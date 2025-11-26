Я встречу вас в аэропорту «Рощино» — и мы отправимся в город, путь до которого займёт 10–15 минут. Провезу по историческим и современным районам, покажу купеческие усадьбы, храмы, театры и другие важные достопримечательности. Расскажу, как жила Тюмень во времена царской России и СССР и как она живёт сегодня.

Мы проедем по лучшим уголкам Тюмени: будем останавливаться в крутых локациях, прогуливаться по улицам и набережной, любоваться архитектурой — и обсуждать:

чем торговали тюменские купцы в 19–20 веках

где хранилось тело Ленина и почему его сюда привезли

что обсуждали Горбачëв и Ельцин в Тюмени в сентябре 1985 года

какие предприятия появились в городе во время Второй мировой войны

почему город стал особенно активно развиваться в 70-х годах 20 века

чем сейчас живут тюменцы и почему наш город сравнивают с Москвой

Едем на Skoda Rapid. Есть одно детское кресло и один бустер.