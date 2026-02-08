Мы отправляемся в путешествие по историческим и новым улицам Тюмени! Вы увидите купеческие усадьбы, женский и мужской монастыри, театры, музеи и другие важные достопримечательности. А я расскажу, как жила Тюмень во времена царской России и СССР и как она живёт сегодня.
Описание экскурсии

Мы проедем по лучшим уголкам Тюмени — будем делать остановки, гулять по историческим улицам и набережной, любоваться архитектурой.

И обсуждать:

  • чем торговали тюменские купцы в 19–20 веках
  • где хранилось тело Ленина и почему его сюда привезли
  • о чём говорили Горбачёв и Ельцин в Тюмени в сентябре 1985 года
  • какие предприятия появились здесь во время Великой Отечественной войны
  • почему город стал особенно активно развиваться в 1970-х годах
  • чем сейчас живут тюменцы и почему наш город сравнивают с Москвой

Организационные детали

Едем на Skoda Rapid. Есть одно детское кресло и один бустер.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег
Олег — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 211 туристов
Аттестованный гид, родился и живу в Тюмени. Очень люблю свой город, горжусь им! Предоставляю услуги трансфера из аэропорта «Рощино». Провожу индивидуальные обзорные экскурсии на автомобиле Skoda Rapid по городу и тематические экскурсии.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Зимняя экскурсии на машине, очень комфортная. Олег рассказывает интересно, показывает фото как город выглядел раньше и как он выглядит сейчас, но в летнее время (очень актуально, мы были в зимнее
читать дальше

время). Расскажет нюансы источников термальных, где лучше отдохнуть, где что есть. Мы заранее выбрали где будем обедать, мысли даже не было, что там может быть много народа, что стоит забронировать столик заранее. Огромное спасибо Олегу, подсказал, что там мало столиков и надо бронировать заранее.

Ответ организатора:
Ольга, спасибо за отзыв, рад был помочь! Приезжайте к нам теперь в летнее время!
Е
Очень интересная, объемная и познавательная экскурсия по городу Тюмень. Гид Олег был очень увлечён своим делом и смог заинтересовать даже самых скептически настроенных участников группы. Его рассказы были живыми и
читать дальше

увлекательными. Экскурсия включала в себя посещение самых значимых мест, которые я давно хотела увидеть. Всё было тщательно спланировано и не оставило времени скучать. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет узнать больше о Тюмени. Это было незабываемое время, наполненное новыми знаниями и впечатлениями!
Спасибо организаторам за такой замечательный день!

Ответ организатора:
Елена, благодарю за такой приятный рассказ обо мне, рад, что вам всё понравилось! И спасибо за отличное фото!
А
Отличная, познавательная экскурсия, в формате беседы. С возможностью остановиться или задержаться в понравившемся месте. Отличный маршрут, с обзором исторических зданий. Посещением церквей. Небольшими прогулками по паркам. Спасибо большое, мы остались довольны.
Ответ организатора:
Алексей, благодарю за приятный отзыв и хорошие фотографии!
Алексей
Очень интересно. Понравилось. Олег - интересный и разносторонний рассказчик и собеседник. Очень хорошо освещает "материал". В Тюмени были далеко не в первый раз, очень многое, но далеко не всё из
читать дальше

показанного Олегом уже видели глазами - и очень интересно было обо всём этом узнать подробнее. От экскурсии чего ожидали, то и получили))).

Немного об организационных деталях. Олег пунктуален, коммукабелен и гибок. Так как экскурсия на автомобиле, сразу же при подтверждении экскурсии предложил забрать нас в удобном именно нам месте. После экскурсии отвёз нас так же в удобное нам место (в нашем случае места посадки и высадки не совпадали). Автомобиль чист и ухожен.
Спасибо за экскурсию!

Ответ организатора:
Алексей, благодарю за такой подробный отзыв, очень рад, что оправдал Ваши ожидания и смог предоставить качественный сервис! Было приятно провести экскурсию для Вас!
Николай
Всем доброго дня! Хочу поделится впечатлениями о нашей экскурсии и гиде. За плечами более 20-ти экскурсий, есть с чем сравнивать и как оценивать. Большой плюс Олега - спросил о нас
читать дальше

и наших увлечениях и подстроился под наш запрос. Вся экскурсия прошла на одном дыхании, 2 часа пролетели незаметно. Исторические факты сменяли городские легенды и интересные факты. Действительно, город раскрылся и заиграл новыми красками. Очень были полезны рекомендации Олега по ресторанам, музеям и магазинчикам сувениров) По его рекомендации съездили на терминальные источники и ни капли не пожалели! Всем рекомендую, берите экскурсии - не пожалеете. Олегу - самые теплые пожелания, удачи и процветания)

Ответ организатора:
Николай, у меня нет слов. Вы меня раскусили)) Огромное спасибо за Ваш отзыв!
А
Олег провел нам замечательную экскурсию по Тюмени 23.03.26. Рассказал много интересных фактов о городе и показал основные достопримечательности. Мне и сыну 11 лет было очень интересно. Экскурсия автомобильно-пешая, не успели устать. Внимательный, чуткий гид. Подстроился под наши запросы. Все прошло на высшем уровне. Рекомендуем для индивидуальных, семейных экскурсий для тех, кому надоели стандартные, скучные экскурсии.
Ответ организатора:
Александра, спасибо за отзыв! Приятно, что вы увидели во мне столько хороших профессиональных качеств и подчеркнули то, что моя экскурсия оказалась для вас индивидуальной, особенно интересной и не скучной.
