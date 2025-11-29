Самостоятельная экскурсия по исторической Тюмени с аудиогидом

Экскурсия с аудиогидом занимает от полутора до нескольких часов. Её можно пройти в несколько подходов. Вы гуляете самостоятельно и не зависите от группы и строгих рамок времени.
Описание аудиогидаПожалуйста, перед бронированием запросите подтверждение организатора! Не бронируйте без подтверждения! Экскурсия самостоятельная, без гида. Инструкцию к аудиогиду надо прочитать заранее, лучше всего до поездки. Если вам нравится путешествовать самостоятельно, без строгой привязки к времени и группе, то вам может подойти этот аудиогид. Вы изучите первый русский город Сибири без гида, в комфортном для вас темпе, с архивными фото и интересными фактами. Маршрут пройдёт по главной улице, она же самая длинная прямая улица в Сибири. Она пронизывает город из Средневековья в будущее. Аудиогид представлен отдельными файлами по каждому пункту экскурсии, с указанием адреса и по ходу следования, поэтому карта города вам не понадобится. Аудиофайлы вы на время экскурсии скачиваете на свой телефон, поэтому мобильный интернет для их прослушивания вам не понадобится. В центре Тюмени бывает шумно, поэтому для прослушивания аудиогида по своему желанию можете воспользоваться личными наушниками. Экскурсия для взрослых, а возьмёте ли вы с собой детей — на ваше усмотрение Важная информация: Это экскурсия самостоятельная, сопровождение гида не предусмотрено. Инструкцию и ссылку на аудиогид вы получите после 100% предоплаты экскурсии. Так как вы получаете неограниченный доступ к материалу, то оплата невозвратная.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмы начиная с 17 века, исторический центр, старинные особняки
- Единственную в России четырёхъярусную набережную и Мост Влюблённых
- Историческую, Центральную площадь, Сквер сибирских кошек и пешеходную улицу Дзержинского
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии на Исторической площади, у знака «Основанию Тюмени»
Завершение: Улица Республики
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Это экскурсия самостоятельная, сопровождение гида не предусмотрено
- Инструкцию и ссылку на аудиогид вы получите после 100% предоплаты экскурсии
- Так как вы получаете неограниченный доступ к материалу, то оплата невозвратная
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Тюмени
