Еще несколько необычных экскурсий в Тюмени

Что вас ожидает

Самое-самое в Тюмени

Вы посетите Историческую площадь, откуда началась история 📖 Тюмени. Побываете на улице Четырех конфессий, где неподалеку друг от друга стоят храмы разных религий: синагога, католический костел и православные церкви. Рассмотрите старейшее жилое здание города — купеческий особняк, в котором ночевал юный Александр II. Кроме того, раскроете историю Троицкого собора XVIII века и увидите знаменитый мост Влюбленных и набережную Туры, состоящую из четырех уровней.

Тюмень сквозь столетия

На примере Тюмени вы проследите историю всей Сибири. Я расскажу, кем были первые жители города, когда здесь появились купцы и при каких обстоятельствах к нам начали приезжать мирные переселенцы — ремесленники и крестьяне. А также покажу памятный знак на месте разведочной скважины, с которого началось освоение области уже как нефтегазового региона.

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