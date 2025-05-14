Но специально для Вас мы найдем
Программа тура по дням
Встреча. Глэмпинг
Встреча в аэропорту Уфы.
Обед в этно-кафе “Урал” с вкуснейшими традиционными башкирскими блюдами, село Инзер (входит в стоимость).
Заселение в глэмпинг-парк "Арский камень".
Ужин (привозной, входит в стоимость).
Катание на конях по желанию и за доплату (для гостей от 18 лет, 1 000 руб. /1 час).
Пещера Шульган-Таш. Стерлитамак
Посещение пещеры Шульган-Таш, музея Каповой пещеры, музея бортевого пчеловодства, обед в кафе музея (раздаточная линия, за свой счет).
Посещение полезных для здоровья Красноусольских минеральных источников, георазреза “Усолка”.
Стерлитамак — купеческий город Башкирии.
Заселение в гостиницу “Ашкадар”.
Ужин (за свой счет в ресторане).
Гора Торатау. Пасека. Святой источник. Село Воскресенское
Завтрак в гостинице (входит в стоимость).
Посещение визит-центра угоры Торатау, подъем на шихан, посещение колодно-бортевой пасеки (по сезону, до октября), обед с башкирскими блюдами (входит в стоимость).
Мастер- класс по стрельбе из настоящего лука (за доп. плату).
Посещение монастыря Св. Варвары Скворчихинской и святого источника, вода в котором поможет духовно очиститься.
Посещение с. Воскресенское, где расположены Церковь Вознесения и Медеплавильный завод, первый на Урале.
Заселение в гостиницу “Азур”, Нугушское водохранилище.
Экотропа Бейек-тау. Форелевое хозяйство
Завтрак (входит в стоимость).
Прогулка по экотропе Бейек-тау.
По сезону и погодным условиям, за доплату: посещение экофермы “Башкирская коза”, пещеры Кутук-4, прогулка на катере, заброска на вездеходе до красивейшего водопада Куперля и Карстового моста.
Посещение местного форелевого хозяйства
Ужин в горном ресторане-смотровой площадке "Ласточкино гнездо", откуда открывается потрясающий вид на Юмагузинское водохранилище (по сезону, до октября, входит в стоимость).
Экскурсия по Уфе. Отъезд
Завтрак на турбазе (входит в стоимость).
Выезд в Уфу, авторская экскурсия по столице.
Обед в первом национальном фастфуде “Айбат Халяр”, где нас угостят традиционным блюдом на новый лад (не входит в стоимость).
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в глэмпинге и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|4-мест. дом
|2-местн. номер с двусп. кроватью или двумя односпальными
|1-местный
|79 761
|60 600
|71 510
Варианты проживания
Глэмпинг-парк «Арский камень»
Комфортный отдых в стильных апартаментах, в окружении соснового леса. Вас ждёт сказочно-романтичная история с опьяняюще чистейшим воздухом! Бережное отношение к природе и соблюдение режима “тишина” позволит насладиться звуками природы.
Гостиница «Ашкадар» или аналогичная
Удобное расположение в городе, высокое качество обслуживания и уютная атмосфера делают гостиницу «Ашкадар» одной из наиболее популярных в Стерлитамаке. К услугам клиентов ресторан, зал совещаний, частная парковка. К удобству клиентов кровати размера «king-size», мягкая мебель, сплит-система, телефон, доступ к сети интернет. Номера отапливаются от централизованной системы.
Гостиница «Азур» или аналогичная
Гостевой дом "Азур" находится на самом берегу Нугушского водохранилища со всеми удобствами и максимальным комфортом.
Из развлечений предлагается баня, бильярд, ресторан. Также конно-верховые прогулки, джиппинг, прогулки на катере, рыбалка помогут забыть на время о городской суете.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение гида
- Входные билеты в нац. парк «Башкирия»
- Питание по программе
- Проживание на указанных турбазах, гостиницах
- Все экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер на вертолете с обзорной экскурсией с воздуха по Уфе, полет над уникальными шиханами, не имеющими аналогов в мире, воздушная прогулка по национальному парку «Башкирия» - 135 000 руб. /чел
- Трансфер на вертолете с обзорной экскурсией с воздуха по Уфе, полет над уникальными шиханами, не имеющими аналогов в мире, воздушная прогулка по национальному парку «Башкирия». Стоимость: 185 000 руб. /3 чел
- Катание на конях (для туристов от 18 лет, 1000 руб., 1 час)
- Баня (от 1500 руб. /час)
- Услуги пармастера (10 000 руб.)
- Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб. /чел.) - без посещения колодно-бортевой пасеки
- Посещение экофермы «Башкирская коза» (1500 руб. /чел.)
- Посещение пещеры Кутук-4 (6000 руб. /чел.)
- Прогулка на катере (1200 руб. /чел.)
- Заброска на вездеходе до красивейшего водопада Куперля и Карстового моста (3500 руб. /чел.)
- Дополнительное питание
- Дополнительные ночи в Уфе: гостиница Иремель 3* 5100 одномест. /5850 двухместн. номергостиница Азимут 7500 одномест. /9000 двухместн. номергостиница Hilston 8100 одномест. /8800 двухместн. номер
- Гостиница Иремель 3* 5100 одномест. /5850 двухместн. номер
- Гостиница Азимут 7500 одномест. /9000 двухместн. номер
- Гостиница Hilston 8100 одномест. /8800 двухместн. номер
- Дополнительные и сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, баня, соколиная охота, фотосессия)
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
- рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
- головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой - шапка или бафф, а также шарф);
- удобные вещи - штаны, удлиненные носки, захватите кофту - при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
- чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
- перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы - берите открывашку и ложку;
- аптечку индивидуальную;
- х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
- скандинавские палки (по желанию);
- фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
- репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
- фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
- дождевик (в горах погода непредсказуемая);
- купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
- главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Как организован трансфер?
Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.
В случае прилета заранее (за день-два до старта программы), организуем трансфер за дополнительную плату 3 000 руб. с чел. На программу заберем из гостиницы.
Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).