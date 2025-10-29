Мои заказы

Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени

Путешествуйте по Тюмени в удобном темпе, наслаждаясь историей и культурой города. Откройте для себя старинные храмы и купеческие особняки
Этот аудиогид идеально подходит для тех, кто предпочитает самостоятельные путешествия. Без спешки и привязки к группе, вы сможете исследовать первый русский город Сибири.

Маршрут включает посещение храмов 17 века, купеческих особняков и уникальных достопримечательностей, таких как Мост Влюблённых и четырёхъярусная набережная.

Узнайте, почему чай пришёл в Россию через Тюмень и какие исторические личности связаны с этим городом
4.9
6 отзывов

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Удобный аудиоформат
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 🕒 Свободный график
  • 📸 Архивные фото
  • 🌉 Уникальные места
Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени© Татьяна
Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени© Татьяна
Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени© Татьяна
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

Что можно увидеть

  • Храмы 17 века
  • Купеческие особняки
  • Гостиный Двор
  • Мост Влюблённых
  • Четырёхъярусная набережная
  • Еврейский квартал
  • Бухарская слобода

Описание аудиогида

Как проходит прогулка

  • После полной оплаты вы получаете доступ к инструкции и аудиогиду.
  • Затем самостоятельно гуляете по маршруту — в одиночку или компанией, в комфортном темпе и без привязки к гиду и познаёте Тюмень на вкус.
  • Экскурсия с аудиогидом занимает 2–3 часа. Можно пройти в несколько подходов.
  • С посещением музеев, кафе и ресторанов, сувенирных лавок, катанием на теплоходе или двухэтажном автобусе (в нашей инструкции указано, что, где, когда) можно изучать город весь день.

Что вас ожидает

Вы увидите

  • Храмы 17 века, старинные купеческие особняки.
  • Гостиный Двор, музеи, выставки, пешеходную улицу.
  • Мост Влюблённых и единственную в России четырёхъярусную набережную.
  • Символы тюменской деревянной резьбы.
  • Старейшее жилое здание Тюмени, где останавливался Александр II.
  • Еврейский квартал, Бухарскую слободу.
  • Первое в Сибири здание в стиле модерн.
  • Соседство церкви, костёла, мечети и синагоги.
  • «Дерево счастья» — узнаете, как правильно загадать желание.
  • Сквер сибирских кошек.

И узнаете

  • Почему чай пришёл в Россию через Тюмень.
  • Как миллионер-старовер дочек отселял, да цели своей не достиг, но имя прославил.
  • Отчего Пришвин оказался в Тюмени из-за волчьего билета, при чём тут его дядя и первые в Сибири плавучие тюрьмы.
  • Кто в Тюмени родился, а за океаном пригодился так, что его назвали душой Америки.
  • На какой улице жил и работал сын Мао, а где останавливался Колчак.
  • Почему Ленину в Тюмени сшили костюм без подкладки и за что получил выговор секретарь горкома партии.

Организационные детали

  • Это самостоятельная экскурсия, без сопровождения гида.
  • Рекомендованный возраст от 12 лет (младше — на ваше усмотрение).
  • Ссылку на аудиогид и инструкцию вы получите после 100% оплаты экскурсии (за 1-2 дня до её прохождения). Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу после перевода.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Республики вблизи моста Влюблённых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваша команда гидов в Тюмени
Провели экскурсии для 2834 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не просто
читать дальше

прошли, а запомнились, для этого и нужны экскурсии. Мы команда организаторов и гидов. Создаём то, что сами любим в путешествиях: обзоры города с высоты, необычные экскурсии с аудиогидами и гастрономические приключения, пишем статьи о странствиях в газеты и журналы, книги. А самое главное — делаем всё это для того, чтобы вам было интереснее жить.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Алена
Алена
29 окт 2025
Аудиоэкскурсия по Тюмени оказалась удобным и познавательным способом познакомиться с городом. Маршрут продуман: охватывает ключевые места. Аудиогид даёт достаточно исторических фактов, но без перегрузки деталями. Особенно понравилось, что можно идти в своём темпе и останавливаться там, где интересно. В целом — отличный вариант для первого знакомства с Тюменью.
Аудиоэкскурсия по Тюмени оказалась удобным и познавательным способом познакомиться с городом. Маршрут продуман: охватывает ключевые места.Аудиоэкскурсия по Тюмени оказалась удобным и познавательным способом познакомиться с городом. Маршрут продуман: охватывает ключевые места.Аудиоэкскурсия по Тюмени оказалась удобным и познавательным способом познакомиться с городом. Маршрут продуман: охватывает ключевые места.Аудиоэкскурсия по Тюмени оказалась удобным и познавательным способом познакомиться с городом. Маршрут продуман: охватывает ключевые места.
Наталья
Наталья
28 сен 2025
Мне очень понравился формат экскурсии: все оплатила заранее, скачала аудиофайлы на диск и уже находясь в Тюмени самостоятельно выбрала время для осмотра города. Прошла по маршруту, слушая рассказ. Времени было
читать дальше

не достаточно много, но все файлы сохранились и на следующий визит уже можно будет повторить маршрут. Такая экскурсия отлично подойдет туристам, которые хотят спокойно пройти по городу самостоятельно, куда то вернуться снова, где то зайти в музей или кафе, т. е. это самостоятельный маршрут и его можно сделать наиболее удобным для прогулки. Путь проходит через главную улицу города - ул. Республики, где можно и нужно увидеть главные достопримечательности города.

