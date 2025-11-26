Я встречу вас в аэропорту «Рощино» — и мы отправимся в город, путь до которого займёт 10–15 минут.
Провезу по историческим и современным районам, покажу купеческие усадьбы, храмы, театры и другие важные достопримечательности. Расскажу, как жила Тюмень во времена царской России и СССР и как она живёт сегодня.
Мы проедем по лучшим уголкам Тюмени: будем останавливаться в крутых локациях, прогуливаться по улицам и набережной, любоваться архитектурой — и обсуждать:
- чем торговали тюменские купцы в 19–20 веках
- где хранилось тело Ленина и почему его сюда привезли
- что обсуждали Горбачëв и Ельцин в Тюмени в сентябре 1985 года
- какие предприятия появились в городе во время Второй мировой войны
- почему город стал особенно активно развиваться в 70-х годах 20 века
- чем сейчас живут тюменцы и почему наш город сравнивают с Москвой
Организационные детали
Едем на Skoda Rapid. Есть одно детское кресло и один бустер.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта «Рощино»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Тюмени
Аттестованный экскурсовод, родился и живу в Тюмени. Очень люблю свой город, горжусь им! Предоставляю услуги трансфера из аэропорта «Рощино». Провожу индивидуальные обзорные экскурсии на автомобиле Skoda Rapid по городу и тематические экскурсии.
Дмитрий
26 ноя 2025
Отличный гид, знающий и любящий свой город. Все понравилось. Рекомендую
