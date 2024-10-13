Индивидуальная экскурсия по природным сокровищам Башкортостана. Посетите величественные шиханы, включая древний риф Торатау, и кристально чистое Голубое озеро. Узнайте об уникальности этих мест и их культурном значении. Прогулка по этнокомплексу позволит познакомиться с историей и бытом местного народа. Возможность восхождения на шихан и купания в озере делает эту поездку незабываемой

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Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Увидим три величественных шихана Башкортостана, которые представляют собой древние рифы. Я объясню, как шиханы образовались, из-за чего их осталось только три и почему мы опасаемся за их судьбу.

Прогуляемся у подножья одного из шиханов — 300-миллионолетнего Торатау, найдём отпечатки древних морских организмов на камнях. При желании поднимемся на вершину шихана по оборудованной лестнице.

Посетим историко-культурный центр в этнокомплексе. Я расскажу о быте и культуре нашей нации.

Насладимся красотой Голубого озера — карстового источника с удивительно чистой водой. Считается одним из самых глубоких карстовых озер в регионе. При желании можете в нём искупаться.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo

Маршрут не требует особой физической подготовки (восхождение на Торатау — по желанию)

С собой можно взять купальные принадлежности и резиновые тапочки

Дополнительные расходы (по желанию)