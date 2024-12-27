читать дальше одной реликвии; икона, спасавшая от холеры; маленькая церквушка с впечатляющим прошлым; а также памятник Романовым, появившийся не благодаря, а вопреки.



Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Honda CR-V, что делает её удобной для семей с детьми

На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу духовной жизни Тюмени, не угасавшей даже в дни самых суровых гонений.В программе: обитель, где служил последний духовник последнего русского царя; удивительная история