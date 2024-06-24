Это насыщенная поездка на северо-запад Башкирии, где вы подниметесь в горную пещеру, где прятался национальный герой Салават Юлаев.Насладитесь живописными пейзажами с вершины отвесного Лимоновского гребня, а затем отдохнёте у прохладных

вод источника Кургазак. Исследуйте Идрисовскую пещеру, познакомьтесь с подземным миром и природными рисунками на стенах. Прогуляйтесь до Лимоновского гребня, откуда открывается захватывающий вид на природу и Юрюзань. В завершение дня отдохните у целебного источника Кургазак и, по желанию, посетите музей с минералами и останками животных

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Ольга и Максим Ваш представитель в Уфе

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пещера-дворец

Исследуем Идрисовскую пещеру — по преданию здесь нашел убежище Салават Юлаев. Познакомимся с подземным миром, увидим природные рисунки на стенах. И выйдем на природный балкончик, откуда полюбуемся извилистой рекой с высоты.

Панорамы Юрюзани

Прогуляемся до Лимоновского гребня: с вершины горы открывается захватывающий вид на живописную природу, отвесные скалы и Юрюзань. Вы сделаете отличные снимки — а затем устроим небольшой пикник.

Целебный источник

Вы отдохнёте в окружении гор и попьёте лечебной воды из источника Кургазак. И по желанию заглянете в музей, где можно увидеть минералы и останки животных, найденных в геопарке «Янган-Тау».

Организационные детали