Мы отправляемся в путешествие по историческим и новым улицам Тюмени! Вы увидите купеческие усадьбы, женский и мужской монастыри, театры, музеи и другие важные достопримечательности. А я расскажу, как жила Тюмень во времена царской России и СССР и как она живёт сегодня.
Описание экскурсии
Мы проедем по лучшим уголкам Тюмени — будем делать остановки, гулять по историческим улицам и набережной, любоваться архитектурой.
И обсуждать:
- чем торговали тюменские купцы в 19–20 веках
- где хранилось тело Ленина и почему его сюда привезли
- о чём говорили Горбачёв и Ельцин в Тюмени в сентябре 1985 года
- какие предприятия появились здесь во время Великой Отечественной войны
- почему город стал особенно активно развиваться в 1970-х годах
- чем сейчас живут тюменцы и почему наш город сравнивают с Москвой
Организационные детали
Едем на Skoda Rapid. Есть одно детское кресло и один бустер.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 211 туристов
Аттестованный гид, родился и живу в Тюмени. Очень люблю свой город, горжусь им! Предоставляю услуги трансфера из аэропорта «Рощино». Провожу индивидуальные обзорные экскурсии на автомобиле Skoda Rapid по городу и тематические экскурсии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывах
О
Зимняя экскурсии на машине, очень комфортная. Олег рассказывает интересно, показывает фото как город выглядел раньше и как он выглядит сейчас, но в летнее время (очень актуально, мы были в зимнее
Олег
Ответ организатора:
Ольга, спасибо за отзыв, рад был помочь! Приезжайте к нам теперь в летнее время!
Е
Очень интересная, объемная и познавательная экскурсия по городу Тюмень. Гид Олег был очень увлечён своим делом и смог заинтересовать даже самых скептически настроенных участников группы. Его рассказы были живыми и
Олег
Ответ организатора:
Елена, благодарю за такой приятный рассказ обо мне, рад, что вам всё понравилось! И спасибо за отличное фото!
А
Отличная, познавательная экскурсия, в формате беседы. С возможностью остановиться или задержаться в понравившемся месте. Отличный маршрут, с обзором исторических зданий. Посещением церквей. Небольшими прогулками по паркам. Спасибо большое, мы остались довольны.
Олег
Ответ организатора:
Алексей, благодарю за приятный отзыв и хорошие фотографии!
Очень интересно. Понравилось. Олег - интересный и разносторонний рассказчик и собеседник. Очень хорошо освещает "материал". В Тюмени были далеко не в первый раз, очень многое, но далеко не всё из
Олег
Ответ организатора:
Алексей, благодарю за такой подробный отзыв, очень рад, что оправдал Ваши ожидания и смог предоставить качественный сервис! Было приятно провести экскурсию для Вас!
Всем доброго дня! Хочу поделится впечатлениями о нашей экскурсии и гиде. За плечами более 20-ти экскурсий, есть с чем сравнивать и как оценивать. Большой плюс Олега - спросил о нас
Олег
Ответ организатора:
Николай, у меня нет слов. Вы меня раскусили)) Огромное спасибо за Ваш отзыв!
А
Олег провел нам замечательную экскурсию по Тюмени 23.03.26. Рассказал много интересных фактов о городе и показал основные достопримечательности. Мне и сыну 11 лет было очень интересно. Экскурсия автомобильно-пешая, не успели устать. Внимательный, чуткий гид. Подстроился под наши запросы. Все прошло на высшем уровне. Рекомендуем для индивидуальных, семейных экскурсий для тех, кому надоели стандартные, скучные экскурсии.
Олег
Ответ организатора:
Александра, спасибо за отзыв! Приятно, что вы увидели во мне столько хороших профессиональных качеств и подчеркнули то, что моя экскурсия оказалась для вас индивидуальной, особенно интересной и не скучной.
