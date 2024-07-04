Голубое озеро – экскурсии в Уфе

Найдено 3 экскурсии в категории «Голубое озеро» в Уфе, цены от 5 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
На машине
95 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
13 июля в 08:00
15 июля в 08:00
14 900 за всё до 3 чел.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
На машине
2 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Башкирское предуралье: природа и святыни в мини-группе из Уфы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Башкирскому предуралью: от озерных чудес до горных вершин
Начало: По договоренности
14 июля в 09:00
20 июля в 09:00
5 200 за человека
Голубое озеро и релакс в термах (всё включено)
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Голубое озеро и релакс в термах (всё включено)
Прогуляться вдоль живописного водоёма и отдохнуть у термальных источников
Начало: В районе ТЦ «Июнь»
Завтра в 19:00
13 июля в 10:00
от 15 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    4 июля 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Экскурсия прошла отлично! Понравилось все, особенно наш гид. Получилась очень интересная и насыщенная программа. Спасибо Диане за прекрасно проведённый день!
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    Конечно подъем на Торатау был прекрасным завершением нашего сегодняшнего путешествия! Устали, но это приятная усталость, о которой мы будем вспоминать еще очень долго!

  • Н
    Николай
    29 июня 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Дилара, спасибо большое за экскурсию. Все понравилось-увезли с собой приятные воспоминания и хорошее настроение.
  • В
    Валерия
    20 июня 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
    Все прошло великолепно, 10 часов пролетели незаметно. Огромное спасибо нашему гиду Диане за увлекательное путешествие!
  • О
    Ольга
    17 июня 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
    Замечательная экскурсия! Ездили на очень комфортном автомобиле. Нам показали сакральные места Башкирии, купались в святых источниках, гуляли по шихану, слушали эпосы, распробовали кумыс. В общем, получили все 33 удовольствия за один день! Огромное спасибо!
    Замечательная экскурсия!Замечательная экскурсия!
  • А
    Александр
    8 января 2024
    Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин (в мини-группе)
    Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об истории Башкортостана и локациях,
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    но и дал множество советов для большего знакомства с республикой. Экскурсия действительно знакомит с предуральем, больше всего впечатлили пейзажи Красноусольска и шихан Торатау. В день экскурсии на регион обрушилась сильная метель, и мы думали, что она может вообще помешать куда-либо попасть. Но благодаря организаторам (и в Азату в частности) все прошло отлично, везде смогли проехать и все повидать в реальном зимнем пейзаже.

    Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал обЗамечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал обЗамечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал обЗамечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал обЗамечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Голубое озеро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Уфе
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
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  5. Гостиный Двор
  6. Монумент Дружбы
  7. Собор Рождества Пресвятой Богородицы
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Сколько стоит экскурсия по Уфе в июле 2024
Сейчас в Уфе в категории "Голубое озеро" можно забронировать 3 экскурсии от 5 200 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 97 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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