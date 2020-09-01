Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней

Активный отдых в горной усадьбе в самом центре Южного Урала с разнообразной программой по природным объектам

5
3 отзыва
Активный отдых в горной усадьбе в самом центре Южного Урала с разнообразной программой по природным объектам.

Предлагаем попробовать различные виды отдыха: прогулки на конях и сплав на катамаранах, пешие и автобусные экскурсии. Маршрут доступен людям с различным уровнем подготовки.
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Экскурсионно-активный тур по Башкирии, 6 дней
Ближайшие даты:
26
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Программа тура по дням

1 день

Село Кага, Никольский храм. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Встреча группы в г. Уфа.

10:00 Сбор группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)

Автобусное путешествие в высокогорную часть Башкирии до горнозаводского села Кага (300 км).

Во время переезда обзор панорамы уральских горных хребтов и тайги.

Размещение на турбазе «Тенгри».

Обед.

Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).

Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.

Ужин.

2 день

Башкирский государственный заповедник, Шульган-таш

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника Шульган-таш.

Обед с элементами башкирской кухни.

Знакомство с башкирскими обычаями.

Фотосессия в национальных костюмах.

Мастер-класс по стрельбе из лука.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км).

Ужин.

3 день

Конно-верховой выезд через плитники и гору Кызыльская в окрестностях с. Кага

Завтрак.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».

Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Обед.

Конная часть.

Ознакомление с упряжью.

Навыки верховой езды на учебном кругу.

Конно-верховой выезд через плитники и гору Кызыльская в окрестностях с. Кага.

Обзор хребтов Среднего Крака, хребта Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.

Ужин.

4 день

Сплав на катамаранах

Завтрак.

Водная часть.

Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).

Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».

Плесы и перекаты реки Белая.

Сплав на катамаранах к Синему камню.

Автобусное возвращение до с. Кага.

Обед. Чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Трансфер в г. Уфа (300 км.) Размещение в гостинице.

Самостоятельный ужин.

5 день

Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа, посещение Медовой лавки

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа.

Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С. Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Во время экскурсии предусмотрено посещение Медовой лавки, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.

Посещение Национального музея Республики Башкортостан – ему более 150 лет.

Самостоятельный ужин.

6 день

Лимонарий. Отъезд

Завтрак в гостинице. Выселение из номеров.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

10:20-11:00 Посещение Лимонария.

Уфа – самый зелёный город-миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.

Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий. Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана; видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля; мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края.

Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.

14:30 Трансфер до гостиницы. Завершение тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и в гостинице г. Уфа, двухместный номер с удобствами.

Возможно за доп. плату одноместное размещение – 9 500 руб.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Турбаза «Тенгри»

3 ночи

Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.

В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.

Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное. Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в 2-х мест. номере на т/б «Тенгри» и гостинице 3-4* в г. Уфа
  • Питание, указанное в программе
  • Аренда снаряжения
  • Работа инструкторов
  • Экскурсии
  • Эко-сборы
  • Пропуска на въезд территории заповедников
  • Страхование от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Индивидуальные трансферы
  • Самостоятельное питание
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Спиртные напитки
  • Поднос багажа дополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)
  • Въезд автомашины на территорию турбазы:легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Легковая, прицеп, мототехника – 100 руб. /день
  • Авто до 8 мест, джип – 200 руб. /день
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).

Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое предоставляется снаряжение?

Групповое – оборудование походной кухни; личное – спальник со сменным вкладышем, туристский коврик; специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.

Какая ожидается погода в туре?

Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов

Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.

После 15 августа наступает похолодание.

Есть ли клещи на Урале?

Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
1 сен 2020
Очень интересный и насыщенный тур. Природа Урала необычайно красивая. Организаторы на базе решали все вопросы оперативно. Молодые, весёлые, бодрые!!! Отдельное спасибо сопровождающему Дамиру и Гавриилу на базе! Отдых удался
А
11 июля 2022
Замечательно!!!
Т
11 июля 2022
Очень милые люди

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