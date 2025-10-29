Этот аудиогид идеально подходит для тех, кто предпочитает самостоятельные путешествия. Без спешки и привязки к группе, вы сможете исследовать первый русский город Сибири.
Маршрут включает посещение храмов 17 века, купеческих особняков и уникальных достопримечательностей, таких как Мост Влюблённых и четырёхъярусная набережная.
Узнайте, почему чай пришёл в Россию через Тюмень и какие исторические личности связаны с этим городом
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Удобный аудиоформат
- 🏛️ Исторические достопримечательности
- 🕒 Свободный график
- 📸 Архивные фото
- 🌉 Уникальные места
Время начала: 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Что можно увидеть
- Храмы 17 века
- Купеческие особняки
- Гостиный Двор
- Мост Влюблённых
- Четырёхъярусная набережная
- Еврейский квартал
- Бухарская слобода
Описание аудиогида
Как проходит прогулка
- После полной оплаты вы получаете доступ к инструкции и аудиогиду.
- Затем самостоятельно гуляете по маршруту — в одиночку или компанией, в комфортном темпе и без привязки к гиду и познаёте Тюмень на вкус.
- Экскурсия с аудиогидом занимает 2–3 часа. Можно пройти в несколько подходов.
- С посещением музеев, кафе и ресторанов, сувенирных лавок, катанием на теплоходе или двухэтажном автобусе (в нашей инструкции указано, что, где, когда) можно изучать город весь день.
Что вас ожидает
Вы увидите
- Храмы 17 века, старинные купеческие особняки.
- Гостиный Двор, музеи, выставки, пешеходную улицу.
- Мост Влюблённых и единственную в России четырёхъярусную набережную.
- Символы тюменской деревянной резьбы.
- Старейшее жилое здание Тюмени, где останавливался Александр II.
- Еврейский квартал, Бухарскую слободу.
- Первое в Сибири здание в стиле модерн.
- Соседство церкви, костёла, мечети и синагоги.
- «Дерево счастья» — узнаете, как правильно загадать желание.
- Сквер сибирских кошек.
И узнаете
- Почему чай пришёл в Россию через Тюмень.
- Как миллионер-старовер дочек отселял, да цели своей не достиг, но имя прославил.
- Отчего Пришвин оказался в Тюмени из-за волчьего билета, при чём тут его дядя и первые в Сибири плавучие тюрьмы.
- Кто в Тюмени родился, а за океаном пригодился так, что его назвали душой Америки.
- На какой улице жил и работал сын Мао, а где останавливался Колчак.
- Почему Ленину в Тюмени сшили костюм без подкладки и за что получил выговор секретарь горкома партии.
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия, без сопровождения гида.
- Рекомендованный возраст от 12 лет (младше — на ваше усмотрение).
- Ссылку на аудиогид и инструкцию вы получите после 100% оплаты экскурсии (за 1-2 дня до её прохождения). Оплата невозвратная, так как вы получаете неограниченный доступ к материалу после перевода.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Республики вблизи моста Влюблённых
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Тюмени
Провели экскурсии для 2834 туристов
Мы любим путешествия, любим смотреть на город с высоты птичьего полёта, пробовать неизведанное и слышать голоса новых городов так же, как и вы. Ведь жизнь — дни, которые не простоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
29 окт 2025
Аудиоэкскурсия по Тюмени оказалась удобным и познавательным способом познакомиться с городом. Маршрут продуман: охватывает ключевые места. Аудиогид даёт достаточно исторических фактов, но без перегрузки деталями. Особенно понравилось, что можно идти в своём темпе и останавливаться там, где интересно. В целом — отличный вариант для первого знакомства с Тюменью.
Наталья
28 сен 2025
Мне очень понравился формат экскурсии: все оплатила заранее, скачала аудиофайлы на диск и уже находясь в Тюмени самостоятельно выбрала время для осмотра города. Прошла по маршруту, слушая рассказ. Времени было
А
Александра
17 сен 2025
Аудиогид - это отличный вариант для тех, кто не любит привязку ко времени и другим людям. Мне понравилось, что можно начать в любое время, сделать перерыв, когда захочется и потом
Татьяна
Ответ организатора:
Александра, спасибо за ваш отзыв.
Мы очень огорчены, что у вас остались такие впечатления от экскурсии. Наш формат аудиогида создан для
Е
Елена
27 авг 2025
Удобный формат, не зависящий от времени. Очень грамотно, профессионально, интересно! Мы сначала прошли половину маршрута за три часа. По рекомендации в файле зашли в два музея и выпить чаю с
Маргарита
4 авг 2025
До начала экскурсии пришел файл с материалом для ознакомления (в нем общая информация и конкретно по экскурсии) и аудио файлы по точкам осмотра.
В день экскурсии встретились с Татьяной на начале маршрута, получили еще инструкции и она ответила на наши вопросы.
Всё ясно и понятно.
С
Светлана
24 июн 2025
Очень помогла возможность устроить себе экскурсию даже без мобильного интернета.
В Тюмени и Тобольске были проблемы с мобильным интернетом, но формат экскурсии такой, что можно провести ее и без интернета.
Зашло все, встреча, инструкция, иллюстрации, истории по тюмени и по второй экскурсии в Тобольске, брала еще экскурсию и в Тобольске. 👍Рекомендую!
Входит в следующие категории Тюмени
