Откройте для себя сердце Башкортостана — Уфу, город-миллионник, где современность гармонично переплетается с богатым историческим наследием, предлагая прикоснуться к уникальной культуре и традициям гостеприимных местных жителей.
Описание экскурсииОкунитесь в богатый мир Башкортостана через один насыщенный день! Вы посетите ключевые культурные и исторические места Уфы, погрузитесь в атмосферу национальных музеев и узнаете секреты древних артефактов. А в завершение вас ждет увлекательная этно-программа с мастер-классом по башкирской кухне, где вы не только научитесь готовить традиционные блюда, но и сможете попробовать их на вкус. Этот день откроет для вас уникальный мир Башкирии, ее историю, культуру и гостеприимство.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы и переезды на комфортабельном транспорте по программе (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Обед с дегустацией блюд башкирской национальной кухни
- Обзорная экскурсия по Уфе
- Услуги профессионального и опытного экскурсовода
- Путеводитель по городу Уфа
- Сопровождение гида-координатора по маршруту
- Экскурсия по национальному музею Республики Башкортостан
- Этнопрограмма с рассказами о башкирской национальной кухне и башкирском костюме
- Мастер-класс по приготовлению башкирского угощения
- Дегустация блюд и напитков башкирской национальной кухни
- Чаепитие
- Фотосессия (на свой смартфон) с примеркой национальной одежды
- Страхование от несчастного случая
- Памятный подарок от туроператора
Что не входит в цену
- Авиа/жд билеты в Уфу и обратно
- Питание: завтрак, ужин
- Сувениры, подарки
- Трансфер от аэропорта или жд станции до отеля/точки начала тура
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. мастер-классы, активности)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Республика Башкортостан, городской округ Уфа, Кировский район
Завершение: Ул. Карла Маркса, 9/1, Уфа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии на «Уфа за один день: история, этнография и башкирское гостеприимство»
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПо Уфе - с комфортом
Познакомиться с главными символами Уфы, её историей, панорамами и современной жизнью
Начало: На улице Октябрьской революции
5 авг в 12:00
6 авг в 08:00
от 6480 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Об Уфе - с любовью
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 18 чел.
Старая Уфа: индивидуальная обзорная экскурсия по историческому центру
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
1 авг в 10:00
2 авг в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом
Перелистать страницы истории Уфы и продегустировать продукцию башкирских фермеров и пасечников
Начало: На улице Октябрьской Революции
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 3 чел.
13 900 ₽ за человека