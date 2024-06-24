Это насыщенная поездка на северо-запад Башкирии, где вы подниметесь в горную пещеру, где прятался национальный герой Салават Юлаев.
Насладитесь живописными пейзажами с вершины отвесного Лимоновского гребня, а затем отдохнёте у прохладных
Насладитесь живописными пейзажами с вершины отвесного Лимоновского гребня, а затем отдохнёте у прохладных
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные пейзажи
- 🕵️♂️ Исторические места Салавата Юлаева
- 🚶♂️ Прогулки по горам и пещерам
- 🏞️ Панорамные виды на Юрюзань
- 💧 Целебные воды источника Кургазак
- 📸 Отличные фотосессии
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
- Идрисовская пещера
- Лимоновский гребень
- Источник Кургазак
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Пещера-дворец
Исследуем Идрисовскую пещеру — по преданию здесь нашел убежище Салават Юлаев. Познакомимся с подземным миром, увидим природные рисунки на стенах. И выйдем на природный балкончик, откуда полюбуемся извилистой рекой с высоты.
Панорамы Юрюзани
Прогуляемся до Лимоновского гребня: с вершины горы открывается захватывающий вид на живописную природу, отвесные скалы и Юрюзань. Вы сделаете отличные снимки — а затем устроим небольшой пикник.
Целебный источник
Вы отдохнёте в окружении гор и попьёте лечебной воды из источника Кургазак. И по желанию заглянете в музей, где можно увидеть минералы и останки животных, найденных в геопарке «Янган-Тау».
Организационные детали
- Дорога до первой локации займёт примерно 2,5 часа
- Дополнительно оплачивается обед и посещение мини-музея (по желанию) — 300 руб.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Уфе
Провели экскурсии для 2296 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — организаторы команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям. Мы создаём экскурсии иЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Уфы
Похожие экскурсии из Уфы
Индивидуальная
3.5 часа
Уникальное путешествие по Уфе на мотоцикле: история и достопримечательности
Почувствуйте дух Уфы, прокатившись на мотоцикле по ее историческим и современным улицам. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: Г. Уфа, Верхнеторговая площадь, 1
Расписание: Пн-Пт: 18:00-21:00, Сб, Вск, праздничные дни: 10:00 - 21:00
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
от 5 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Уникальная экскурсия Знакомство с Уфой: культура и история
Погрузитесь в атмосферу Уфы, где история и современность переплетаются в уникальном культурном пространстве
Начало: в центре города
23 июня в 13:00
24 июня в 14:00
8 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Об Уфе - с любовью: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Уфой через истории и пейзажи, открывая её культурное и историческое наследие
Начало: По договоренности
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 4 чел.