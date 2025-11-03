Еще несколько необычных экскурсий в Тюмени

Лучшее время для экскурсии по Тюмени - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками по историческим местам и набережной. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, однако возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур, но при должной подготовке и тёплой одежде вы всё равно сможете насладиться атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Историческая площадь
Улица Четырех конфессий
Купеческий особняк
Троицкий собор
Мост Влюбленных
Набережная Туры
Гостиный двор
Дом Машарова
Женская гимназия
Описание экскурсии
Самое-самое в Тюмени
Вы посетите Историческую площадь, откуда началась история Тюмени. Побываете на улице Четырех конфессий, где неподалеку друг от друга стоят храмы разных религий: синагога, католический костел и православные церкви. Рассмотрите старейшее жилое здание города — купеческий особняк, в котором ночевал юный Александр II. Кроме того, раскроете историю Троицкого собора XVIII века и увидите знаменитый мост Влюбленных и набережную Туры, состоящую из четырех уровней.
Тюмень сквозь столетия
На примере Тюмени вы проследите историю всей Сибири. Я расскажу, кем были первые жители города, когда здесь появились купцы и при каких обстоятельствах к нам начали приезжать мирные переселенцы — ремесленники и крестьяне. А также покажу памятный знак на месте разведочной скважины, с которого началось освоение области уже как нефтегазового региона.
Организационные детали
Все транспортные расходы включены в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1286 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Василий, я родился и вырос в Тюмени. Знаю о ней если не всё, то очень многое. Более 15 лет вожу экскурсии по городу и ближайшим весям. Некоторое время работал в местном краеведческом музее, где и научился рассказывать о сибирских краях профессионально, но в то же время легко и непринужденно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
113
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–
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Нина
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для обзорного знакомства с Тюменью в первый день. Самые главные достопримачательности, логика, структура, историческая справка читать дальшеуменьшить
- всё складывается в единую чёткую картину. Хочется отметить прекрасную речь, дружескую манеру общения и любовь к родному городу. Особенно произвело впечатление сибирское барокко. Много о нём слышала, но вживую оно просто покоряет. Категорически рекомендую!
+2
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Анастасия
Невероятно классный оратор) Полноценная экскурсия со всеми историческими и современными моментами жизни города, всегда уместные шутки, которые дополнительно вызывают смех и улыбки компании. Чувствуется, что Василию самому нравится то, о чем рассказывает и это создает определенную атмосферу. Ну и конечно, хочется отметить, что Василий очень аккуратный и опытный водитель. Нам очень понравилась экскурсия! Продвижения, процветания и успехов Василию и команде!!!
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Михаил
Увидели главное и влюбились в город!
Отличная экскурсия, которая оставила только положительные впечатления! Отдельное спасибо гиду Василию. Во-первых, за комфорт: автоэкскурсия — это идеальный формат для Тюмени, потому что красивые места читать дальшеуменьшить
действительно разбросаны по всему городу. Нам не пришлось спешить или уставать, мы просто наслаждались видами. Во-вторых, за содержание. Василий показал нам не только «парадные» достопримечательности (набережную, мост Влюбленных, Троицкий собор), но и рассказал настоящую историю края. Очень понравилась улица Четырех конфессий — удивительное место. Рассказ был ненавязчивым, с юмором и без занудства. Чувствуется, что гид любит свой город и умеет увлечь им других. Плюс организация на высшем уровне: нас встретили и отвезли точно по запросу. Рекомендую всем, кто хочет охватить всю Тюмень за один раз и получить удовольствие от экскурсии!
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Светлана
Экскурсия с Василием "Тюмень на автомобиле" очень понравилась. Времени у меня было немного, а благодаря экскурсии я не только смогла ознакомиться с историей города, но и исследовать центр города, получила читать дальшеуменьшить
ответы на вопросы, которые возникали в ходе экскурсии. Для меня было важно время начала и окончания экскурсии, надо отдать должное организатору: Василий полностью уложился в отведенное для экскурсии время, ещё и посоветовал прекрасное место для обеда, где и завершил экскурсию. Хочется выразить Василию огромную благодарность за интересную экскурсию (кстати не нудную, а с элементами юмора), возможность прогуляться пешком и фотографии (рекомендации по выбору места и сами фото), а так же за посещение Троицкого собора (1717 год, самое старинное здание Тюмени). При случае обязательно порекомендую друзьям и знакомым. Спасибо!
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А
Артем
Все отлично! Василий подсказал отели и рестораны в городе, приехал вовремя все показал - мы довольны!
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А
Александрина
Спасибо большое Василию! Экскурсия была чудесной! Тюмень красивейшая! Василию удалось влюбить нас в этот город! Благодарность от всей нашей компании! С уважением, Александрина.