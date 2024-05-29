Экскурсии на автобусе в Уфе

Найдено 4 экскурсии в категории «На автобусе» в Уфе, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От города-крепости к современному мегаполису
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Уникальный тур Уфа: история, культура и современность
Приглашаем на увлекательный тур по Уфе, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Г. Уфа Октябрьской Революции, 75
Расписание: С понедельника по воскресенье с 10.00, 12.00,15.00,18.00
Завтра в 15:00
10 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 4 чел.
Ночные огни Уфы
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Экскурсия «Ночные огни Уфы»: история и современность
Проведите вечер в компании профессионального гида, открывая исторические тайны Уфы под звездным небом
Начало: Ул. Верхнеторговая площадь, 1. Уфа
Расписание: пн—вс, с 19.00 в любое время до 01.00 (по местному времени)
24 июня в 01:00
25 июня в 00:00
14 900 за всё до 4 чел.
Айгир: жемчужина Башкортостана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Айгир: жемчужина Башкортостана - индивидуальный трансфер из Уфы
Любите природу и приключения? Этот тур - ваш шанс увидеть Айгир, уникальный природный комплекс Башкортостана, и насладиться его красотами
Начало: Улица 50-летия Октября, 20
Расписание: Экскурсия возможна в любой день с 07:00
12 июня в 07:00
13 июня в 07:00
5 000 за человека
Стерлитамак: История купеческого города
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Стерлитамак: История купеческого города
Начало: Стерлитамак, ул. Худайбердина, 18
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Элла
    29 мая 2024
    От города-крепости к современному мегаполису
    Интересный содержательный рассказ. Лейсан-профессионал! Рекомендуем! Спасибо большое
  • Л
    Лиля
    14 мая 2024
    От города-крепости к современному мегаполису
    Спасибо Ирине за проведенную экскурсию. Доброжелательное отношение, красивый русский язык. Мы получили много новой и интересной информации. Отдельное спасибо за замечательные фотографии.
  • В
    Вера
    5 марта 2024
    Ночные огни Уфы
    Очень понравилась экскурсия! Интересно, познавательно и весело провели время. Наш гость и мы остались очень довольны! Рекомендуем 👍
  • А
    Алена
    9 ноября 2023
    Ночные огни Уфы
    Группа из 8 медиков благодарит гида Вадима за необычную,артистическую экскурсию по Уфе. Вадим, колоритный гид. Спасибо вам за необычную запоминающуюся рподачу материала.
  • М
    Михаил
    5 октября 2023
    Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
    Очень круто!!! Я рекомендую!!!!
  • Л
    ЛЮДМИЛА
    10 августа 2023
    Ночные огни Уфы
    Экскурсия прошла отлично, интересно. Увидели город, побывали в разных районах. Всё очень понравилось.
  • Л
    Любовь
    29 июля 2023
    Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
    Очень познавательно и интересная экскурсия.
  • Н
    Нина
    5 января 2023
    Башкирские легенды и застолье: гастрономический тур
    Мы были на экскурсии у Лейсан Сулеймановой. Четыре часа пролетели как одно мгновение. Во-первых, объехали весь город под интересные рассказы
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    об Уфе и башкирской культуре и местных традициях. Каждый час заезжали в какое то заведение попробовать национальный напиток или блюдо башкирской кухни. и завершил экскурсию отличный ужин. Незабываемо! Всем рекомендую. Лейсан - супер!

  • Н
    Николай
    7 августа 2021
    В гости к бабушке в Стерлибашево
    По маршруту движения посетили огромное количество локаций, где познакомились с живой историей Башкирии. Сама бабушка - просто очаровательна: очень любит
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    пообщаться, очень вкусно готовит) Накормила и напоила до отвала, показала свой огромный сад, кучу цветов, живность во дворе. Детям из живности больше всего понравились мышка в аквариуме и собачка Фокс. Научила готовить местные вкусняшки и провела мастер класс по изготовлению местной поделки. Какой поделки? - приезжайте и узнаете)))

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. От города-крепости к современному мегаполису
  2. Ночные огни Уфы
  3. Айгир: жемчужина Башкортостана
  4. Стерлитамак: История купеческого города
Какие места ещё посмотреть в Уфе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памятник Салавату Юлаеву
  2. Фонтан «Семь девушек»
  3. Самое главное
  4. Арт-КВАДРАТ
  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
  8. Голубое озеро
  9. Мечеть-медресе «Ляля-Тюльпан»
  10. Кремль
Сколько стоит экскурсия по Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "На автобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 1 200 до 14 900. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
Забронируйте экскурсию в Уфе на 2024 год на автобусе, 88 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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