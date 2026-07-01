Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя сердце Башкортостана — Уфу, город-миллионник, где современность гармонично переплетается с богатым историческим наследием, предлагая прикоснуться к уникальной культуре и традициям гостеприимных местных жителей.

УралБатыр Ваш гид в Уфе Задать вопрос Групповая экскурсия 13 900 ₽ за человека 11 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Окунитесь в богатый мир Башкортостана через один насыщенный день! Вы посетите ключевые культурные и исторические места Уфы, погрузитесь в атмосферу национальных музеев и узнаете секреты древних артефактов. А в завершение вас ждет увлекательная этно-программа с мастер-классом по башкирской кухне, где вы не только научитесь готовить традиционные блюда, но и сможете попробовать их на вкус. Этот день откроет для вас уникальный мир Башкирии, ее историю, культуру и гостеприимство.

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