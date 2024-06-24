Из Уфы - по местам Салавата Юлаева

Насладитесь уникальной экскурсией по Башкирии: пещера Салавата Юлаева, Лимоновский гребень и источник Кургазак. Это путешествие запомнится вам надолго
Это насыщенная поездка на северо-запад Башкирии, где вы подниметесь в горную пещеру, где прятался национальный герой Салават Юлаев.

Насладитесь живописными пейзажами с вершины отвесного Лимоновского гребня, а затем отдохнёте у прохладных
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вод источника Кургазак. Исследуйте Идрисовскую пещеру, познакомьтесь с подземным миром и природными рисунками на стенах. Прогуляйтесь до Лимоновского гребня, откуда открывается захватывающий вид на природу и Юрюзань.

В завершение дня отдохните у целебного источника Кургазак и, по желанию, посетите музей с минералами и останками животных

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌄 Уникальные природные пейзажи
  2. 🕵️‍♂️ Исторические места Салавата Юлаева
  3. 🚶‍♂️ Прогулки по горам и пещерам
  4. 🏞️ Панорамные виды на Юрюзань
  5. 💧 Целебные воды источника Кургазак
  6. 📸 Отличные фотосессии
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Из Уфы - по местам Салавата Юлаева
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Идрисовская пещера
  • Лимоновский гребень
  • Источник Кургазак

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Пещера-дворец

Исследуем Идрисовскую пещеру — по преданию здесь нашел убежище Салават Юлаев. Познакомимся с подземным миром, увидим природные рисунки на стенах. И выйдем на природный балкончик, откуда полюбуемся извилистой рекой с высоты.

Панорамы Юрюзани

Прогуляемся до Лимоновского гребня: с вершины горы открывается захватывающий вид на живописную природу, отвесные скалы и Юрюзань. Вы сделаете отличные снимки — а затем устроим небольшой пикник.

Целебный источник

Вы отдохнёте в окружении гор и попьёте лечебной воды из источника Кургазак. И по желанию заглянете в музей, где можно увидеть минералы и останки животных, найденных в геопарке «Янган-Тау».

Организационные детали

  • Дорога до первой локации займёт примерно 2,5 часа
  • Дополнительно оплачивается обед и посещение мини-музея (по желанию) — 300 руб.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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