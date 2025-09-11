Мои заказы

Шихан Торатау и Стерлитамак за один день

Всего за день вы увидите шихан Торатау и прогуляетесь по Стерлитамаку. Узнайте историю и насладитесь красотой природы
Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить шихан Торатау, один из древнейших рифов, и город Стерлитамак, известный производством башкирской соды.

Путешествие начинается с захватывающего рассказа о формировании шиханов и их значении для местных жителей.

Затем вы отправитесь в Стерлитамак, где прогуляетесь по его историческому центру и набережной реки Ашкадар. Удобный транспорт и увлекательные истории сделают поездку незабываемой
4.9
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗻 Уникальный шихан Торатау
  • 🏙️ Исторический центр Стерлитамака
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📜 Увлекательные истории
  • 🌿 Живописные виды
Шихан Торатау и Стерлитамак за один день
Шихан Торатау и Стерлитамак за один день© Елена
Шихан Торатау и Стерлитамак за один день© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Шихан Торатау
  • Центр Стерлитамака
  • Набережная реки Ашкадар

Описание экскурсии

Шихан Торатау — одна из древнейших гор на Земле

  • Вы узнаете, как образовались шиханы (всего их несколько!).
  • Поймёте, почему это место уникально и считается священным для местных жителей.
  • Увидите, как двигаются вагонетки с сырьём для огромного завода «Башкирской содовой компании».

Стерлитамак — родина башкирской соды

  • Мы прогуляемся по центру Стерлитамака.
  • Я расскажу, как из соляной пристани Стерлитамак превратился в город «большой химии».
  • Дойдём до набережной реки Ашкадар и потрём сундучок гуся-купца, чтобы деньги не заканчивались.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur.
  • Если захотите, вы можете подняться на шихан по удобной лестнице с беседками для отдыха. Высота — 406 м.
  • В конце прогулки мы можем заглянуть в кафе, заказ оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 325 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе и
читать дальше

Башкирии, очень люблю знакомить гостей с моим родным городом и республикой. Работала гидом в Стокгольме и Польше. Мои экскурсии непринуждённые и комфортные, я могу поддержать беседу на разные темы, обладаю широким кругозором. Могу проводить экскурсии на английском языке. Водитель со стажем более 20 лет.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
1
2
1
А
Алексей
11 сен 2025
Алексей
19:34
Ездили с Еленой на шиханТоратау. Умница. Приехала вовремя к месту встречи. Подготовлена была великолепно: горячий чай, дождевики для всех. Рассказывает интересно, много знает и любит свой край. Подстраивалась под наш неторопливый шаг. Посоветовала, что еще посетить в Уфе, в какие рестораны сходить, что попробовать, где сувениры купить. Прекрасный гид. Всем советуем. Симахина Елена и Алексей из Санкт-Петербурга.
Дата посещения: 11 сентября 2025
алексей
алексей
25 сен 2025
Экскурсия на Шихан Торатау и в город Стерлитамак с гидом Еленой превзошла все наши ожидания. Правда, на самый верх шихана мы не поднимались, но даже побывав на первом ярусе, ощутили
читать дальше

всю мощь этого потрясающего места. Прогулялись по историческому центру Стерлитамака. Очень заметно, что в городе бережно относятся к истории. Всем советуем посетить эту экскурсию с гидом Еленой. Благодарим ее за эмоции, которые она нам подарила во время путешествия.

Аверьянова
Аверьянова
16 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Елена поднялась с нами на шихан Торатау, пройдя 2.5 км и 787 ступенек по лестнице. Виды с шихана просто потрясающие! Сделали много фотоснимков и получили незабываемые эмоции.
В Стерлитамаке
читать дальше

пообедали и посмотрели город.
Елена доброжелательная, отзывчивая и весёлая, учла все наши пожелания - отвезла в магазин башкирского мёда и чая, в котором мы закупились по полной подарками. Друзья заказали нам пиво Шихан - тоже заехали и прикупили.
После экскурсии Елена довезла нас до сьёмной квартиры. Всем советую данную экскурсию с её замечательным экскурсоводом Еленой!

А
Анастасия
3 сен 2025
Природа Башкирии очень красивая, горы и пейзажи впечатляют. Но сама экскурсия разочаровала.

