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нашей экскурсии было посещение парка Торатау. Мы услышали много познавательной информации,совершая восхождение на эту гору. И добравшись до вершины,мы услышали замечательные легенды, которые оживили горы и реки и придали им новые смысловые оттенки. Также мы побывали на страусиной ферме и несмотря на дождь,получили удовольствие от кормления животных, увидев необычных павлинов,ламу,лисиц. Закончив нашу поездку посещением голубого озера,мы возвращались домой под мелодии замечательного национального инструмента - курая. Айсылу отвечала на все наши вопросы и даже более того. Рекомендуем эту экскурсию и огромное спасибо организаторам и нашему гиду Айсылу!