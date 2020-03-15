Заразилось 902 +70

Умерло 6 +1

Выздоровело 309 +9

Болеют сейчас 587 +60

Летальность 0.67% около 7 чел. на 1000 заболевших

В Тюменской области, включая Тюмень, находится 0.39%, 902 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 309 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 587 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тюменской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.36 раза в Тюменской области летальность ⇣ ниже, чем , чем в остальных регионах России 7 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Тюменской области

Карта распространения коронавируса в Тюменской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тюменской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Тюменской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 902 +70+8% 6 +1+20% 309 +9+3% ▲ 587+60 11 мая 2020 832 +29+4% 5 300 +7+2% ▲ 527+22 10 мая 2020 803 +73+10% 5 293 +9+3% ▲ 505+64 9 мая 2020 730 +23+3% 5 284 +13+5% ▲ 441+10 8 мая 2020 707 +24+4% 5 271 +46+20% ▼ 431-22 7 мая 2020 683 +25+4% 5 +1+25% 225 +10+5% ▲ 453+14 6 мая 2020 658 +69+12% 4 215 +29+16% ▲ 439+40 5 мая 2020 589 +28+5% 4 +1+33% 186 +2+1% ▲ 399+25 4 мая 2020 561 +66+13% 3 184 +23+14% ▲ 374+43 3 мая 2020 495 +37+8% 3 161 +21+15% ▲ 331+16 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тюменской области по дням