1 чел.
По популярности
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
13 июля в 08:00
15 июля в 08:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Башкирское предуралье: природа и святыни в мини-группе из Уфы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Башкирскому предуралью: от озерных чудес до горных вершин
Начало: По договоренности
14 июля в 09:00
20 июля в 09:00
5 200₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубое озеро и релакс в термах (всё включено)
Прогуляться вдоль живописного водоёма и отдохнуть у термальных источников
Начало: В районе ТЦ «Июнь»
Завтра в 19:00
13 июля в 10:00
от 15 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика4 июля 2024Экскурсия прошла отлично! Понравилось все, особенно наш гид. Получилась очень интересная и насыщенная программа. Спасибо Диане за прекрасно проведённый день!
- ННиколай29 июня 2024Дилара, спасибо большое за экскурсию. Все понравилось-увезли с собой приятные воспоминания и хорошее настроение.
- ВВалерия20 июня 2024Все прошло великолепно, 10 часов пролетели незаметно. Огромное спасибо нашему гиду Диане за увлекательное путешествие!
- ООльга17 июня 2024Замечательная экскурсия! Ездили на очень комфортном автомобиле. Нам показали сакральные места Башкирии, купались в святых источниках, гуляли по шихану, слушали эпосы, распробовали кумыс. В общем, получили все 33 удовольствия за один день! Огромное спасибо!
- ААлександр8 января 2024Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об истории Башкортостана и локациях,
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Голубое озеро»
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