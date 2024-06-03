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2 часа
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
6 часов
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
19 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в с. Покровское: дом-музей Распутина, мистические экспонаты
Узнайте больше о жизни Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Вас ждут уникальные экспонаты и захватывающие истории
Расписание: Суббота, Воскресенье в 10:00
от 16 500₽ за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоман3 июня 2024У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
- ДДмитрий2 июня 2024Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
- ААлександр2 июня 2024Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
- ННадежда23 мая 2024Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
- ТТатьяна5 мая 2024Добрый день! Все было хорошо, но погода подпортила наши впечатления!))
- ЛЛариса16 апреля 2024Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о том, что Василий правильный экскурсовод!
- ЕЕлена15 апреля 2024Очень профессиональный и доброжелательный гид
- ННаталия14 апреля 2024Классная экскурсия! Мальвина Ивановна в образе от первой до последней минуты. Все продумано до мелочей. От великолепного костюма до музыкального
- ООльга13 апреля 2024Все прекрасно. Но в апреле хотелось бы более быстрой ходьбы - ветра все-таки)) Очень грамотный гид, чистая и красивая машина
- ИИрина27 марта 2024Великолепная экскурсия. Хотите узнать правду кто такой был Г. Распутин. . тогда вам надо посетить дом -музей Г. Распутина в
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На машине»
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