Еще несколько необычных экскурсий в Тюмени

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Тюмень на автомобиле

Увидеть все знаковые достопримечательности и раскрыть историю города на обзорной экскурсии

Василий
Василий – Гид из Тюмени
За пару часов вы по полочкам разберете все этапы становления города, рассмотрите его «визитные карточки» и познакомитесь с историческими персонажами местного и государственного масштаба.

А также полюбуетесь архитектурными памятниками разных эпох: Гостиным двором, домом Машарова, Женской гимназией и Троицким собором.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 2 990 ₽ за экскурсию

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Тюмень на автомобиле
Тюмень на автомобиле

Что вас ожидает

Самое-самое в Тюмени
Вы посетите Историческую площадь, откуда началась история 📖 Тюмени. Побываете на улице Четырех конфессий, где неподалеку друг от друга стоят храмы разных религий: синагога, католический костел и православные церкви. Рассмотрите старейшее жилое здание города — купеческий особняк, в котором ночевал юный Александр II. Кроме того, раскроете историю Троицкого собора XVIII века и увидите знаменитый мост Влюбленных и набережную Туры, состоящую из четырех уровней.

Тюмень сквозь столетия
На примере Тюмени вы проследите историю всей Сибири. Я расскажу, кем были первые жители города, когда здесь появились купцы и при каких обстоятельствах к нам начали приезжать мирные переселенцы — ремесленники и крестьяне. А также покажу памятный знак на месте разведочной скважины, с которого началось освоение области уже как нефтегазового региона.

Организационные детали

  • Все транспортные расходы включены в стоимость
  • Если вас больше трех человек (4-7), доплата составит 1000 рублей
Тюмень на автомобиле
Тюмень на автомобиле
Тюмень на автомобиле
Тюмень на автомобиле
Тюмень на автомобиле
Тюмень на автомобиле
Тюмень на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Здравствуйте. Меня зовут Василий, я родился и вырос в Тюмени. Знаю о ней если не всё, то очень многое. Более 15 лет вожу экскурсии по городу и ближайшим весям. Некоторое время работал в местном краеведческом музее, где и научился рассказывать о сибирских краях профессионально, но в то же время легко и непринужденно.
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