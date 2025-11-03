Еще несколько необычных экскурсий в Тюмени

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Тюмень на автомобиле

За пару часов узнайте все о Тюмени: от исторических памятников до современных достопримечательностей. Все транспортные расходы уже включены в стоимость
Представляем вашему вниманию уникальную возможность погрузиться в историю и культуру Тюмени, не покидая комфорта личного автомобиля.

В ходе экскурсии вы посетите Историческую площадь, которая является колыбелью города, увидите улицу Четырех конфессий
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с её религиозным многообразием, а также купеческий особняк, где останавливался Александр II.

Мы проведем вас через столетия, начиная от первых поселенцев до развития Тюмени как нефтегазового центра, показав памятный знак на месте первой разведочной скважины.

Кроме того, вы сможете полюбоваться архитектурными шедеврами разных эпох: Гостиным двором, домом Машарова, Женской гимназией и Троицким собором.

Эта экскурсия станет незабываемым путешествием по страницам истории, открывая вам Тюмень с новой стороны.

Все транспортные расходы уже включены в стоимость, что делает ваше путешествие ещё более приятным и беззаботным

5
115 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Индивидуальный формат экскурсии
  • 🏛️ Исторические и культурные памятники
  • 🌉 Знаменитый мост Влюбленных
  • 🏰 Архитектурные шедевры разных эпох
  • 🛤️ Путешествие по ключевым местам Тюмени
  • 📜 Узнаете историю Сибири через призму Тюмени

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Тюмени - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, что позволяет в полной мере насладиться прогулками по историческим местам и набережной. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, также можно приятно провести время, однако возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия может быть менее комфортной из-за низких температур, но при должной подготовке и тёплой одежде вы всё равно сможете насладиться атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Тюмень на автомобиле
Тюмень на автомобиле
Тюмень на автомобиле

Что можно увидеть

  • Историческая площадь
  • Улица Четырех конфессий
  • Купеческий особняк
  • Троицкий собор
  • Мост Влюбленных
  • Набережная Туры
  • Гостиный двор
  • Дом Машарова
  • Женская гимназия

Описание экскурсии

Самое-самое в Тюмени

Вы посетите Историческую площадь, откуда началась история Тюмени. Побываете на улице Четырех конфессий, где неподалеку друг от друга стоят храмы разных религий: синагога, католический костел и православные церкви. Рассмотрите старейшее жилое здание города — купеческий особняк, в котором ночевал юный Александр II. Кроме того, раскроете историю Троицкого собора XVIII века и увидите знаменитый мост Влюбленных и набережную Туры, состоящую из четырех уровней.

Тюмень сквозь столетия

На примере Тюмени вы проследите историю всей Сибири. Я расскажу, кем были первые жители города, когда здесь появились купцы и при каких обстоятельствах к нам начали приезжать мирные переселенцы — ремесленники и крестьяне. А также покажу памятный знак на месте разведочной скважины, с которого началось освоение области уже как нефтегазового региона.

Организационные детали

Все транспортные расходы включены в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваш гид в Тюмени
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1286 туристов
Здравствуйте. Меня зовут Василий, я родился и вырос в Тюмени. Знаю о ней если не всё, то очень многое. Более 15 лет вожу экскурсии по городу и ближайшим весям. Некоторое время работал в местном краеведческом музее, где и научился рассказывать о сибирских краях профессионально, но в то же время легко и непринужденно.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
113
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2
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2
1
Нина
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для обзорного знакомства с Тюменью в первый день. Самые главные достопримачательности, логика, структура, историческая справка
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- всё складывается в единую чёткую картину. Хочется отметить прекрасную речь, дружескую манеру общения и любовь к родному городу. Особенно произвело впечатление сибирское барокко. Много о нём слышала, но вживую оно просто покоряет. Категорически рекомендую!

Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для+2
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для
Нам очень повезло, что именно Василий представил нам свой город. Формат автомобильной экскурсии отлично подходит для
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Анастасия
Невероятно классный оратор) Полноценная экскурсия со всеми историческими и современными моментами жизни города, всегда уместные шутки, которые дополнительно вызывают смех и улыбки компании.
Чувствуется, что Василию самому нравится то, о чем рассказывает и это создает определенную атмосферу. Ну и конечно, хочется отметить, что Василий очень аккуратный и опытный водитель.
Нам очень понравилась экскурсия! Продвижения, процветания и успехов Василию и команде!!!
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Михаил
Увидели главное и влюбились в город!

Отличная экскурсия, которая оставила только положительные впечатления! Отдельное спасибо гиду Василию. Во-первых, за комфорт: автоэкскурсия — это идеальный формат для Тюмени, потому что красивые места
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действительно разбросаны по всему городу. Нам не пришлось спешить или уставать, мы просто наслаждались видами.
Во-вторых, за содержание. Василий показал нам не только «парадные» достопримечательности (набережную, мост Влюбленных, Троицкий собор), но и рассказал настоящую историю края. Очень понравилась улица Четырех конфессий — удивительное место.
Рассказ был ненавязчивым, с юмором и без занудства. Чувствуется, что гид любит свой город и умеет увлечь им других. Плюс организация на высшем уровне: нас встретили и отвезли точно по запросу. Рекомендую всем, кто хочет охватить всю Тюмень за один раз и получить удовольствие от экскурсии!

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Светлана
Экскурсия с Василием "Тюмень на автомобиле" очень понравилась. Времени у меня было немного, а благодаря экскурсии я не только смогла ознакомиться с историей города, но и исследовать центр города, получила
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ответы на вопросы, которые возникали в ходе экскурсии. Для меня было важно время начала и окончания экскурсии, надо отдать должное организатору: Василий полностью уложился в отведенное для экскурсии время, ещё и посоветовал прекрасное место для обеда, где и завершил экскурсию. Хочется выразить Василию огромную благодарность за интересную экскурсию (кстати не нудную, а с элементами юмора), возможность прогуляться пешком и фотографии (рекомендации по выбору места и сами фото), а так же за посещение Троицкого собора (1717 год, самое старинное здание Тюмени). При случае обязательно порекомендую друзьям и знакомым. Спасибо!

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А
Все отлично! Василий подсказал отели и рестораны в городе, приехал вовремя все показал - мы довольны!
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А
Спасибо большое Василию! Экскурсия была чудесной! Тюмень красивейшая! Василию удалось влюбить нас в этот город! Благодарность от всей нашей компании! С уважением, Александрина.
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