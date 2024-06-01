🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 78 отзывов В тренде Ключ к сердцу Тюмени Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом Начало: На площади Борцов Революции 4 670 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 30 минут 63 отзыва Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета Начало: В районе площади Памяти 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 32 отзыва По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании Начало: На ул. Павлова от 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 37 отзывов «Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам Начало: У Площади Памяти от 4 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 13 отзывов Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре» Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Тюмени! Увлекательная прогулка по набережной и улицам города с рассказами о купеческих династиях и дегустацией чая Начало: Возле Тюменской филармонии 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 2 отзыва Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники Начало: Недалеко от Моста влюблённых 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 22 отзыва Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали Начало: На Исторической площади от 6 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину Начало: В Ялуторовске от 6 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 42 отзыва Популярное предложение Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете Начало: На улице Республики от 4 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 7 отзывов Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей Начало: В районе улице Республики от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов «Тюмень: от прошлого к настоящему» - погружение в историю с гидом Познайте душу Тюмени в увлекательной прогулке по ее историческим местам в компании опытного историка Начало: Историческая площадь Расписание: По договоренности с гидом 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 2 отзыва Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города Начало: Район площади Памяти Расписание: Ежедневно 2 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Прогулка по исторической Тюмени: от купеческой усадьбы до деревянной резьбы Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому центру Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: В районе улицы Республики Расписание: См. расписание от 4 900 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 25 отзывов Популярное предложение Пешеходная прогулка по историческому сердцу Тюмени: культурное путешествие Пройдитесь по историческим улицам Тюмени, наслаждаясь красотой древних храмов и усадеб. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10 5000 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Популярное предложение Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых Начало: По согласованию с гидом Расписание: Ежедневно с 9:00 5 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 1 отзыв Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума» Расписание: Ежедневно с 9:00 от 5 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев» Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1 час 2 отзыва Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»: погружение в историю Приглашаем вас стать главным героем аудио спектакля и увидеть Тюмень глазами ее создателей Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики Расписание: См. расписание 1 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней Начало: В районе улицы Республики Расписание: Согласно расписанию в календаре от 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Гостеприимство по-бухарски с чаепитием Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9) Расписание: По субботам в 11:00 9 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 30 минут 15 отзывов Обзор Тюмени с высоты: панорамный вид на город с самой высокой точки Встретимся у главной улицы и поднимемся на открытую лоджию самого высокого здания Тюмени. Город предстанет перед вами, как на ладони Начало: В районе площади Памяти Расписание: Согласно расписанию либо по предварительной договоренности 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Советская Тюмень: истории, легенды, люди Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях Начало: В районе улицы Республики Расписание: Согласно расписанию от 3 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 81 отзыв Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры Начало: в районе моста Влюблённых от 4 400 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов Начало: Ул. Железнодорожная, 2а Расписание: По договоренности от 6 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Тюмень гастрономическая Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56 Расписание: Ежедневно, кроме понедельника от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века Начало: Ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень Расписание: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00 5 000 ₽ за всё до 7 чел.