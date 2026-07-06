Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

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Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин

Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Приглашаем вас в путешествие по Башкирскому предуралью, где вы откроете для себя красоту заповедных озер и могучих шиханов.

Ваше приключение начнется с посещения Голубого озера, известного своей целебной голубой глиной и
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незамерзающей водой.

Вы узнаете историю Красноусольского курорта и его святынь, познакомитесь с экзотическими животными на эко-ферме и завершите маршрут у подножия величественных шиханов Юрактау и Торатау.

Экскурсия обещает быть насыщенной и полной открытий, а наши опытные гиды сделают ваше путешествие комфортным и познавательным

4.9
142 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Полюбоваться Голубым озером
  • 🏞️ Исследовать святыни Красноусольского
  • 🦩 Посетить эко-ферму с экзотическими животными
  • ⛰️ Увидеть величественные шиханы
  • 📸 Сделать потрясающие фотографии
  • 🚶‍♂️ Легкий маршрут для всех возрастов
  • 🚗 Удобный трансфер из Уфы

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться красотой природы, комфортной температурой и возможностью окунуться в Голубое озеро.
Сейчас август — это идеальное время.
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин
Башкирское предуралье: от озерных глубин до горных вершин

Что можно увидеть

  • Голубое озеро-родник Зянгяр-куль
  • Святые источники Красноусольского
  • Женский монастырь
  • Шиханы Юрактау и Торатау
  • Эко-ферма

Описание экскурсии

Голубое озеро-родник Зянгяр-куль

Сперва мы отправимся к незамерзающему озеру с прозрачной водой — на дне вы даже рассмотрите слой целебной голубой глины. Даже зимой температура воды не опускается ниже 5 градусов, поэтому самые стойкие смогут освежиться и оздоровиться, окунувшись в Зянгяр-куль! Обрамляющие водоем известняковые скалы позволят сделать сказочные фотографии, а с их вершины мы полюбуемся видом на озеро и реку Узень.

Святыни башкирского села Красноусольский

После наш путь лежит в долину реки Усолки, где вас встретит живописный курорт Башкирии, село Красноусольский. Вы очаруетесь горными ландшафтами и узнаете о явлении загадочной православной святыни — образа Табынской Божьей Матери. Мы отыщем купальни и святые источники, посетим женский монастырь и небольшой грот. А еще я расскажу, почему в 2019 году в разрезе Усолка забили первый в России «золотой гвоздь» (так геологи называют точку отсчета какого-либо древнего периода времени).

Дополнительно: эко-ферма и шиханы

Если у вас будет желание, мы заглянем на ферму, где обитают черные африканские страусы и австралийские Эму, длиннохвостая неясыть, павлины и другие интересные пернатые. Кроме того, вы сможете перекусить в местном кафе и пообщаться с оленями, енотами, лисами и белой верблюдицей. А после мы отправимся к величественным шиханам: Юрактау и Торатау с дивными панорамами и любопытной историей происхождения.

Организационные детали

  • Отдельно по желанию оплачивается обед, входной билет на ферму — 300 руб. с взрослого, детям до 14 лет — 250 руб.
  • Сложность маршрута — 1 из 5; программа подразумевает восхождение на небольшой холм на Голубом озере, но это по желанию
  • Экскурсия проводится круглый год командой наших гидов
  • С удовольствием пофотографируем вас в красивых локациях
  • Заберём вас из любой точки Уфы и привезём обратно после экскурсии (возможно в аэропорт)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Там, где Вы проживаете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — Организатор в Уфе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3909 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 142 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
135
4
5
3
2
2
1
И
Всем привет! Ездили на экскурсию с гидом Айгуль. Как же важен хороший гид! Айгуль - потрясающая, все показала, рассказала, поднялась с нами на Таратау, искупала в минеральных источниках, накормила вкусным
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обедом. У нее все организовано заранее, в машине лежат дождевики для гостей, вода. Очень тактичная, с прекрасным чувством юмора, великолепные знания и истории, и современных моментов. Помогла нам сделать отличные фото! Природа была безусловно великолепна, но хороший гид сделал поездку незабываемой!! Спасибо Айгуль!!

