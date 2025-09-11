Экскурсия предлагает уникальную возможность посетить шихан Торатау, один из древнейших рифов, и город Стерлитамак, известный производством башкирской соды.
Путешествие начинается с захватывающего рассказа о формировании шиханов и их значении для местных жителей.
Затем вы отправитесь в Стерлитамак, где прогуляетесь по его историческому центру и набережной реки Ашкадар. Удобный транспорт и увлекательные истории сделают поездку незабываемой
Путешествие начинается с захватывающего рассказа о формировании шиханов и их значении для местных жителей.
Затем вы отправитесь в Стерлитамак, где прогуляетесь по его историческому центру и набережной реки Ашкадар. Удобный транспорт и увлекательные истории сделают поездку незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🗻 Уникальный шихан Торатау
- 🏙️ Исторический центр Стерлитамака
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📜 Увлекательные истории
- 🌿 Живописные виды
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Шихан Торатау
- Центр Стерлитамака
- Набережная реки Ашкадар
Описание экскурсии
Шихан Торатау — одна из древнейших гор на Земле
- Вы узнаете, как образовались шиханы (всего их несколько!).
- Поймёте, почему это место уникально и считается священным для местных жителей.
- Увидите, как двигаются вагонетки с сырьём для огромного завода «Башкирской содовой компании».
Стерлитамак — родина башкирской соды
- Мы прогуляемся по центру Стерлитамака.
- Я расскажу, как из соляной пристани Стерлитамак превратился в город «большой химии».
- Дойдём до набережной реки Ашкадар и потрём сундучок гуся-купца, чтобы деньги не заканчивались.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Renault Kaptur.
- Если захотите, вы можете подняться на шихан по удобной лестнице с беседками для отдыха. Высота — 406 м.
- В конце прогулки мы можем заглянуть в кафе, заказ оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 325 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я коренная уфимка. Уже несколько поколений моей семьи проживают в Уфе, а в доме моего прадедушки стояли сами колчаковцы. Я профессиональный гид-экскурсовод по Уфе иЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
11 сен 2025
Алексей
19:34
Ездили с Еленой на шиханТоратау. Умница. Приехала вовремя к месту встречи. Подготовлена была великолепно: горячий чай, дождевики для всех. Рассказывает интересно, много знает и любит свой край. Подстраивалась под наш неторопливый шаг. Посоветовала, что еще посетить в Уфе, в какие рестораны сходить, что попробовать, где сувениры купить. Прекрасный гид. Всем советуем. Симахина Елена и Алексей из Санкт-Петербурга.
19:34
Ездили с Еленой на шиханТоратау. Умница. Приехала вовремя к месту встречи. Подготовлена была великолепно: горячий чай, дождевики для всех. Рассказывает интересно, много знает и любит свой край. Подстраивалась под наш неторопливый шаг. Посоветовала, что еще посетить в Уфе, в какие рестораны сходить, что попробовать, где сувениры купить. Прекрасный гид. Всем советуем. Симахина Елена и Алексей из Санкт-Петербурга.
Дата посещения: 11 сентября 2025
алексей
25 сен 2025
Экскурсия на Шихан Торатау и в город Стерлитамак с гидом Еленой превзошла все наши ожидания. Правда, на самый верх шихана мы не поднимались, но даже побывав на первом ярусе, ощутили
Аверьянова
16 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Елена поднялась с нами на шихан Торатау, пройдя 2.5 км и 787 ступенек по лестнице. Виды с шихана просто потрясающие! Сделали много фотоснимков и получили незабываемые эмоции.
В Стерлитамаке
В Стерлитамаке
А
Анастасия
3 сен 2025
Природа Башкирии очень красивая, горы и пейзажи впечатляют. Но сама экскурсия разочаровала.
Вместо гида с нами была знакомая организатора, которая довозила нас до мест без рассказов о местности и минимальной исторической
Вместо гида с нами была знакомая организатора, которая довозила нас до мест без рассказов о местности и минимальной исторической
Елена
Ответ организатора:
Анастасия, я очень сожалею, что вы разочарованы экскурсией. К сожалению, я сама лично не смогла повести экскурсию из-за болезни, но
В
Валентина
13 авг 2025
Экскурсия очень интересная, детям понравилось
С
Светлана
8 авг 2025
Огромное спасибо за замечательную экскурсию! Елена - очень профессиональный гид, да и просто приятная в общении женщина. Экскурсия была очень хорошо организована, усталости не ощущали. Отдельное спасибо за вкуснейший чай и советы по покупкам сувениров!
Е
Екатерина
1 авг 2025
Огромное спасибо Елене за шикарную экскурсию! Кроме рассказа о шиахне Елена успела рассказать об Уфе, пока мы выезжали на трассу, завезла в магазин с отличными сувенирами, порекомендовала ресторан с местной
Гульнара
21 июл 2025
Очень рекомендую у кого есть сила воли и желание проверить себя, и пройти 787 ступеней к вершине горы. Вам откроются красивые виды и встретит прохладный ветерок
Кристина
18 июл 2025
Отличная экскурсия! Провели с Еленой очень насыщенный день в геопарке, послушали легенды, успели посетить и самый популярный шихан Торатау, спуститься к озеру Тугар-Салган, попробовать невероятно вкусное мороженое с мёдом, отправиться
елена
1 июн 2025
Очень интересная прогулка и разнообразная по впечатлениям. Древние рифы.. Красивый город… Знаменитое производство. История… и все неразрывно связано.. И -спасибо замечательному гиду Диларе!
Б
Бикуновы
14 мая 2025
Всё прошло замечательно. Рекомендую.
Е
Елена
3 мая 2025
Замечательно провели день!
Огромное спасибо Елене!
Интересно, познавательно, увлекательно, с юмором, в движении! Рекомендуем всем!
Огромное спасибо Елене!
Интересно, познавательно, увлекательно, с юмором, в движении! Рекомендуем всем!
Каролина
8 апр 2025
Огромное спасибо Елене за проведенную экскурсию. Было очень интересно. Особенно понравился Шихан Торатау, невероятно! Погода, правда, была очень капризная, промокли, но было очень весело и воспоминания останутся на долго 😄
Входит в следующие категории Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Индивидуальная
до 10 чел.
Старая Уфа: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю Уфы, пройдя по её старинным улицам и узнав о знаменитых памятниках и интригующих археологических находках
Начало: У фонтана «7 девушек»
11 ноя в 10:00
12 ноя в 14:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборУфа, встречай
Обзорная экскурсия с дегустациями, чтобы лучше понять город и его культуру
Начало: На Первомайской площади
15 ноя в 14:00
16 ноя в 14:00
1800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Уфой: вкусно и со вкусом - индивидуальная экскурсия
Уфа - один из самых дружелюбных городов России. На экскурсии вы увидите Монумент Дружбы, памятник Салавату Юлаеву, конгресс-холл «Торатау» и многое другое
Начало: На улице Октябрьской Революции
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 8750 ₽ за всё до 20 чел.