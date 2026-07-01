За один день вы окунётесь в великолепие Башкирии! Вас ждут восхождение на Торатау, конные прогулки, мастер-класс по стрельбе из лука, посещение Красноусольска с его минеральными источниками и геологическим разрезом «Усолка». Почувствуйте красоту и богатство природы Башкирии!
Описание экскурсииОткройте для себя величие Башкирского края в одном дне! Вас ждёт восхождение на древний шихан Торатау, который когда-то был коралловым рифом, катание на лошадях и участие в традиционном башкирском мастер-классе по стрельбе из лука. Затем вы посетите знаменитый курорт "Красноусольск", где искупаетесь в минеральных источниках и узнаете тайны геологического разреза "Усолка". Погрузитесь в красоту и богатство природы Башкирии, наслаждаясь каждым мгновением этого удивительного путешествия.
Суббота
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шихан Торатау
- Минеральные источники
- Геологический разрез Усолка
Что включено
- Трансферы и переезды на комфортабельном транспорте по программе (автотранспорт в зависимости от размера группы)
- Обед с дегустацией блюд башкирской национальной кухни
- Услуги профессионального и опытного экскурсовода
- Сопровождение гида-координатора по маршруту
- Экскурсия и подъем на шихан Торатау
- Катание на лошадях
- Стрельба из традиционного лука
- Экскурсия на Усолке
- Купание в Красносноусольских минеральные источниках (халаты и тапочки предоставляются)
- Трансфер до аэропорта (по необходимости)
- Страхование от несчастного случая
- Памятный подарок от туроператора
Что не входит в цену
- Авиа/жд билеты в Уфу и обратно
- Питание: завтрак, ужин
- Сувениры, подарки
- Трансфер от аэропорта или жд станции до отеля/точки начала тура
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. мастер-классы, активности)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Россия, Республика Башкортостан, городской округ Уфа, Кировский район
Завершение: Трансфер в гостиницу или на обратном пути возможен заезд в аэропорт для гостей с плановым вылетом или трансфер в Ваш отель по предварительному запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Суббота
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Уфы
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