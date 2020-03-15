Последние новости коронавируса в Тюменской области на сегодня со статистикой
Заразилось 902+70
Умерло 6+1
Выздоровело 309+9
Болеют сейчас 587+60
Летальность 0.67%около 7 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Тюменской области, включая Тюмень, находится 0.39%, 902 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 6 умерло, 309 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 587 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Тюмени и Тюменской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Тюменской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Тюменской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Тюменской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Тюменской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
902+70+8%
6+1+20%
309+9+3%
▲587+60
11 мая 2020
832+29+4%
5
300+7+2%
▲527+22
10 мая 2020
803+73+10%
5
293+9+3%
▲505+64
9 мая 2020
730+23+3%
5
284+13+5%
▲441+10
8 мая 2020
707+24+4%
5
271+46+20%
▼431-22
7 мая 2020
683+25+4%
5+1+25%
225+10+5%
▲453+14
6 мая 2020
658+69+12%
4
215+29+16%
▲439+40
5 мая 2020
589+28+5%
4+1+33%
186+2+1%
▲399+25
4 мая 2020
561+66+13%
3
184+23+14%
▲374+43
3 мая 2020
495+37+8%
3
161+21+15%
▲331+16
Показать все дни
* "0" или "—", могут означать, что данных нет
Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Тюменской области по дням
Тюменская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Тюменской области
Первые случаи заражения коронавирусом были зарегистрированы в учебных заведениях Минобороны в середине апреля. В частности, COVID-19 выявили у воспитанников военных училищ в Тюмени, Москве и Твери и в академии в Петербурге
Курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) отправили на карантин после обнаружения очага инфекции. Новую коронавирусную инфекцию обнаружили у 15 человек. В училище заявили, принимают «исключительные» меры по нераспространению вируса.
Министерство обороны впервые назвало число зараженных коронавирусом в армии — в ведомстве сообщили о положительных тестах на инфекцию у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника Тюменского высшего военного инженерного командного училища. Они изолированы и переведены на карантинный режим.
В Тюменском высшем военно-инженерном командном училище (ТВВИКУ) заразились коронавирусом 15 человек, среди которых преподаватели, курсанты и один гражданский сотрудник. Причиной заражения стал контакт одного из военнослужащих с гражданскими. Подробности раскрыли в Минобороны в четверг, 16 апреля.
Серьезный очаг заражения коронавиурсом обнаружен среди курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВИККУ) в Тюменской области, сообщила заместитель губернатор Тюменской области Ольга Кузнечевких. «Вся эта тема разворачивается и проверяется», — сказала она, не уточнив число заразившихся.
Российские регионы начали отправлять в изоляцию прибывающих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор. Ранее о введении таких мер для профилактики коронавируса заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
* Этот веб-сайт и его содержимое, включая все данные, картографирование, графики и анализ (Далее — «Вебсайт»), предоставляется исключительно в ознакомительных целях без использования информации из него где либо. Наш Вебсайт опирается на общедоступные данные из нескольких источников, которые не всегда достоверны. Настоящим мы отказываемся от любых заявлений и гарантий в отношении Вебсайт, включая точность, пригодность для использования и любую коммерческую и медицинскую пригодность. Использовать Вебсайт для медицинского руководства или в коммерческих целях строго запрещено.