справки о Башкирии.



Например, в Стерлитамаке мы читали информацию с табличек на площади.

Общение с сопровождающим было приятным, но при подтверждении экскурсии нас не предупредили, что мы поедем не с гидом и грубо говоря будет просто сопровождение. Хотелось бы хотя бы базовые исторические сведения узнать о Башкирии. При этом мы оплатили экскурсию полностью, ожидая профессионального гида, но в итоге этого не было.



Природа и маршрут отличные, организация и отношение к клиентам не очень.