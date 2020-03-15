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Последние новости коронавируса в Тюменской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 902+70
  • Умерло 6+1
  • Выздоровело 309+9
  • Болеют сейчас 587+60
  • Летальность 0.67%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Тюменской области, включая Тюмень, находится 0.39%, 902 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 309 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 587 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тюменской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.36 разав Тюменской области летальность ⇣ ниже, чем в остальных регионах России
7 человекв среднем умирает в Тюменской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Тюменской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тюменской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Тюменской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020902+70+8%6+1+20%309+9+3%587+60
11 мая 2020832+29+4%5300+7+2%527+22
10 мая 2020803+73+10%5293+9+3%505+64
9 мая 2020730+23+3%5284+13+5%441+10
8 мая 2020707+24+4%5271+46+20%431-22
7 мая 2020683+25+4%5+1+25%225+10+5%453+14
6 мая 2020658+69+12%4215+29+16%439+40
5 мая 2020589+28+5%4+1+33%186+2+1%399+25
4 мая 2020561+66+13%3184+23+14%374+43
3 мая 2020495+37+8%3161+21+15%331+16
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тюменской области по дням

Тюменская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Тюменской области

Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
Шойгу поручил досрочно завершить учебный год в вузах Минобороны
РБК
26.04.2020 16:00
Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в учебных заведениях Минобороны в середине апреля. В частности, COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве и Твери и в академии в Петербурге
В Тюмени на карантин из-за COVID-19 закрыли военное училище
В Тюмени на карантин из-за COVID-19 закрыли военное училище
РБК
17.04.2020 10:40
Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса
Российское военное училище закрыли на карантин из-за коронавируса
lenta.ru
17.04.2020 08:37
Курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) отправили на карантин после обнаружения очага инфекции. Новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 15 человек. В училище заявили, принимают «исключительные» меры по нераспространению вируса.
Минобороны впервые высказалось о числе зараженных коронавирусом в армии
Минобороны впервые высказалось о числе зараженных коронавирусом в армии
lenta.ru
16.04.2020 16:16
Министерство обороны впервые назвало число зараженных коронавирусом в армии — в ведомстве сообщили о положительных тестах на инфекцию у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища. Они изолированы и переведены на карантинный режим.
Появились подробности заражения российских курсантов коронавирусом
Появились подробности заражения российских курсантов коронавирусом
lenta.ru
16.04.2020 16:05
В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) заразились коронавирусом 15 человек, среди которых преподаватели, курсанты и один гражданский сотрудник. Причиной заражения стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими. Подробности раскрыли в Минобороны в четверг, 16 апреля.
Российское военное училище охватил коронавирус
Российское военное училище охватил коронавирус
lenta.ru
16.04.2020 15:13
Серьезный очаг заражения коронавиурсом обнаружен среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВИККУ) в Тюменской области, сообщила заместитель губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевких. «Вся эта тема разворачивается и проверяется», — сказала она, не уточнив число заразившихся.
Российские регионы начали изолировать прибывающих из Москвы и Петербурга
Российские регионы начали изолировать прибывающих из Москвы и Петербурга
lenta.ru
09.04.2020 11:20
Российские регионы начали отправлять в изоляцию прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее о введении таких мер для профилактики коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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