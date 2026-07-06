Анастасия проводит ещё 2 экскурсии

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться красотой природы, комфортной температурой и возможностью окунуться в Голубое озеро.

Приглашаем вас в путешествие по Башкирскому предуралью, где вы откроете для себя красоту заповедных озер и могучих шиханов.Ваше приключение начнется с посещения Голубого озера, известного своей целебной голубой глиной и

незамерзающей водой. Вы узнаете историю Красноусольского курорта и его святынь, познакомитесь с экзотическими животными на эко-ферме и завершите маршрут у подножия величественных шиханов Юрактау и Торатау. Экскурсия обещает быть насыщенной и полной открытий, а наши опытные гиды сделают ваше путешествие комфортным и познавательным

Описание экскурсии

Голубое озеро-родник Зянгяр-куль

Сперва мы отправимся к незамерзающему озеру с прозрачной водой — на дне вы даже рассмотрите слой целебной голубой глины. Даже зимой температура воды не опускается ниже 5 градусов, поэтому самые стойкие смогут освежиться и оздоровиться, окунувшись в Зянгяр-куль! Обрамляющие водоем известняковые скалы позволят сделать сказочные фотографии, а с их вершины мы полюбуемся видом на озеро и реку Узень.

Святыни башкирского села Красноусольский

После наш путь лежит в долину реки Усолки, где вас встретит живописный курорт Башкирии, село Красноусольский. Вы очаруетесь горными ландшафтами и узнаете о явлении загадочной православной святыни — образа Табынской Божьей Матери. Мы отыщем купальни и святые источники, посетим женский монастырь и небольшой грот. А еще я расскажу, почему в 2019 году в разрезе Усолка забили первый в России «золотой гвоздь» (так геологи называют точку отсчета какого-либо древнего периода времени).

Дополнительно: эко-ферма и шиханы

Если у вас будет желание, мы заглянем на ферму, где обитают черные африканские страусы и австралийские Эму, длиннохвостая неясыть, павлины и другие интересные пернатые. Кроме того, вы сможете перекусить в местном кафе и пообщаться с оленями, енотами, лисами и белой верблюдицей. А после мы отправимся к величественным шиханам: Юрактау и Торатау с дивными панорамами и любопытной историей происхождения.

Организационные детали