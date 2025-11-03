Еще несколько необычных экскурсий в Тюмени

Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Тюмени, не покидая комфорта личного автомобиля.В ходе экскурсии вы посетите Историческую площадь, которая является колыбелью города, увидите улицу Четырех конфессий

с её религиозным многообразием, а также купеческий особняк, где останавливался Александр II. Мы проведем вас через столетия, начиная от первых поселенцев до развития Тюмени как нефтегазового центра, показав памятный знак на месте первой разведочной скважины. Кроме того, вы сможете полюбоваться архитектурными шедеврами разных эпох: Гостиным двором, домом Машарова, Женской гимназией и Троицким собором. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием по страницам истории, открывая вам Тюмень с новой стороны. Все транспортные расходы уже включены в стоимость, что делает ваше путешествие ещё более приятным и беззаботным

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Тюмени - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками по историческим местам и набережной. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, однако возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур, но при должной подготовке и тёплой одежде вы всё равно сможете насладиться атмосферой города.

Сейчас август — это идеальное время.