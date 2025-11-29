Самостоятельная экскурсия по исторической Тюмени с аудиогидом

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия с аудиогидом занимает от полутора до нескольких часов. Её можно пройти в несколько подходов. Вы гуляете самостоятельно и не зависите от группы и строгих рамок времени.

Описание аудиогида Пожалуйста, перед бронированием запросите подтверждение организатора! Не бронируйте без подтверждения! Экскурсия самостоятельная, без гида. Инструкцию к аудиогиду надо прочитать заранее, лучше всего до поездки. Если вам нравится путешествовать самостоятельно, без строгой привязки к времени и группе, то вам может подойти этот аудиогид. Вы изучите первый русский город Сибири без гида, в комфортном для вас темпе, с архивными фото и интересными фактами. Маршрут пройдёт по главной улице, она же самая длинная прямая улица в Сибири. Она пронизывает город из Средневековья в будущее. Аудиогид представлен отдельными файлами по каждому пункту экскурсии, с указанием адреса и по ходу следования, поэтому карта города вам не понадобится. Аудиофайлы вы на время экскурсии скачиваете на свой телефон, поэтому мобильный интернет для их прослушивания вам не понадобится. В центре Тюмени бывает шумно, поэтому для прослушивания аудиогида по своему желанию можете воспользоваться личными наушниками. Экскурсия для взрослых, а возьмёте ли вы с собой детей — на ваше усмотрение Важная информация: Это экскурсия самостоятельная, сопровождение гида не предусмотрено. Инструкцию и ссылку на аудиогид вы получите после 100% предоплаты экскурсии. Так как вы получаете неограниченный доступ к материалу, то оплата невозвратная.

