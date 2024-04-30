Экскурсии выходного дня в Тюмени

Найдено 18 экскурсий в категории «На выходные» в Тюмени, цены от 1 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - прогулка с профессиональным историком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - погружение в историю с гидом
Познайте душу Тюмени в увлекательной прогулке по ее историческим местам в компании опытного историка
Начало: Историческая площадь
Расписание: По договоренности с гидом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тюмень - ворота Сибири
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
Тюмень - ворота Сибири: путешествие в историю и архитектуру
Погрузитесь в историю Тюмени, прогуливаясь по её центральным улочкам и наслаждаясь архитектурой
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу
Тюмень - один из лучших городов России. Прокатимся по историческому центру, полюбуемся резьбой на старинных усадьбах и прогуляемся по уникальной набережной
Начало: Обговаривается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
«Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
Начало: Ул. Нагорная, 2
Расписание: Ежедневно по запросу с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 4 чел.
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
Узнайте о драматических событиях поиска тюменской нефти и о горячих источниках. Экскурсия проходит в уникальном месте с обзором города
Начало: Район площади Памяти
Расписание: Ежедневно
8 июля в 21:30
9 июля в 21:30
2 600 за человека
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+): погружение в историю
Забудьте о классических экскурсиях! Предлагаем уникальное путешествие по Тюмени с нестандартным рассказом о городе
Начало: Драмтеатр (УЛ.М. Горького, 76)
Расписание: Ежедневно в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Прогулка по исторической Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Прогулка по исторической Тюмени: от купеческой усадьбы до деревянной резьбы
Приглашаем на увлекательную прогулку по историческому центру Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: См. расписание
23 июня в 07:00
29 июня в 07:00
от 4 900 за всё до 3 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, пройдитесь по знаковым местам города и узнайте уникальные истории, стоящие за каждым углом
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
«Прогулки с горожанкой»: увлекательная экскурсия с дамой из прошлого
Путешествие по Тюмени с дамой из прошлого. Откройте для себя уникальные достопримечательности и исторические места города
Начало: Обсуждается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 4 чел.
Тюмень купеческая с посещением усадьбы Колокольниковых
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Тюмень купеческая: путешествие в историю с усадьбой Колокольниковых
Погрузитесь в атмосферу купеческой Тюмени, прогуливаясь по историческому центру и посещая усадьбу Колокольниковых
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Большая обзорная экскурсия по Тюмени на транспорте туриста
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Большая обзорная экскурсия по Тюмени: история и природа в одном маршруте
Погрузитесь в историю Тюмени, посетив уникальные места: от старинных монастырей до живописного экопарка. Идеальный выбор для любителей культуры и природы
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 500 за всё до 5 чел.
Наследие старых кварталов Тюмени
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Наследие старых кварталов Тюмени: погружение в историю и архитектуру
Приглашаем на увлекательное путешествие по историческим улицам Тюмени, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Ул. Ленина, 2, музей «Городская Дума»
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5 000 за всё до 2 чел.
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
2 отзыва
Иммерсивная прогулка «Тюмень навсегда»: погружение в историю
Приглашаем вас стать главным героем аудио спектакля и увидеть Тюмень глазами ее создателей
Начало: Мост влюбленных со стороны улицы Республики
Расписание: См. расписание
Завтра в 15:00
12 июня в 17:00
1 450 за человека
Прогулка «Огни Тюмени»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка «Огни Тюмени» - индивидуальная экскурсия по Тюмени
Вечерняя или ночная прогулка по Тюмени. Узнайте историю первого русского города Сибири, пройдите путь от Ермака до наших дней
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 20:00
7 июля в 23:00
от 6 500 за всё до 2 чел.
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Гостеприимство по-бухарски с чаепитием
Погрузитесь в атмосферу старинного квартала Янавыл в Тюмени с потомком бухарцев Альмирой Сажиной. Вас ждёт тёплый приём и национальная выпечка
Начало: Г. Тюмень, ул. Павлова, 8 (школа №9)
Расписание: По субботам в 11:00
15 июня в 11:00
22 июня в 11:00
9 000 за всё до 5 чел.
Однодневная поездка в Тобольск
Индивидуальная
12 часов
23 отзыва
Однодневная поездка в Тобольск: кремль, история, Абалакский монастырь
Погрузитесь в атмосферу древней столицы Сибири, Тобольска, и его уникальных достопримечательностей
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно в 9:00
10 июня в 09:00
25 июня в 09:00
20 000 за всё до 7 чел.
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Советская Тюмень: истории, легенды, люди
Узнайте уникальные истории Тюмени и посмотрите на город с необычных ракурсов. Местный житель расскажет вам истории, которых нет в путеводителях
Начало: В районе улицы Республики
Расписание: Согласно расписанию
8 июля в 21:00
9 июля в 21:00
от 3 500 за всё до 2 чел.
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Начало: Ул. Железнодорожная, 2а
Расписание: По договоренности
Завтра в 11:00
9 июля в 11:00
от 6 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 апреля 2024
    «Тюмень: от прошлого к настоящему» - прогулка с профессиональным историком
    Отличный экскурсовод, провела по основным достопримечательностям города: место основания города, набережная реки Тура, мост влюблённых, прошли по пешеходной улице, через
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    сквер кошек к цирку. Особенно приятно было, что Алёна пошла нам навстречу и мы сдвинули время экскурсии, поскольку планы не много поменялись

