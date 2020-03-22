Заразилось 395 +6

Умерло 12

Выздоровело 151 +22

Болеют сейчас 232

Летальность 3.04% около 30 чел. на 1000 заболевших

В Удмуртии, включая Ижевск, находится 0.17%, 395 человек, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 151 выздоровел, а всего болеющих по последней информации 232 человека



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Ижевске и Удмуртии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Удмуртии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 3.4 раза в Удмуртии летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 30 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Удмуртии

Карта распространения коронавируса в Удмуртии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Ижевске и Удмуртии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Удмуртии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 395 +6+2% 12 151 +22+17% ▼ 232-16 11 мая 2020 389 +19+5% 12 +1+9% 129 ▲ 248+18 10 мая 2020 370 +18+5% 11 129 +23+22% ▼ 230-5 9 мая 2020 352 +7+2% 11 106 +15+16% ▼ 235-8 8 мая 2020 345 +1+0.29% 11 +1+10% 91 +22+32% ▼ 243-22 6 мая 2020 344 +12+4% 10 69 +3+5% ▲ 265+9 5 мая 2020 332 +18+6% 10 66 +3+5% ▲ 256+15 4 мая 2020 314 +43+16% 10 +1+11% 63 +7+13% ▲ 241+35 3 мая 2020 271 +27+11% 9 56 +11+24% ▲ 206+16 2 мая 2020 244 +7+3% 9 +1+13% 45 +14+45% ▼ 190-8 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Удмуртии по дням