1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Ключ к сердцу Тюмени
Погрузиться в былые эпохи города на прогулке по центру с историком и археологом
Начало: На площади Борцов Революции
10 июня в 09:00
19 авг в 09:00
4 670₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
30 минут
Тюмень с высоты: захватывающий обзор города на закате и рассвете
Подарите себе незабываемые впечатления, взирая на Тюмень с высоты во время волшебного заката или таинственного рассвета
Начало: В районе площади Памяти
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
670₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
По Тюмени - с потомком старинного бухарского рода
Открыть историю, культуру и национальную кухню сибирских бухарцев в душевной компании
Начало: На ул. Павлова
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 9 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Советская» Тюмень и тайны Текутьевского кладбища
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Начало: У Площади Памяти
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Тюмени! Увлекательная прогулка по набережной и улицам города с рассказами о купеческих династиях и дегустацией чая
Начало: Возле Тюменской филармонии
15 июня в 15:00
22 июня в 15:00
1 400₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Театрализованный аудиоспектакль по историческому центру Тюмени
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с помощью беспроводных наушников и узнайте город таким, каким его видели купцы и нефтяники
Начало: Недалеко от Моста влюблённых
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Из Тюмени в Ялту: путешествие по следам декабристов в Ялуторовске
Погрузитесь в историю Ялуторовска: от декабристов до мецената Саввы Мамонтова, исследуйте древний острог и уникальную Ингальскую долину
Начало: В Ялуторовске
9 июля в 11:00
16 июля в 11:00
от 6 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Прогулка по исторической Тюмени: от Иоанна Грозного до наших дней
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени, слушая уникальные истории и легенды, которые не найти в интернете
Начало: На улице Республики
8 июля в 07:30
9 июля в 07:30
от 4 670₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Криминальная Тюмень: тайны престижного района и его жителей
Погрузитесь в историю первого русского города Сибири, исследуя его криминальное прошлое через судьбы его жителей
Начало: В районе улице Республики
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - погружение в историю с гидом
Познайте душу Тюмени в увлекательной прогулке по ее историческим местам в компании опытного историка
Начало: Историческая площадь
Расписание: По договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
8 июля в 21:30
9 июля в 21:30
2 600₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Прогулка по исторической Тюмени: от купеческой усадьбы до деревянной резьбы
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому центру Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: См. расписание
23 июня в 07:00
29 июня в 07:00
от 4 900₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Пешеходная прогулка по историческому сердцу Тюмени: культурное путешествие
Пройдитесь по историческим улицам Тюмени, наслаждаясь красотой древних храмов и усадеб. Эта экскурсия - настоящее погружение в историю
Начало: Г. Тюмень, ул. Коммунистическая, 10
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50004 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия «Горожане. Биографии дореволюционных тюменцев»
Загляните в прошлое Тюмени, узнайте истории людей, чьи судьбы переплетены с историческими улицами и зданиями города
Начало: Г. Тюмень, ул. Ленина, 43
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1 час
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»: погружение в историю
Приглашаем вас стать главным героем аудио спектакля и увидеть Тюмень глазами ее создателей
Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики
Расписание: См. расписание
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени
Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 20:00
7 июля в 23:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка
Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9)
Расписание: По субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
9 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
30 минут
Обзор Тюмени с высоты: панорамный вид на город с самой высокой точки
Встретимся у главной улицы и поднимемся на открытую лоджию самого высокого здания Тюмени. Город предстанет перед вами, как на ладони
Начало: В районе площади Памяти
Расписание: Согласно расписанию либо по предварительной договоренности
12 июня в 22:30
14 июня в 22:30
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию
8 июля в 21:00
9 июля в 21:00
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Влюбиться в Тюмень за 2 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старого города Тюмени, узнайте его секреты и легенды, вдохновляющие истории и архитектурные шедевры
Начало: в районе моста Влюблённых
от 4 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Начало: Ул. Железнодорожная, 2а
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июля в 11:00
от 6 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тюмень гастрономическая
Начало: Г. Тюмень, ул. Республики, д. 56
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
Завтра в 15:00
11 июня в 15:00
от 17 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Женская история Тюмени второй половины XIX - начала XX века
Начало: Ул. Республики, 2 (сквер Исторический), Тюмень
Расписание: с понедельника по пятницу в 17:00, суббота и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
10 июня в 17:00
5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уличное искусство Тюмени: индивидуальная экскурсия
Следуйте за мной в мир уличного искусства Тюмени! Познакомьтесь с граффити, муралами и другими формами стрит-арта, узнайте их историю и этику
Начало: У памятника Г.В. Стеллеру
10 июня в 10:30
19 авг в 10:30
5 070₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна1 июня 2024Экскурсия от исторического персонажа,жившего в 19 веке очень оригинальна и интересно преподнесена. Ярко и увлекательно раскрыта история каждого дома,людей,которые проживали
- ННадежда22 мая 2024Экскурсия просто замечательная. Альмира встретила гостеприимно, заинтересовала, увлекла своей необычной информацией. Нашла подход к детям, привлекла внимание своими удивительными рассказами.
- ГГалина16 мая 2024Отличная экскурсия, очень познавательно, не заметили, как пролетело время! Наталья - отличный рассказчик, умеющий очень интересно преподнести материал!
- ЮЮлия14 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Рекомендую всем кто хочет лучше узнать историю своего города и гостям нашей любимой Тюмени!
- ННадежда13 мая 2024Отличная прогулка! Спасибо за интересную подачу!
- ННаталья13 мая 2024Посетили Альмиру с детьми 10.05.2024. Несмотря на возраст детей (9,7 и 2 года), она увлекла их рассказами. Энергетика этой женщины
- ННаталья13 мая 2024Были на экскурсии с Еленой 8 мая. Из-за проблем с транспортом мы опоздали к месту встречи, Елена нас подождала, это
- ССветлана9 мая 2024Мы в восторге! Альмира необычайно талантливый харизматичный рассказчик, время пролетело в одно мгновение! И пирогами нас накормили, и фотосессию провели! Спасибо большое! Потрясающие воспоминания остались!
- ССветлана8 мая 2024Великолепная экскурсия, на одном дыхании, спасибо огромное Наталье!
- ВВиктория8 мая 2024Интересно,позновательно и очень эмоционально. Были учтены пожелания и бабушки и внуков. Были и вкусные сюрпризы.
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Тюмени
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
Какие места ещё посмотреть в Тюмени
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "Пешеходные" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 670 до 17 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 487 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Купите самую интересную из 28 экскурсий в Тюмени на 2024 год по теме «Пешеходные», 487 ⭐ отзывов, цены от 670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август