Вместо гида с нами была знакомая организатора, которая довозила нас до мест без рассказов о местности и минимальной исторической
читать дальше

справки о Башкирии.

Например, в Стерлитамаке мы читали информацию с табличек на площади.
Общение с сопровождающим было приятным, но при подтверждении экскурсии нас не предупредили, что мы поедем не с гидом и грубо говоря будет просто сопровождение. Хотелось бы хотя бы базовые исторические сведения узнать о Башкирии. При этом мы оплатили экскурсию полностью, ожидая профессионального гида, но в итоге этого не было.

Природа и маршрут отличные, организация и отношение к клиентам не очень.

Елена
Елена
Ответ организатора:
Анастасия, я очень сожалею, что вы разочарованы экскурсией. К сожалению, я сама лично не смогла повести экскурсию из-за болезни, но
читать дальше

не хотела расстраивать вас отменой экскурсии, поэтому постаралась найти для вас замену- коллегу - гида, кандидата наук, обладающего широкими знаниями и комфортным автомобилем, мне жаль, что вы посчитали недостаточной информацию об объектах показа. Вы правы, я должна была предупредить вас о замене гида, но у меня не было такой возможности из - за перебоев с интернетом. Надеюсь, что восприятие нашего края осталось положительным. Мы очень старались 🤗

В
Валентина
13 авг 2025
Экскурсия очень интересная, детям понравилось
С
Светлана
8 авг 2025
Огромное спасибо за замечательную экскурсию! Елена - очень профессиональный гид, да и просто приятная в общении женщина. Экскурсия была очень хорошо организована, усталости не ощущали. Отдельное спасибо за вкуснейший чай и советы по покупкам сувениров!
Е
Екатерина
1 авг 2025
Огромное спасибо Елене за шикарную экскурсию! Кроме рассказа о шиахне Елена успела рассказать об Уфе, пока мы выезжали на трассу, завезла в магазин с отличными сувенирами, порекомендовала ресторан с местной
читать дальше

кухней.
Хочется отметить комфортное вождение!
Елена располагает к себе, у неё богатый кругозор, можно сказать, что мы влюбились в Башкирию именно благодаря Елене и её трепетному отношению к родным краям!
Рекомендую всем, кто хочет увидеть шихан, выбирать экскурсию от Елены!

Гульнара
Гульнара
21 июл 2025
Очень рекомендую у кого есть сила воли и желание проверить себя, и пройти 787 ступеней к вершине горы. Вам откроются красивые виды и встретит прохладный ветерок
Кристина
Кристина
18 июл 2025
Отличная экскурсия! Провели с Еленой очень насыщенный день в геопарке, послушали легенды, успели посетить и самый популярный шихан Торатау, спуститься к озеру Тугар-Салган, попробовать невероятно вкусное мороженое с мёдом, отправиться
читать дальше

навстречу приключениям к шихану Юрактау, покорить его и насладиться домашним чаем с травами от Елены на вершине, любуясь на невероятные изгибы реки Белая и соседние шиханы, а под конец дня приехали к чистейшему голубому озеру, купаться обязательно!!!
Елена доброжелательная, отзывчивая, весёлая, учла все наши пожелания, даже отвезла прямиком в аэропорт, очень приятно было познакомиться)))) Всем рекомендую, такие мини-путешествия дарят ощущение насыщенности и полноты жизни!

елена
елена
1 июн 2025
Очень интересная прогулка и разнообразная по впечатлениям. Древние рифы.. Красивый город… Знаменитое производство. История… и все неразрывно связано.. И -спасибо замечательному гиду Диларе!
Б
Бикуновы
14 мая 2025
Всё прошло замечательно. Рекомендую.
Е
Елена
3 мая 2025
Замечательно провели день!
Огромное спасибо Елене!
Интересно, познавательно, увлекательно, с юмором, в движении! Рекомендуем всем!
Каролина
Каролина
8 апр 2025
Огромное спасибо Елене за проведенную экскурсию. Было очень интересно. Особенно понравился Шихан Торатау, невероятно! Погода, правда, была очень капризная, промокли, но было очень весело и воспоминания останутся на долго 😄
Входит в следующие категории Уфы

