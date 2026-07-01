Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы За один день вы окунётесь в великолепие Башкирии! Вас ждут восхождение на Торатау, конные прогулки, мастер-класс по стрельбе из лука, посещение Красноусольска с его минеральными источниками и геологическим разрезом «Усолка». Почувствуйте красоту и богатство природы Башкирии!

УралБатыр Ваш гид в Уфе Задать вопрос Групповая экскурсия 12 900 ₽ за человека 11 часов На автобусе Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Откройте для себя величие Башкирского края в одном дне! Вас ждёт восхождение на древний шихан Торатау, который когда-то был коралловым рифом, катание на лошадях и участие в традиционном башкирском мастер-классе по стрельбе из лука. Затем вы посетите знаменитый курорт "Красноусольск", где искупаетесь в минеральных источниках и узнаете тайны геологического разреза "Усолка". Погрузитесь в красоту и богатство природы Башкирии, наслаждаясь каждым мгновением этого удивительного путешествия.

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