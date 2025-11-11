В этом уникальном путешествии сочетаются природа, история и гастрономия. Гости прогуляются по улочкам Стерлитамака, узнают о его купеческом прошлом и посетят парк Гагарина. На шихане Торатау их ждут потрясающие виды

и знакомство с местной флорой и фауной. В историческом особняке купца Патрикеева участники попробуют свои силы в ремесленном мастерстве, будь то изготовление шоколада или выпечка хлеба на закваске. Путешествие оставит незабываемые впечатления и желание вернуться снова

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

от 15 000 ₽ за 1–3 человек или 5000 ₽ за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Купеческий Стерлитамак

Мы пройдёмся по историческим улицам и посмотрим на современные достопримечательности. Заглянем в один из лучших парков России среди малых городов — парк Гагарина, посетим мечеть Мухаммадсалим. По желанию продегустируем фермерские сыры и пиццу и пообедаем в отличном заведении.

Шихан Торатау

Вы увидите одну из древнейших гор на земле. Прогуляетесь по живописным тропам, полюбуетесь панорамами с вершины — отсюда видны Стерлитамак, Ишимбай и Салават. И познакомитесь с местной флорой и фауной.

Мастер-класс в историческом особняке

Доходный дом купца Патрикеева, построенный в конце 19 века, открыл свои двери для всех, кто хочет узнать больше о культурном коде города и республики. Вы попробуете свои силы в мастерской ремесленного шоколада или на мастер-классе по приготовлению хлеба на закваске. И погрузитесь в местную кухню!

Организационные детали