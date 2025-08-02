читать дальше (храм Табынской иконы) и географические объекты (Шихан Торатау) и природу Башкирии.

Диана - прекрасный гид, замечательный водитель и просто интересный человек, с которым 12 часов пролетают незаметно и с пользой. При проведении экскурсии Диана не просто учтет все ваши пожелания, но и найдет варианты их реализации по максимуму. Если вы из тех, кому нужно все и побольше, вам сюда.

У нас был только один день, чтобы посмотреть природные объекты вокруг Уфы и, как обычно, хотелось охватить максимум. И этот экскурсионный маршрут решил нашу задачу. Мы посмотрели и исторические места