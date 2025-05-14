4 день

Экотропа Бейек-тау. Форелевое хозяйство

Завтрак (входит в стоимость).

Прогулка по экотропе Бейек-тау.

По сезону и погодным условиям, за доплату: посещение экофермы “Башкирская коза”, пещеры Кутук-4, прогулка на катере, заброска на вездеходе до красивейшего водопада Куперля и Карстового моста.

Посещение местного форелевого хозяйства

Ужин в горном ресторане-смотровой площадке "Ласточкино гнездо", откуда открывается потрясающий вид на Юмагузинское водохранилище (по сезону, до октября, входит в стоимость).