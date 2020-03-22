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Последние новости коронавируса в Удмуртии на сегодня со статистикой

  • Заразилось 395+6
  • Умерло 12
  • Выздоровело 151+22
  • Болеют сейчас 232
  • Летальность 3.04%около 30 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Удмуртии, включая Ижевск, находится 0.17%, 395 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 151 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 232 человека

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ижевске и Удмуртии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Удмуртии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 3.4 разав Удмуртии летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
30 человекв среднем умирает в Удмуртии на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Удмуртии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ижевске и Удмуртии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Удмуртии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020395+6+2%12151+22+17%232-16
11 мая 2020389+19+5%12+1+9%129248+18
10 мая 2020370+18+5%11129+23+22%230-5
9 мая 2020352+7+2%11106+15+16%235-8
8 мая 2020345+1+0.29%11+1+10%91+22+32%243-22
6 мая 2020344+12+4%1069+3+5%265+9
5 мая 2020332+18+6%1066+3+5%256+15
4 мая 2020314+43+16%10+1+11%63+7+13%241+35
3 мая 2020271+27+11%956+11+24%206+16
2 мая 2020244+7+3%9+1+13%45+14+45%190-8
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Удмуртии по дням

Удмуртия и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Удмуртии

Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с наиболее высокой смертностью пациентов с коронавирусом
lenta.ru
30.04.2020 11:17
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
В российской больнице зафиксировали вспышку коронавируса
В российской больнице зафиксировали вспышку коронавируса
lenta.ru
29.04.2020 18:58
В ижевской больнице №1 зафиксирована вспышка коронавируса: 82 пациента и медика инфицированы. «Всего 228 случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии, 82 из них в городской клинической больнице №1 Ижевска, все летальные исходы были там», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Многодетным россиянам облегчили получение компенсаций за услуги ЖКХ
Многодетным россиянам облегчили получение компенсаций за услуги ЖКХ
lenta.ru
21.04.2020 15:18
Многодетным семья в Удмуртии облегчили получение компенсации расходов на услуги ЖКХ — теперь заявление можно подать онлайн на портале госуслуг. Как отметили в региональной администрации, механизм оказания услуги был упрощен в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В Удмуртии число зараженных коронавирусом увеличилось в 1,5 раза
В Удмуртии число зараженных коронавирусом увеличилось в 1,5 раза
РБК
20.04.2020 11:51
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
В Удмуртии умерли два пациента с коронавирусом
lenta.ru
16.04.2020 10:35
В Удмуртии 15 апреля зафиксировали смерть двух пациентов, зараженных короонавирусом. Основной причиной назвали «тяжелые хронические заболевания». Врачи считают, что заражение повлияло на ухудшение здоровья пациентов и ускорило тяжелые процессы в организме. 16 апреля проведут вскрытие тел.
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
Российского чиновника засыпали угрозами закрытые на карантин салоны красоты
lenta.ru
13.04.2020 11:20
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина. Он предположил, что наказание может состоять в насильной стрижке или иных мерах. Чиновник обещал открыть парикмахерские в случае улучшения обстановки с вирусом.
Вернувшийся из круиза россиянин рассказал о заражении коронавирусом в самолете
Вернувшийся из круиза россиянин рассказал о заражении коронавирусом в самолете
lenta.ru
09.04.2020 15:24
Еще один россиянин попал в больницу с коронавирусом после возвращения с круизного лайнера Costa Magica, стоявшего на карантине в Карибском море. Семья Андрея из Ижевска вернулась из Гваделупы 17 марта и более двух недель находилась на самоизоляции.
Губернаторы попросили россиян сидеть дома
Губернаторы попросили россиян сидеть дома
lenta.ru
29.03.2020 17:31
Главы российских регионов в связи с распространением коронавируса обратились к гражданам с просьбой не покидать дома. Видеообращения на эту тему записали губернаторы Московской, Калининградской, Самарской областей, а также главы Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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