А
Александра
17 сен 2025
Аудиогид - это отличный вариант для тех, кто не любит привязку ко времени и другим людям. Мне понравилось, что можно начать в любое время, сделать перерыв, когда захочется и потом
читать дальше

продолжить слушать. Из минусов: не совсем понятно по маршруту - иногда рассказ начинался уже о том месте, где стояла точка на маршруте и приходилось останавливать запись и идти туда. А иногда мы шли на точку, не начиная слушать следующую запись, потом включали и оказывалось, что рассказ идёт по тем местам, которые мы уже прошли. Плюс хочется, чтобы все было в одном месте (немного запутались в файлах и где что искать). В остальном остались очень довольны покупкой такой экскурсии! Тюмень прекрасный город, в который хочется ещё раз вернуться!

Аудиогид - это отличный вариант для тех, кто не любит привязку ко времени и другим людям.Аудиогид - это отличный вариант для тех, кто не любит привязку ко времени и другим людям.Аудиогид - это отличный вариант для тех, кто не любит привязку ко времени и другим людям.
Татьяна
Татьяна
Ответ организатора:
Александра, спасибо за ваш отзыв.

Мы очень огорчены, что у вас остались такие впечатления от экскурсии. Наш формат аудиогида создан для
читать дальше

тех, кто хочет исследовать город в своём темпе. Но для того, чтобы экскурсия прошла гладко, путешественнику необходимо заранее ознакомиться с инструкцией и скачать все нужные файлы. К сожалению, вы мне написали в Ватсапп, что читать инструкцию вы не захотели, потому что "были расслабленные". Из-за игнорирования инструкции вы, вероятно, и перепутали адреса.

Я искренне рада, что вам понравилась возможность делать перерывы и начинать экскурсию в любое время. Это главное преимущество формата, который требует от туриста немного усилий, но даёт полную свободу.

Мы всегда стараемся сделать наши инструкции максимально понятными и доступными. Надеемся, следующие ваши путешествия будут только в радость!

Е
Елена
27 авг 2025
Удобный формат, не зависящий от времени. Очень грамотно, профессионально, интересно! Мы сначала прошли половину маршрута за три часа. По рекомендации в файле зашли в два музея и выпить чаю с
читать дальше

необычным десертом. Потом погуляли до вкусного места у пешеходной улицы ❤️ Отдохнули до вечера. В вечерних огнях прошли оставшуюся часть, заходили в два места ✨ Карта города вообще не нужна. Все поняли в файле и Аудио 🎧 Прослушивали и читали заранее пункты когда заходили в музей или на чай, шли уже подготовленные. На месте снова слушали пункт, закрепляли материал 🎧 Ну и нам сберегли лайфхаки в инструкции денежек больше, чем мы потратили на оплату аудиогида 👍

Маргарита
Маргарита
4 авг 2025
До начала экскурсии пришел файл с материалом для ознакомления (в нем общая информация и конкретно по экскурсии) и аудио файлы по точкам осмотра.
В день экскурсии встретились с Татьяной на начале маршрута, получили еще инструкции и она ответила на наши вопросы.
Всё ясно и понятно.
С
Светлана
24 июн 2025
Очень помогла возможность устроить себе экскурсию даже без мобильного интернета.
В Тюмени и Тобольске были проблемы с мобильным интернетом, но формат экскурсии такой, что можно провести ее и без интернета.
Зашло все, встреча, инструкция, иллюстрации, истории по тюмени и по второй экскурсии в Тобольске, брала еще экскурсию и в Тобольске. 👍Рекомендую!

Входит в следующие категории Тюмени

Похожие экскурсии из Тюмени

Тюмень - врата Сибири
На автобусе
2 часа
21 отзыв
Групповая
Тюмень - врата Сибири: групповая экскурсия по историческим местам
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на автопешеходной прогулке
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
15 ноя в 15:00
22 ноя в 15:00
1400 ₽ за человека
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
На автобусе
На микроавтобусе
2 часа
34 отзыва
Групповая
По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
Прогуляйтесь по вечерней Тюмени и узнайте её историю. Вас ждут уникальные достопримечательности, живописные улицы и интересные рассказы от наших гидов
Начало: На улице Республики
Расписание: в четверг в 19:30
13 ноя в 19:30
20 ноя в 19:30
1400 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Тюмени. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Тюмени