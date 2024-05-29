1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность
Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом
Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
24 июня в 01:00
25 июня в 00:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы
Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Стерлитамак: История купеческого города
Начало: Стерлитамак, ул. Худайбердина, 18
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭлла29 мая 2024Интересный содержательный рассказ. Лейсан-профессионал! Рекомендуем! Спасибо большое
- ЛЛиля14 мая 2024Спасибо Ирине за проведенную экскурсию. Доброжелательное отношение, красивый русский язык. Мы получили много новой и интересной информации. Отдельное спасибо за замечательные фотографии.
- ВВера5 марта 2024Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно и весело провели время. Наш гость и мы остались очень довольны! Рекомендуем 👍
- ААлена9 ноября 2023Группа из 8 медиков благодарит гида Вадима за необычную,артистическую экскурсию по Уфе. Вадим, колоритный гид. Спасибо вам за необычную запоминающуюся рподачу материала.
- ММихаил5 октября 2023Башкирские легенды и застолье: гастрономический турОчень круто!!! Я рекомендую!!!!
- ЛЛЮДМИЛА10 августа 2023Экскурсия прошла отлично, интересно. Увидели город, побывали в разных районах. Всё очень понравилось.
- ЛЛюбовь29 июля 2023Башкирские легенды и застолье: гастрономический турОчень познавательно и интересная экскурсия.
- ННина5 января 2023Башкирские легенды и застолье: гастрономический турМы были на экскурсии у Лейсан Сулеймановой. Четыре часа пролетели как одно мгновение. Во-первых, объехали весь город под интересные рассказы
- ННиколай7 августа 2021В гости к бабушке в СтерлибашевоПо маршруту движения посетили огромное количество локаций, где познакомились с живой историей Башкирии. Сама бабушка - просто очаровательна: очень любит
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На автобусе»
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