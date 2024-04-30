О Ольга «Тюмень: от прошлого к настоящему» - прогулка с профессиональным историком читать дальше сквер кошек к цирку. Особенно приятно было, что Алёна пошла нам навстречу и мы сдвинули время экскурсии, поскольку планы не много поменялись Отличный экскурсовод, провела по основным достопримечательностям города: место основания города, набережная реки Тура, мост влюблённых, прошли по пешеходной улице, через

А Ариадна «Тюмень: от прошлого к настоящему» - прогулка с профессиональным историком Выражаем огромную, от всего сердца признательность гиду Алёне - за глубокие знания, интересную и живую подачу материала! Группа туристов из Новосибирска

В Валерия «Тюмень: от прошлого к настоящему» - прогулка с профессиональным историком Экскурсовод Алена очень располагает к себе взрослых и детей, умеет удержать внимание, экскурсия проходит легко и увлеченно. Было очень приятно как Алена была внимательна и доброжелательна к участникам экскурсии. Нашей группе из взрослых и детей экскурсия очень понравилась, спасибо.

Р Роман Однодневная поездка в Тобольск Экскурсию с Василием в Тюмень однозначно советую

О Олег «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу читать дальше была автобусная (микроавтобус) в сопровождении водителя и гида. Экскурсия проходила с интересным рассказом о достопримечательностях и историей города. Было несколько остановок с выходом к объектам как по программе, так и по нашей просьбе. Гид и водитель всегда всегда "шли навстречу" нашим просьбам. Экскурсия проходила с 17-19 часов и тем самым светлое время суток сменилось на сумерки и смогли насладиться прекрасным с подсветками видами красивого города Тюмень, в том числе мостом Влюблённых и набережной. Рекомендуем! Здравствуйте! 9 марта для нашей группы в 14 человек была идеально организована отличная познавательная обзорная экскурсия по г. Тюмень! Экскурсия

С Сергей Однодневная поездка в Тобольск Отличный гид и экскурсия! Все продумано и четко организовано! Василий рассказал об истории Тюмени и Тобольска, о Тобольске и его знаменитых жителях. Удобная машина и звуковая система, позволяющая рассказывать без помех и в дороге

А Алексей Однодневная поездка в Тобольск Нам все очень понравилось. Организация на высоком уровне. Василий великолепно провёл экскурсию

Н Надежда Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень интересная и познавательная! Спасибо Владиславу Константиновичу за интересную информацию об истории Тюмени и достопримечательности!

Т Татьяна Тюмень - ворота Сибири Очень дружелюбный экскурсовод Ольга, много интереснейших фактов и историй. Время пролетело незаметно, хотя длилась она дольше, чем было заявлено.