  • А
    Ариадна
    18 апреля 2024
    «Тюмень: от прошлого к настоящему» - прогулка с профессиональным историком
    Выражаем огромную, от всего сердца признательность гиду Алёне - за глубокие знания, интересную и живую подачу материала! Группа туристов из Новосибирска
  • В
    Валерия
    8 апреля 2024
    «Тюмень: от прошлого к настоящему» - прогулка с профессиональным историком
    Экскурсовод Алена очень располагает к себе взрослых и детей, умеет удержать внимание, экскурсия проходит легко и увлеченно. Было очень приятно как Алена была внимательна и доброжелательна к участникам экскурсии. Нашей группе из взрослых и детей экскурсия очень понравилась, спасибо.
  • Р
    Роман
    30 марта 2024
    Однодневная поездка в Тобольск
    Экскурсию с Василием в Тюмень однозначно советую
  • О
    Олег
    26 марта 2024
    «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
    Здравствуйте! 9 марта для нашей группы в 14 человек была идеально организована отличная познавательная обзорная экскурсия по г. Тюмень! Экскурсия
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    была автобусная (микроавтобус) в сопровождении водителя и гида. Экскурсия проходила с интересным рассказом о достопримечательностях и историей города. Было несколько остановок с выходом к объектам как по программе, так и по нашей просьбе. Гид и водитель всегда всегда "шли навстречу" нашим просьбам. Экскурсия проходила с 17-19 часов и тем самым светлое время суток сменилось на сумерки и смогли насладиться прекрасным с подсветками видами красивого города Тюмень, в том числе мостом Влюблённых и набережной. Рекомендуем!

  • С
    Сергей
    24 марта 2024
    Однодневная поездка в Тобольск
    Отличный гид и экскурсия! Все продумано и четко организовано! Василий рассказал об истории Тюмени и Тобольска, о Тобольске и его знаменитых жителях. Удобная машина и звуковая система, позволяющая рассказывать без помех и в дороге
  • А
    Алексей
    23 марта 2024
    Однодневная поездка в Тобольск
    Нам все очень понравилось. Организация на высоком уровне. Василий великолепно провёл экскурсию
  • Н
    Надежда
    23 марта 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Тюмени
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень интересная и познавательная! Спасибо Владиславу Константиновичу за интересную информацию об истории Тюмени и достопримечательности!
  • Т
    Татьяна
    21 марта 2024
    Тюмень - ворота Сибири
    Очень дружелюбный экскурсовод Ольга, много интереснейших фактов и историй. Время пролетело незаметно, хотя длилась она дольше, чем было заявлено.
  • Д
    Денис
    18 марта 2024
    Тюмень матёрая - экскурсия с русским матом (18+)
    Отличное мероприятие, не думал что так будет интересно. Надо обязательно брать на большую компанию как мы - нас было 14, и все в восторге 😍 даже тюменцы не все факты знали)

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На выходные»

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  1. «Тюмень: от прошлого к настоящему» - прогулка с профессиональным историком
  2. Тюмень - ворота Сибири
  3. Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу
  4. «Тюмень. О главном» - обзорная экскурсия по городу
  5. Чёрное золото Тюмени и все тайны горячих источников
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  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий мужской монастырь
  5. Знаменский кафедральный собор
  6. Цветной бульвар
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в июне 2024
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