Индивидуальная экскурсия по природным сокровищам Башкортостана. Посетите величественные шиханы, включая древний риф Торатау, и кристально чистое Голубое озеро. Узнайте об уникальности этих мест и их культурном значении. Прогулка по этнокомплексу позволит познакомиться с историей и бытом местного народа. Возможность восхождения на шихан и купания в озере делает эту поездку незабываемой
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Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Увидим три величественных шихана Башкортостана, которые представляют собой древние рифы. Я объясню, как шиханы образовались, из-за чего их осталось только три и почему мы опасаемся за их судьбу.
Прогуляемся у подножья одного из шиханов — 300-миллионолетнего Торатау, найдём отпечатки древних морских организмов на камнях. При желании поднимемся на вершину шихана по оборудованной лестнице.
Посетим историко-культурный центр в этнокомплексе. Я расскажу о быте и культуре нашей нации.
Насладимся красотой Голубого озера — карстового источника с удивительно чистой водой. Считается одним из самых глубоких карстовых озер в регионе. При желании можете в нём искупаться.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo
- Маршрут не требует особой физической подготовки (восхождение на Торатау — по желанию)
- С собой можно взять купальные принадлежности и резиновые тапочки
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — около 500 ₽ за чел.
- Можно организовать конную прогулку, фотосессию в национальных одеждах у шихана, посещение термокомплекса (баня, чан) на Голубом озере — договариваемся до поездки, цены по запросу
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульсия — ваш гид в Уфе
Привет! Меня зовут Гульсия. Я родом из Башкортостана. С удовольствием покажу вам красоты нашего края и расскажу очень многое про нашу национальность: от истории и до народного творчества. Я знаю, что и как показать, чтобы вы ощутили самое невероятное погружение в нашу местность.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
13 окт 2024
Путешествовала с Гульсией! За несколько дней она мне написала и про время выезда, и про одежду, чтобы было тепло. Поехали на голубое озеро, погуляли, попили кофейку и поехали через Стерлитамак
Д
Дмитрий
12 окт 2024
Организация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездки — можно вносить предложения перекусить, попить кофе, а можно воспользоваться дополнительными приглашения и (если
Е
Елена
26 сен 2024
Экскурсия была насыщенная и познавательная. Виды захватывающие!
Рекомендую, если хотите открыть для себя Башкортостан. Приятный бонус – посмотрели на зверюшек на ферме недалеко от Торатау. Гульсия – очень приятная в общении, организационные моменты тоже на высоте.
Рекомендую, если хотите открыть для себя Башкортостан. Приятный бонус – посмотрели на зверюшек на ферме недалеко от Торатау. Гульсия – очень приятная в общении, организационные моменты тоже на высоте.
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