Экскурсии по Тюмени на машине с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «На машине» в Тюмени, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Популярное предложение
Пешком и на авто по Тюмени: экскурсия с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
11 июня в 17:30
12 июня в 17:30
7 500 за всё до 5 чел.
По Тюмени - с горожанкой из прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
43 отзыва
По Тюмени - с горожанкой из прошлого: экскурсия в историческом стиле
Встречайте Мальвину Ивановну, вашего личного гида по исторической Тюмени. Путешествие на авто и пешком по самым живописным уголкам города
11 июня в 13:00
14 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.
Вся Тюмень за один день
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Вся Тюмень за один день: путешествие по страницам истории
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Тюмени, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их рассказали
Начало: На Исторической площади
7 июля в 22:30
8 июля в 20:30
от 6 400 за всё до 6 чел.
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Шотландцы в Сибири, или 7 деревень за один день в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по окрестностям Тюмени, где вас ждут старинные деревни, история семьи Вардропперов и вкусные угощения
Начало: возле Музея тюменских историй
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
19 000 за человека
Тюмень на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
78 отзывов
Тюмень на автомобиле: путешествие сквозь века и культуры
За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
23 сен в 09:00
24 сен в 09:00
6 700 за всё до 7 чел.
Экскурсия в с. Покровское
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Экскурсия в с. Покровское: дом-музей Распутина, мистические экспонаты
Узнайте больше о жизни Григория Распутина, посетив его дом-музей в селе Покровское. Вас ждут уникальные экспонаты и захватывающие истории
Расписание: Суббота, Воскресенье в 10:00
от 16 500 за экскурсию
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Игровая экскурсия по Тюмени для детей и их родителей (6+)
Собрать карту области, загадать желание и снять кино
12 июня в 16:30
13 июня в 16:30
7 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роман
    3 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    У меня был променад с купеческой дочерью Ханной Шайчик по Тюмени. Могу с уверенностью сказать, что это был один из
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    самых интересных и ярких форматов прогулки за последние годы в моей копилке. Эта прогулка идеально подойдет тем, кто первый раз в городе. Безупречный стиль подачи информации (правильная и поставленная речь без слов паразитов). Очень трепетное отношение к любым дополнительным вопросам. А то, что на всем этапе прогулки сопровождает машина - еще один плюс для выбора. p.s. имейте в виду, что принимает заказ и первичное общение происходит через представителя турфирмы. Тут я бы рекомендовал поработать над коммуникацией. Ждать ответа по двое суток после запроса - это как то не комильфо. Стоит ценить не только свое время организатору, но и наше.

  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень интересную и познавательную экскурсию провел Василий, благодарю! Большой объём информации и новых фактоа, о которых я не знал раньше. Тюмень очень красивый, интересный и ухоженный город.
  • А
    Александр
    2 июня 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    Увлекательный рассказ, продуманный маршрут, хорошая реализации интересной идеи экскурсии в историческом образе. Рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    23 мая 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Мы с супругом впервые в Тюмени. Хотели познакомиться с городом. Выбрали гида Алёну и не ошиблись😊. Очень интересная, познавательная экскурсия. За время
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    общения мы посетили много достопримечательных мест Тюмени. Были учтены наши пожелания. Мы получили ответы на все наши вопросы. Наш гид Алёна очень доброжелательная, влюблена в свой город. Алёна очень подробно познакомила нас с историей города с начала его основания до наших дней. Очень профессиональный и эрудированный гид, приятный в общении. ❤️ Также хочется поблагодарить водителя Арслана за комфортное сопровождение экскурсии. Однозначно самая высокая оценка ребятам. Рекомендуем! 👍

  • Т
    Татьяна
    5 мая 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Добрый день! Все было хорошо, но погода подпортила наши впечатления!))
  • Л
    Лариса
    16 апреля 2024
    Тюмень на автомобиле
    Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о том, что Василий правильный экскурсовод!
    Спасибо, Василию,за интересное знакомство с Тюменью. Сам факт того,что нам захотелось вернуться ещё раз, говорит о
  • Е
    Елена
    15 апреля 2024
    Тюмень на автомобиле
    Очень профессиональный и доброжелательный гид
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    По Тюмени - с горожанкой из прошлого
    Классная экскурсия! Мальвина Ивановна в образе от первой до последней минуты. Все продумано до мелочей. От великолепного костюма до музыкального
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    сопровождения. Грамотная речь, красивые манеры, интересное преподнесение исторического материала. Все так живенько, увлекательно. Мы посетили эту экскурсию семьей и бабушке, и ребенку, всем было интересно. Радует, что спустя три года (простите, что так поздно пишем отзыв 😊) ребенок помнит это театрализованное путешествие. Экскурсию рекомендую. Красавице Виктории желаем творческих успехов!

  • О
    Ольга
    13 апреля 2024
    Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
    Все прекрасно. Но в апреле хотелось бы более быстрой ходьбы - ветра все-таки)) Очень грамотный гид, чистая и красивая машина
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Экскурсия в с. Покровское
    Великолепная экскурсия. Хотите узнать правду кто такой был Г. Распутин. . тогда вам надо посетить дом -музей Г. Распутина в
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    селе Покровское. И Великолепная Хозяйка и лучший экскурсовод М. Ю Смирнова. Марина Ю. обладает колоссальным количеством информации о житие великого «старца», зарядит вас информационно и эмоционально, да так, что этого заряда хватит потом на продолжительное время.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На машине»

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  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
Сейчас в Тюмени в категории "На машине" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 6 000 до 19 000. Туристы уже оставили гидам 219 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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