Пешие экскурсии-прогулки в Тюмени с экскурсоводом

Найдено 28 экскурсий в категории «Пешеходные» в Тюмени, цены от 670 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ключ к сердцу Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670 за всё до 5 чел.
Тюмень с высоты
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
63 отзыва
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670 за человека
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 9 000 за всё до 5 чел.
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
37 отзывов
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 400 за всё до 6 чел.
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
13 отзывов
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Тюмени! Увлекательная прогулка по набережной и улицам города с рассказами о купеческих династиях и дегустацией чая
Начало: Возле Тюменской филармонии
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 400 за человека
Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
2 отзыва
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200 за человека
Вся Тюмень за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400 за всё до 6 чел.
Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске
Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину
Начало: В Ялуторовске
9 июля в 11:00
16 июля в 11:00
от 6 700 за всё до 6 чел.
Прогулка по старинной Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Популярное предложение
Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете
Начало: На улице Республики
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
от 4 670 за всё до 8 чел.
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000 за всё до 5 чел.
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - прогулка с профессиональным историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - погружение в историю с гидом
Познайте душу Тюмени в увлекательной прогулке по ее историческим местам в компании опытного историка
Начало: Историческая площадь
Расписание: По договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
8 июля в 21:30
9 июля в 21:30
2 600 за человека
Прогулка по исторической Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Прогулка по исторической Тюмени: от купеческой усадьбы до деревянной резьбы
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому центру Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: См. расписание
23 июня в 07:00
29 июня в 07:00
от 4 900 за всё до 3 чел.
Пешеходная прогулка по исторической Тюмени
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Популярное предложение
Пешеходная прогулка по историческому сердцу Тюмени: культурное путешествие
Пройдитесь по историческим улицам Тюмени, наслаждаясь красотой древних храмов и усадеб. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 500 за всё до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Наследие старых кварталов Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 2 чел.
Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев»
Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города
Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»: погружение в историю
Приглашаем вас стать главным героем аудио спектакля и увидеть Тюмень глазами ее создателей
Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики
Расписание: См. расписание
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 450 за человека
Прогулка «Огни Тюмени»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени
Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 20:00
7 июля в 23:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка
Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9)
Расписание: По субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
9 000 за всё до 5 чел.
Обзор Тюмени с высоты
🚶 Пешая
Мини-группа
30 минут
15 отзывов
Обзор Тюмени с высоты: панорамный вид на город с самой высокой точки
Встретимся у главной улицы и поднимемся на открытую лоджию самого высокого здания Тюмени. Город предстанет перед вами, как на ладони
Начало: В районе площади Памяти
Расписание: Согласно расписанию либо по предварительной договоренности
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
700 за человека
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию
8 июля в 21:00
9 июля в 21:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
81 отзыв
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
от 4 400 за всё до 15 чел.
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Начало: Ул. Железнодорожная, 2а
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июля в 11:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
Тюмень гастрономическая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тюмень гастрономическая
Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
от 17 000 за всё до 3 чел.
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Начало: Ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень
Расписание: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 17:00
5 000 за всё до 7 чел.
Уличное искусство Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
    Экскурсия от исторического персонажа,жившего в 19 веке очень оригинальна и интересно преподнесена. Ярко и увлекательно раскрыта история каждого дома,людей,которые проживали
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    в них. Очень доступна преподнесена информация, экскурсовод -огонь! Рекомендую,кто хочет узнать об истории города на Туре и его интересных моментах. Отдельное спасибо Алине за образ.

  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
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    Мы как будто окунулись в прошлое, прошлись по старинным улочкам, прикоснулись к вековой истории. Спасибо Альмире за необычайную экскурсию, за гостеприимство и угощения, за то, что копилка наших знаний пополнилась историческими фактами и событиями, за бесценные и полезные советы. 3 часа пролетели незаметно. Одно удовольствие было общаться, слушать увлекательные истории. Это запомнится надолго!

  • Г
    Галина
    16 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
  • Ю
    Юлия
    14 мая 2024
    Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев
    Очень понравилась экскурсия! Рекомендую всем кто хочет лучше узнать историю своего города и гостям нашей любимой Тюмени!
  • Н
    Надежда
    13 мая 2024
    Иммерсивная прогулка-спектакль «Тюмень навсегда» (в группе)
    Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Посетили Альмиру с детьми 10.05.2024. Несмотря на возраст детей (9,7 и 2 года), она увлекла их рассказами. Энергетика этой женщины
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    невероятная, уезжали мы от нее как от родни. Всем рекомендую, интересная экскурсия, гостеприимство на высшем уровне. Моя семья с удовольствием вернется к ней в следующий раз.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Пешеходная прогулка по исторической Тюмени
    Были на экскурсии с Еленой 8 мая. Из-за проблем с транспортом мы опоздали к месту встречи, Елена нас подождала, это
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    было очень приятно! Елена очень грамотный, знающий экскурсовод, она много рассказала нам об истории города, архитектуре, знаменитых людях. После пребывания на экскурсии мы стали прекрасно ориентироваться в историческом центре города! Кроме того, что Елена отличный экскурсовод, но она и очень приятный в общении человек, любящий свой город! На прощание она подарила нам сувенирную коробочку конфет, это было так мило! Очень рекомендуем пойти на экскурсию именно с Еленой!

  • С
    Светлана
    9 мая 2024
    По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
    Мы в восторге! Альмира необычайно талантливый харизматичный рассказчик, время пролетело в одно мгновение! И пирогами нас накормили, и фотосессию провели! Спасибо большое! Потрясающие воспоминания остались!
  • С
    Светлана
    8 мая 2024
    Ключ к сердцу Тюмени
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
    Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
  • В
    Виктория
    8 мая 2024
    Прогулка по старинной Тюмени
    Интересно,позновательно и очень эмоционально. Были учтены пожелания и бабушки и внуков. Были и вкусные сюрпризы.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Пешеходные»

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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мост Влюбленных
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
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