Последние новости коронавируса в Удмуртии на сегодня со статистикой
Заразилось 395+6
Умерло 12
Выздоровело 151+22
Болеют сейчас 232
Летальность 3.04%около 30 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Удмуртии, включая Ижевск, находится 0.17%, 395 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 151 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 232 человека
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Ижевске и Удмуртии
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Удмуртии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Удмуртии и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ижевске и Удмуртии от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Удмуртии по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
395+6+2%
12
151+22+17%
▼232-16
11 мая 2020
389+19+5%
12+1+9%
129
▲248+18
10 мая 2020
370+18+5%
11
129+23+22%
▼230-5
9 мая 2020
352+7+2%
11
106+15+16%
▼235-8
8 мая 2020
345+1+0.29%
11+1+10%
91+22+32%
▼243-22
6 мая 2020
344+12+4%
10
69+3+5%
▲265+9
5 мая 2020
332+18+6%
10
66+3+5%
▲256+15
4 мая 2020
314+43+16%
10+1+11%
63+7+13%
▲241+35
3 мая 2020
271+27+11%
9
56+11+24%
▲206+16
2 мая 2020
244+7+3%
9+1+13%
45+14+45%
▼190-8
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Удмуртии по дням
Удмуртия и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Удмуртии
Названы регионы с наиболее высокими показателями смертности пациентов с коронавирусом. На первом месте антирейтинга находится Псковская область, где смертность коронавирусных пациентов составила 5,37 процента. Далее идут Иркутская область (3,81 процента), Удмуртия (3,51), Омская область (3,01) и Хакасия (3,02).
В ижевской больнице №1 зафиксирована вспышка коронавируса: 82 пациента и медика инфицированы. «Всего 228 случаев заболевания коронавирусом в Удмуртии, 82 из них в городской клинической больнице №1 Ижевска, все летальные исходы были там», — отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Многодетным семья в Удмуртии облегчили получение компенсации расходов на услуги ЖКХ — теперь заявление можно подать онлайн на портале госуслуг. Как отметили в региональной администрации, механизм оказания услуги был упрощен в рамках борьбы с распространением коронавируса.
В Удмуртии 15 апреля зафиксировали смерть двух пациентов, зараженных короонавирусом. Основной причиной назвали «тяжелые хронические заболевания». Врачи считают, что заражение повлияло на ухудшение здоровья пациентов и ускорило тяжелые процессы в организме. 16 апреля проведут вскрытие тел.
Салоны красоты в Удмуртии, которые закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса, засыпали угрозами первого вице-премьера республики Александра Свинина. Он предположил, что наказание может состоять в насильной стрижке или иных мерах. Чиновник обещал открыть парикмахерские в случае улучшения обстановки с вирусом.
Еще один россиянин попал в больницу с коронавирусом после возвращения с круизного лайнера Costa Magica, стоявшего на карантине в Карибском море. Семья Андрея из Ижевска вернулась из Гваделупы 17 марта и более двух недель находилась на самоизоляции.
Главы российских регионов в связи с распространением коронавируса обратились к гражданам с просьбой не покидать дома. Видеообращения на эту тему записали губернаторы Московской, Калининградской, Самарской областей, а также главы Санкт-Петербурга, Татарстана и Удмуртии.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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