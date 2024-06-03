1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Башкирское предуралье: путешествие от озер до горных вершин
Вас ждет увлекательное путешествие по живописным местам Башкирии с посещением уникальных природных объектов
Начало: В месте вашего размещения
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
14 900₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Башкирское предуралье: природа и святыни в мини-группе из Уфы
Приглашаем в увлекательное путешествие по Башкирскому предуралью: от озерных чудес до горных вершин
Начало: По договоренности
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Воскресенскому: история, искусство, легенды
Знакомство с историческим наследием Уфы, культурой и природой в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 499₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 июня 202426-го мая 2024 года мы с подругами были на экскурсии "Башкирское предуралье". У нас был замечательный гид Айсылу. Первым пунктом
- ДДмитрий1 июня 2024Спасибо гиду Диларе за прекрасный день, проведенный на одном дыхании. Разнообразно и познавательно. Места красивые. Природа!!! Шихан Торатау - место силы!!!
- ААлексей30 мая 2024Диана - отличный экскурсовод. Все прошло замечательно. Учтены все пожелания.
- ААлександр8 января 2024Замечательная экскурсия с посещением множества достопримечательностей Башкирии. Нашим гидом был Азат, который не только рассказал об истории Башкортостана и локациях,
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «Шиханы»
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