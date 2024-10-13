Касаясь вечности: древний риф и голубая вода

Погрузитесь в красоту природы Башкортостана, посетив шиханы и Голубое озеро. Узнайте историю этих мест и их культурное значение
Индивидуальная экскурсия по природным сокровищам Башкортостана. Посетите величественные шиханы, включая древний риф Торатау, и кристально чистое Голубое озеро. Узнайте об уникальности этих мест и их культурном значении. Прогулка по этнокомплексу позволит познакомиться с историей и бытом местного народа. Возможность восхождения на шихан и купания в озере делает эту поездку незабываемой
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные шиханы
  • 🌊 Кристально чистое Голубое озеро
  • 🏞 Уникальные природные объекты
  • 🏛 Историко-культурный центр
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
    • Касаясь вечности: древний риф и голубая вода
    Касаясь вечности: древний риф и голубая вода
    Касаясь вечности: древний риф и голубая вода
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00

    Что можно увидеть

  • Шиханы Башкортостана
  • Торатау
  • Голубое озеро
  • Этнокомплекс

    • Описание экскурсии

    Увидим три величественных шихана Башкортостана, которые представляют собой древние рифы. Я объясню, как шиханы образовались, из-за чего их осталось только три и почему мы опасаемся за их судьбу.

    Прогуляемся у подножья одного из шиханов — 300-миллионолетнего Торатау, найдём отпечатки древних морских организмов на камнях. При желании поднимемся на вершину шихана по оборудованной лестнице.

    Посетим историко-культурный центр в этнокомплексе. Я расскажу о быте и культуре нашей нации.

    Насладимся красотой Голубого озера — карстового источника с удивительно чистой водой. Считается одним из самых глубоких карстовых озер в регионе. При желании можете в нём искупаться.

    Организационные детали

    • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Polo
    • Маршрут не требует особой физической подготовки (восхождение на Торатау — по желанию)
    • С собой можно взять купальные принадлежности и резиновые тапочки

    Дополнительные расходы (по желанию)

    • Обед — около 500 ₽ за чел.
    • Можно организовать конную прогулку, фотосессию в национальных одеждах у шихана, посещение термокомплекса (баня, чан) на Голубом озере — договариваемся до поездки, цены по запросу

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    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Екатерина
    13 окт 2024
    Путешествовала с Гульсией! За несколько дней она мне написала и про время выезда, и про одежду, чтобы было тепло. Поехали на голубое озеро, погуляли, попили кофейку и поехали через Стерлитамак
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    к Торатау. Рассказывала историю о борьбе жителей за шихан.
    Ну и дальше нас ждал под’ем по 787 ступенькам! Но открывшиеся виды, воздух стоили этого труда. Конечно, мне сделали много-много фото, причем я на них себе понравилось, что бывает очень редко.
    На обратной дороге рассказывала про древний эпос, а потом слушали его нарезку, слушали прекрасную музыку органа и купая.
    Ну все не опишешь, день был очень насыщенный и интересный, яркие впечатления и сильные эмоции, много информации.
    Короче, не раздумывайте, берите себе Гульсию. Просто умница!!!

    Д
    12 окт 2024
    Организация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездки — можно вносить предложения перекусить, попить кофе, а можно воспользоваться дополнительными приглашения и (если
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    с детьми, то советую сразу соглашаться на зоопарк, он небольшой, но душевный и контактный, можно взять корм для его обитателей. Советую брать сразу две-три порции))). Фото — сколько угодно, вам их обязательно пришлют.
    Великолепный трансфер, автомобиль комфортный, чистый.
    Голубое озеро и Торатау, если не были раньше, это золотые ворота Башкирии. Ехать нужно непременно.
    Можно устроить прогулку на конях, баню, полёт на параплане, если позволит погода.
    Восхождение на шихан — целое приключение. В лестнице 787 ступенек, будьте готовы к тому, что на следующий день будут ныть ноги. Но оно того стоит!
    Контакт с гидом максимально тёплый и комфортный. Хотите, молчите всю дорогу, хотите — болтайте, хотите — слушайте (а есть, что послушать!).
    Гульсия — само очарование. Если вы с женой, готовьтесь выслушивать слова ревности)))

    Спасибо! Эта поездка незабываема!

    Организация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездкиОрганизация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездкиОрганизация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездкиОрганизация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездкиОрганизация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездкиОрганизация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездкиОрганизация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездкиОрганизация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездкиОрганизация — выше всяких похвал. Оперативная связь, внимание к деталям, к просьбам путешественников. Гибкий график поездки
    Е
    26 сен 2024
    Экскурсия была насыщенная и познавательная. Виды захватывающие!
    Рекомендую, если хотите открыть для себя Башкортостан. Приятный бонус – посмотрели на зверюшек на ферме недалеко от Торатау. Гульсия – очень приятная в общении, организационные моменты тоже на высоте.

    Входит в следующие категории Уфы

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