читать дальше

продолжить слушать. Из минусов: не совсем понятно по маршруту - иногда рассказ начинался уже о том месте, где стояла точка на маршруте и приходилось останавливать запись и идти туда. А иногда мы шли на точку, не начиная слушать следующую запись, потом включали и оказывалось, что рассказ идёт по тем местам, которые мы уже прошли. Плюс хочется, чтобы все было в одном месте (немного запутались в файлах и где что искать). В остальном остались очень довольны покупкой такой экскурсии! Тюмень прекрасный город, в который хочется ещё раз вернуться!