Село Кага, Никольский храм. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов»

Встреча группы в г. Уфа.
10:00 Сбор группы у центрального входа Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31)
Автобусное путешествие в высокогорную часть Башкирии до горнозаводского села Кага (300 км).
Во время переезда обзор панорамы уральских горных хребтов и тайги.
Размещение на турбазе «Тенгри».
Обед.
Знакомство с историей местности и осмотр памятника архитектуры – Никольского храма.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Поход к Святому Источнику «Сажелка» (1 км).
Наблюдения в природе: обзор хребтов среднего и южного Крака с сосновыми, сосново-берёзовыми и лиственничными лесами.
Ужин.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника Шульган-таш.
Обед с элементами башкирской кухни.
Знакомство с башкирскими обычаями.
Фотосессия в национальных костюмах.
Мастер-класс по стрельбе из лука.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность продегустировать бортевой мед (за дополнительную плату в сезон).
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Возвращение на турбазу «Тенгри» (100 км).
Ужин.
Завтрак.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века».
Погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Обед.
Конная часть.
Ознакомление с упряжью.
Навыки верховой езды на учебном кругу.
Конно-верховой выезд через плитники и гору Кызыльская в окрестностях с. Кага.
Обзор хребтов Среднего Крака, хребта Баш-Тау, границы Башкирского государственного заповедника.
Ужин.
Завтрак.
Водная часть.
Подготовка к маршруту (группа комплектуется снаряжением).
Инструктаж по технике безопасности: «Правила поведения на маршруте».
Плесы и перекаты реки Белая.
Сплав на катамаранах к Синему камню.
Автобусное возвращение до с. Кага.
Обед. Чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Трансфер в г. Уфа (300 км.) Размещение в гостинице.
Самостоятельный ужин.
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа.
Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С. Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Во время экскурсии предусмотрено посещение Медовой лавки, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.
Посещение Национального музея Республики Башкортостан – ему более 150 лет.
Самостоятельный ужин.
Завтрак в гостинице. Выселение из номеров.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
10:20-11:00 Посещение Лимонария.
Уфа – самый зелёный город-миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.
Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий. Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана; видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля; мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края.
Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.
Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.
14:30 Трансфер до гостиницы. Завершение тура.
Тур предусматривает проживание на турбазе «Тенгри» и в гостинице г. Уфа, двухместный номер с удобствами.
Возможно за доп. плату одноместное размещение – 9 500 руб.
Туристический комплекс, в котором гармонично соседствуют корпуса постройки конца 19 века (усадьба горнозаводской больницы) и современные купольные дома. На территории - отдельно стоящий корпус кухни-столовой, дом администратора турбазы, бани, гостевые дома для размещения гостей, место для парковки автотранспорта.
В каждом купольном доме, площадью 60 м2, 3 номера (2-3-х местные) и 2 общих санузла. Оснащение номера: одно/двух спальные кровати с ортопедическими матрацами, тумбы/полки для хранения вещей, зеркало.
Отопление/водоснабжение/канализация-централизованное. Возможно одноместное размещение в номере (при наличии возможностей за доп. плату на турбазе).
Что взять с собой: рюкзак/сумка, кроссовки (кеды), спортивный костюм, свитер, куртка (дождевик), головной убор (теплая шапочка и панама), купальный костюм, шерстяные и х/б носки; для горных прогулок - грязезащитная и непромокаемая одежда, спортивная обувь для прогулок по лесу и по горным тропам (кроссовки или хорошо держащиеся на ноге закрытые сандалии).
Не забудьте: Предметы личной гигиены (зубная паста, щётка, мыло, мочалка, шампунь, расческа, походное полотенце), личная аптечка, средства от укусов насекомых и от солнечных ожогов, солнечные очки, фонарь, зонт, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Для того, чтобы не испортить впечатление от отдыха, советуем внимательно отнестись к выбору обуви, так как по маршруту для знакомства с некоторыми природными объектами предполагается движение по лесным тропам.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Групповое – оборудование походной кухни; личное – спальник со сменным вкладышем, туристский коврик; специальное – упряжь для лошадей, катамараны(2-х, 4-х местные), спасжилеты.
Май: среднедневная температура +10+15 выше нуля, ночью средняя температура + 0 +8 градусов
Лето: среднедневная температура +20+25 °С, ночью средняя температура + 12 +15 градусов.
После 15 августа наступает похолодание.
Клещи на Урале есть. Советуем взять с собой репелленты и одевать одежду прилегающую к телу. Каждый день проводить осмотр тела.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.