Из Уфы - в купеческий Стерлитамак и к шихану Торатау
Погрузитесь в атмосферу купеческого Стерлитамака и покорите шихан Торатау. Исторические улицы, живописные виды и ремесленные мастер-классы ждут вас
В этом уникальном путешествии сочетаются природа, история и гастрономия. Гости прогуляются по улочкам Стерлитамака, узнают о его купеческом прошлом и посетят парк Гагарина. На шихане Торатау их ждут потрясающие виды читать дальше
и знакомство с местной флорой и фауной.
В историческом особняке купца Патрикеева участники попробуют свои силы в ремесленном мастерстве, будь то изготовление шоколада или выпечка хлеба на закваске. Путешествие оставит незабываемые впечатления и желание вернуться снова
Мы пройдёмся по историческим улицам и посмотрим на современные достопримечательности. Заглянем в один из лучших парков России среди малых городов — парк Гагарина, посетим мечеть Мухаммадсалим. По желанию продегустируем фермерские сыры и пиццу и пообедаем в отличном заведении.
Шихан Торатау
Вы увидите одну из древнейших гор на земле. Прогуляетесь по живописным тропам, полюбуетесь панорамами с вершины — отсюда видны Стерлитамак, Ишимбай и Салават. И познакомитесь с местной флорой и фауной.
Мастер-класс в историческом особняке
Доходный дом купца Патрикеева, построенный в конце 19 века, открыл свои двери для всех, кто хочет узнать больше о культурном коде города и республики. Вы попробуете свои силы в мастерской ремесленного шоколада или на мастер-классе по приготовлению хлеба на закваске. И погрузитесь в местную кухню!
Организационные детали
Поедем на автомобиле Subaru Forester или аналогичном
Обед, дегустация и мастер-класс оплачиваются дополнительно
Прогулка по шихану — около 1,5 часов. Подъём и спуск по удобным лестницам
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 652 туристов
Как команда опытных гидов с соответствующим образованием и многолетним опытом мы занимаемся тем, что искренне любим — знакомим путешественников с красотой нашего региона.
Мы берём на себя все аспекты организации вашего читать дальше
путешествия, гарантируя высокий уровень сервиса на каждом этапе.
Мы внимательно учитываем все ваши пожелания, чтобы сделать путешествие не только увлекательным, но и максимально комфортным и запоминающимся.
Наслаждайтесь каждым мгновением, а мы позаботимся обо всём остальном!