местные истории и увидите Тобольск на архивных фотографиях. Важная информация: Аудиогид можно использовать без мобильного интернета. По своему желанию можете воспользоваться личными наушниками или прослушивать файлы аудиогида без них. В понедельник в государственных музеях Тобольска выходной.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец наместника
- Софийско-Успенский собор, который освятили чудотворной иконой из первого тюменского храма
- Гостиный Двор
- Тюремный замок
- Верхний и Нижний Посады
- Католический костёл
- Базарную площадь
- Музей Николая II в доме, где жила в ссылке семья Романовых
- Некрополь и памятники жёнам декабристов
- И многое другое
Что включено
- Аудиогид
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Тобольск, ул. Ремезова, 3, далее вход в Кремль
Завершение: Г. Тобольск, улица Ремезова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Аудиогид можно использовать без мобильного интернета. По своему желанию можете воспользоваться личными наушниками или прослушивать файлы аудиогида без них
- В понедельник в государственных музеях Тобольска выходной
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 авг 2025
👍 Опишу подробно тем, кто в первый раз с аудиогидом как мы.
1. Забронировали, оплатили. Почти сразу пришли файлы, скачали их на телефон и инет больше не тратили на них в
