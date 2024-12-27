На этой индивидуальной экскурсии вы погрузитесь в атмосферу духовной жизни Тюмени, не угасавшей даже в дни самых суровых гонений.
В программе: обитель, где служил последний духовник последнего русского царя; удивительная история
В программе: обитель, где служил последний духовник последнего русского царя; удивительная история
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические храмы
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 📜 Увлекательные рассказы и факты
- 📸 Живописные виды для фотографий
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30
Что можно увидеть
- Храм всех святых
- Знаменский кафедральный собор
- Троицкий мужской монастырь
- Богородице-Рождественский женский монастырь
- Памятник святым царственным страстотерпцам Романовым
Описание экскурсии
Я расскажу об истории самых древних и замечательных храмов города, покажу главные святыни Тюмени и места, связанные с Русской православной церковью, её прошлым и настоящим.
Вы посетите:
- Храм всех святых — маленькая церковь с большой историей, священник которой был расстрелян в 1937 году и канонизирован в 2022
- Знаменский кафедральный собор — главный храм города, где хранится чудотворная икона, дважды спасавшая Тюмень от холеры
- Троицкий мужской монастырь — древняя обитель, на протяжении четырёх веков пережившая расцвет, гонения и возродившаяся, чтобы вновь обрести утраченные мощи своего устроителя
- Богородице-Рождественский женский монастырь — молодая обитель в старинной церкви, где служил последний духовник последнего русского царя, а после 64 года работал водочный завод
- Памятник святым царственным страстотерпцам Романовым на живописном берегу Туры, у подножия монастыря — его отвергали коммунисты, не утверждали городские власти, однако он появился. Без разрешений и согласований, но в полном соответствии с законом
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Honda CR-V, есть детские кресла
- Возможно проведение экскурсии на эсперанто
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Тюмени
Провёл экскурсии для 337 туристов
Я профессиональный историк, краевед, коренной тюменец. 15 лет работал в краеведческом музее, автор книги, десятков статей. Также на счету множество интервью местным и федеральным радиостанциям и телестудиям.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Тюмени
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборАвтомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Узнайте всё о Тюмени за короткое время, не выходя из комфорта автомобиля. Идеально для тех, кто ценит время и комфорт
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
6700₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Групповая
Тюмень - врата Сибири: групповая экскурсия по историческим местам
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на автопешеходной экскурсии
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
4 янв в 15:00
11 янв в 15:00
1400₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
О Тюмени - с душой и любовью: индивидуальная экскурсия
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру Тюмени. Узнайте о становлении города, путешествиях Витуса Беринга и истории добычи нефти
Начало: Музей Городская Дума
9 янв в 16:00
11 янв в 10:30
5000₽ за всё до 5 чел.