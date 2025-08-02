Великолепная природа Башкирии ждёт! Туристы смогут насладиться видом с вершины скалы Уклы-Кая, посетить минеральные источники Красноусольского и подняться на величественный Шихан Торатау. Путешествие откроет секреты древнего океана и позволит узнать о традициях башкирского народа.
Возможность увидеть редкие геологические образования и подержать в руках окаменелости возрастом более 300 миллионов лет сделает экскурсию незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные объекты
- 📚 Интересные исторические факты
- 📸 Возможность сделать красивые фото
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🌿 Прогулки на свежем воздухе
Что можно увидеть
- Скала Уклы-Кая
- Курорт Красноусольский
- Шихан Торатау
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Скалу Уклы-Кая (Стрельную скалу). Это 200-метровая вершина, подъём на которую проходит по живописному склону после перехода через реку по подвесному мосту. У подножия — башкирская деревня с пасущимися табунами лошадей.
- Курорт Красноусольский — знаменитые минеральные источники, геологический разрез «Золотой гвоздь» и место явления чудотворной Табынской иконы Божией Матери.
- Шихан Торатау — это и 270-метровая гора, и бывший риф древнего океана, и один из геологических объектов планетарного масштаба. Поднимемся на него по оборудованной лестнице.
Вы узнаете:
- Об истории, традициях, культуре и быте башкирского народа.
- Происхождении башкир и их кочевом образе жизни.
- Бортевом диком мёде и особенностях башкирских лошадей.
- Геологических памятниках региона, их происхождении и значении.
- Способах добычи и производства всем известной пищевой соды.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Hyundai ix35.
- На маршруте предусмотрены подъемы на одну из двух горных вершин, необходима средняя физическая подготовка. Можно ограничиться только прогулками у подножия.
- На маршруте есть несколько вариантов питания, с учетом ваших пожеланий. Еда в стоимость не включена.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — ваш гид в Уфе
Провела экскурсии для 148 туристов
Рәхим итегеҙ! Добро пожаловать в Башкортостан! Добро пожаловать в Уфу! Меня зовут Диана. Я — профессиональный аттестованный гид. Родилась и выросла в Уфе, поэтому у меня есть особая любовь и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Т
Татьяна
2 авг 2025
Мы не однократно уже путешествовали с Дианой, очень замечательный гид, все рассказывала легко, интересно, душевно. . очень рекомендую!
Инесса
12 июл 2025
У нас был только один день, чтобы посмотреть природные объекты вокруг Уфы и, как обычно, хотелось охватить максимум. И этот экскурсионный маршрут решил нашу задачу. Мы посмотрели и исторические места
Елена
22 июн 2025
Добрый день.
Хочу выразить огромную благодарность Диане за проведенную экскурсию. Заказывала в подарок на день рождения своей мамочке. К сожалению, в этом году я не смогла лично с ней поехать. Но благодаря Диане она была в полном восторге. Ведь эмоции и впечатления это самое не забываемое ощущение. ❣️❣️❣️
Спасибо большое Вам, за то что дарите людям такую радость.
