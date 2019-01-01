Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин

Заглянуть в озеро Зянгяр-куль, увидеть святыни Красноусольского и посетить страусиную ферму

Анастасия
Анастасия – Гид из Уфы
Отправляемся на юго-восток Башкирии — в край заповедных озер и могучих шиханов, колоритных селений и чистейшего воздуха! За один день вы полюбуетесь Голубым озером среди гор ⛰️, посетите места притяжения Красноусольского курорта, а после сможете познакомиться со страусами на эко-ферме и увидеть легендарные шиханы Юрактау и Торатау.
Задать вопросОбычно отвечает за 15 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 11 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 73006 570 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин

Что вас ожидает

Голубое озеро-родник Зянгяр-куль
Сперва мы отправимся к незамерзающему озеру с прозрачной водой — на дне вы даже рассмотрите слой целебной голубой глины. Даже зимой температура воды не опускается ниже 5 градусов, поэтому самые стойкие смогут освежиться и оздоровиться, окунувшись в Зянгяр-куль! Обрамляющие водоем известняковые скалы позволят сделать сказочные фотографии 📸, а с их вершины мы полюбуемся видом на озеро и реку Узень.

Святыни башкирского села Красноусольский
После наш путь лежит в долину реки Усолки, где вас встретит живописный курорт Башкирии, село Красноусольский. Вы очаруетесь горными ⛰️ ландшафтами и узнаете о явлении загадочной православной святыни — образа Табынской Божьей Матери. Мы отыщем купальни и святые источники, посетим женский монастырь и небольшой грот. А еще я расскажу, почему в 2019 году в разрезе Усолка забили первый в России «золотой гвоздь» (так геологи называют точку отсчета какого-либо древнего периода времени).

Дополнительно: эко-ферма и шиханы
Если у вас будет желание, мы заглянем на ферму, где обитают черные африканские страусы и австралийские Эму, длиннохвостая неясыть, павлины и другие интересные пернатые. Кроме того, вы сможете перекусить в местном кафе и пообщаться с оленями, енотами, лисами и белой верблюдицей. А после мы отправимся к величественным шиханам: Юрактау и Торатау с дивными панорамами и любопытной историей 📖 происхождения.

Организационные детали

  • Отдельно по желанию оплачивается обед, посещение дополнительных локаций, фермы и шиханов (эти пункты маршрута увеличивают стоимость на 700 рублей), а также входной билет 🎫 на ферму — 250 руб. с человека, детям до 14 лет — 150 руб.
  • Экскурсия проводится круглый год по выходным и праздничным дням
  • В поездке с удовольствием пофотографирую вас на Iphone 11 pro совершенно бесплатно
  • Я заберу вас из любой точки Уфы и привезу обратно после экскурсии
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Привет! Меня зовут Настя, я кандидат экономических наук и преподаю в университете. В свободное время занимаюсь йогой и много путешествую: за плечами 29 стран и 46 регионов России. Во время поездок люблю рассказывать о родном крае — республике Башкортостан и ее замечательной столице Уфе. С радостью поделюсь с вами историями о «городе на семи холмах», Башкирии и секретами местного жителя!
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Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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