Еще несколько необычных экскурсий в Тюмени

Самое-самое в Тюмени Вы посетите Историческую площадь, откуда началась история 📖 Тюмени. Побываете на улице Четырех конфессий, где неподалеку друг от друга стоят храмы разных религий: синагога, католический костел и православные церкви. Рассмотрите старейшее жилое здание города — купеческий особняк, в котором ночевал юный Александр II. Кроме того, раскроете историю Троицкого собора XVIII века и увидите знаменитый мост Влюбленных и набережную Туры, состоящую из четырех уровней.
Тюмень сквозь столетия На примере Тюмени вы проследите историю всей Сибири. Я расскажу, кем были первые жители города, когда здесь появились купцы и при каких обстоятельствах к нам начали приезжать мирные переселенцы — ремесленники и крестьяне. А также покажу памятный знак на месте разведочной скважины, с которого началось освоение области уже как нефтегазового региона.
Организационные детали
Все транспортные расходы включены в стоимость
Если вас больше трех человек (4-7), доплата составит 1000 рублей
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте. Меня зовут Василий, я родился и вырос в Тюмени. Знаю о ней если не всё, то очень многое. Более 15 лет вожу экскурсии по городу и ближайшим весям. Некоторое время работал в местном краеведческом музее, где и научился рассказывать о сибирских краях профессионально, но в то же время легко и непринужденно.