Всем привет! Ездили на экскурсию с гидом Айгуль. Как же важен хороший гид! Айгуль - потрясающая,
Всем привет! Ездили на экскурсию с гидом Айгуль. Как же важен хороший гид! Айгуль - потрясающая,
Всем привет! Ездили на экскурсию с гидом Айгуль. Как же важен хороший гид! Айгуль - потрясающая,
Всем привет! Ездили на экскурсию с гидом Айгуль. Как же важен хороший гид! Айгуль - потрясающая,
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И
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много походить. Всем советую не полениться и подняться на Шихан Торатау. хоть это непросто будет, наверное, многим, 787 ступеней… но оно того стоит. Вид сверху открывается бомбический! также отдельное спасибо Азату за интересную прогулку, приятную беседу и много информации по Башкирии. 😁👍
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много+4
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
Отличная экскурсия, много информации и много интересных локаций. Рекомендую тем, кто готов подвигаться и готов много
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Елена
нам очень понравилась экскурсия с гидом Азатом.

Возил нас в разные красивые места, рассказал много интересных фактов.
Видно как он любит свой город и как ему нравится то, что он делает.

Ни на секунду не пожалели о выбранной экскурсии
нам очень понравилась экскурсия с гидом Азатом.
нам очень понравилась экскурсия с гидом Азатом.
нам очень понравилась экскурсия с гидом Азатом.
нам очень понравилась экскурсия с гидом Азатом.
нам очень понравилась экскурсия с гидом Азатом.
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Сергей
Отличное путешествие в течение одного дня! Долго думал, какую поездку выбрать, чтобы увидеть многое за короткое время. И не прогадал. Гид Елена забрала меня прямо у подъезда, что очень удобно
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и не нужно думать, как добраться до места встречи. В дороге поездка прошла комфортно в дружеской беседе, а время пролетело незаметно.

Первая локация, которую мы посетили, была гора Торатау. Величественный останец, сложенные отложениями известняка привлекает не только своей внешней красотой и необыкновенный видами, открывающимися с его вершины, но и возможностью поискать изучить вымершие древние живые организмы.

Следующее место, которое мы посетили, стала Страусиная ферма. Уникальное место, в котором можно увидеть не только страусов, но и многих других представителей живой природы не только России, но и с других континентов. А если вы проголодались, то через дорогу есть отличное кафе, где можно отведать не только традиционные блюда, но и попробовать стейк из страусятины. И всё это будет приправлено дружеской атмосферой работников кафе.

После Страусиной фермы побывали на Красноусольских родниках. Здесь же есть и геологическими разрез с окаменевшими остатками вымерших морских организмов и вбитый золотой гвоздь. Здесь же есть и женский монастырь, построенный на месте явления Табынской иконы Божией Матери. А желающие охладиться в знойный день, могут искупаться в реке или в купели с минеральной водой.

Закончилось наше путешествие посещением Голубого озера, получившего своё название по цвету воды. Можно подняться на вершину извесьняковых отложения, окунуться в озеро или попариться в круглосуточно баньке.

В целом, мои впечатления от тура на 10 из 10! Огромное спасибо организаторам и гиду Елене!

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Р
Спасибо всё понравилось.
Интересно и содержательно.
Спасибо всё понравилось.
Спасибо всё понравилось.
Спасибо всё понравилось.
Спасибо всё понравилось.
Спасибо всё понравилось.
Спасибо всё понравилось.
Спасибо всё понравилось.
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Г
Всё понравилось. Насыщенная экскурсия по локациям. Гид Азат - коммуникабельный, чуткий, лёгкий в общении человек, был внимательный к нашим пожеланиям. Всем рекомендую данную экскурсию
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