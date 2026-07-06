Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Ваше приключение начнется с посещения Голубого озера, известного своей целебной голубой глиной и
7 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Полюбоваться Голубым озером
- 🏞️ Исследовать святыни Красноусольского
- 🦩 Посетить эко-ферму с экзотическими животными
- ⛰️ Увидеть величественные шиханы
- 📸 Сделать потрясающие фотографии
- 🚶♂️ Легкий маршрут для всех возрастов
- 🚗 Удобный трансфер из Уфы
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Голубое озеро-родник Зянгяр-куль
- Святые источники Красноусольского
- Женский монастырь
- Шиханы Юрактау и Торатау
- Эко-ферма
Описание экскурсии
Голубое озеро-родник Зянгяр-куль
Сперва мы отправимся к незамерзающему озеру с прозрачной водой — на дне вы даже рассмотрите слой целебной голубой глины. Даже зимой температура воды не опускается ниже 5 градусов, поэтому самые стойкие смогут освежиться и оздоровиться, окунувшись в Зянгяр-куль! Обрамляющие водоем известняковые скалы позволят сделать сказочные фотографии, а с их вершины мы полюбуемся видом на озеро и реку Узень.
Святыни башкирского села Красноусольский
После наш путь лежит в долину реки Усолки, где вас встретит живописный курорт Башкирии, село Красноусольский. Вы очаруетесь горными ландшафтами и узнаете о явлении загадочной православной святыни — образа Табынской Божьей Матери. Мы отыщем купальни и святые источники, посетим женский монастырь и небольшой грот. А еще я расскажу, почему в 2019 году в разрезе Усолка забили первый в России «золотой гвоздь» (так геологи называют точку отсчета какого-либо древнего периода времени).
Дополнительно: эко-ферма и шиханы
Если у вас будет желание, мы заглянем на ферму, где обитают черные африканские страусы и австралийские Эму, длиннохвостая неясыть, павлины и другие интересные пернатые. Кроме того, вы сможете перекусить в местном кафе и пообщаться с оленями, енотами, лисами и белой верблюдицей. А после мы отправимся к величественным шиханам: Юрактау и Торатау с дивными панорамами и любопытной историей происхождения.
Организационные детали
- Отдельно по желанию оплачивается обед, входной билет на ферму — 300 руб. с взрослого, детям до 14 лет — 250 руб.
- Сложность маршрута — 1 из 5; программа подразумевает восхождение на небольшой холм на Голубом озере, но это по желанию
- Экскурсия проводится круглый год командой наших гидов
- С удовольствием пофотографируем вас в красивых локациях
- Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии (возможно в аэропорт)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Возил нас в разные красивые места, рассказал много интересных фактов.
Видно как он любит свой город и как ему нравится то, что он делает.
Ни на секунду не пожалели о выбранной экскурсии
Интересно и содержательно.