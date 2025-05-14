Башкирский сок

Путешествие в горы, которые называют башкирскими Альпами, с вкуснейшим обедом в одном из лучших мест в республике. Ночевка в глэмпинге, который забронирован на полгода вперед.

Но специально для Вас мы найдем
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местечко! Вас ждет посещение пещеры Шульган-Таш, в которой сохранились рисунки древних людей. А еще в Башкирии есть место, где отливали плащ для статуи Свободы в Нью-Йорке. Готовьте место для впечатлений на всю жизнь! Идеальное завершение тура – Уфа, столица Башкирии. Город, похожий на Сан-Франциско, с поражающими воображение видами, культурой и кухней.

Башкирский сок
Башкирский сок
Башкирский сок
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Глэмпинг

Встреча в аэропорту Уфы.

Обед в этно-кафе “Урал” с вкуснейшими традиционными башкирскими блюдами, село Инзер (входит в стоимость).

Заселение в глэмпинг-парк "Арский камень".

Ужин (привозной, входит в стоимость).

Катание на конях по желанию и за доплату (для гостей от 18 лет, 1 000 руб. /1 час).

Встреча. ГлэмпингВстреча. ГлэмпингВстреча. ГлэмпингВстреча. Глэмпинг
2 день

Пещера Шульган-Таш. Стерлитамак

Посещение пещеры Шульган-Таш, музея Каповой пещеры, музея бортевого пчеловодства, обед в кафе музея (раздаточная линия, за свой счет).

Посещение полезных для здоровья Красноусольских минеральных источников, георазреза “Усолка”.

Стерлитамак — купеческий город Башкирии.

Заселение в гостиницу “Ашкадар”.

Ужин (за свой счет в ресторане).

Пещера Шульган-Таш. СтерлитамакПещера Шульган-Таш. СтерлитамакПещера Шульган-Таш. СтерлитамакПещера Шульган-Таш. Стерлитамак
3 день

Гора Торатау. Пасека. Святой источник. Село Воскресенское

Завтрак в гостинице (входит в стоимость).

Посещение визит-центра угоры Торатау, подъем на шихан, посещение колодно-бортевой пасеки (по сезону, до октября), обед с башкирскими блюдами (входит в стоимость).

Мастер- класс по стрельбе из настоящего лука (за доп. плату).

Посещение монастыря Св. Варвары Скворчихинской и святого источника, вода в котором поможет духовно очиститься.

Посещение с. Воскресенское, где расположены Церковь Вознесения и Медеплавильный завод, первый на Урале.

Заселение в гостиницу “Азур”, Нугушское водохранилище.

Гора Торатау. Пасека. Святой источник. Село ВоскресенскоеГора Торатау. Пасека. Святой источник. Село ВоскресенскоеГора Торатау. Пасека. Святой источник. Село ВоскресенскоеГора Торатау. Пасека. Святой источник. Село Воскресенское
4 день

Экотропа Бейек-тау. Форелевое хозяйство

Завтрак (входит в стоимость).

Прогулка по экотропе Бейек-тау.

По сезону и погодным условиям, за доплату: посещение экофермы “Башкирская коза”, пещеры Кутук-4, прогулка на катере, заброска на вездеходе до красивейшего водопада Куперля и Карстового моста.

Посещение местного форелевого хозяйства

Ужин в горном ресторане-смотровой площадке "Ласточкино гнездо", откуда открывается потрясающий вид на Юмагузинское водохранилище (по сезону, до октября, входит в стоимость).

Экотропа Бейек-тау. Форелевое хозяйствоЭкотропа Бейек-тау. Форелевое хозяйствоЭкотропа Бейек-тау. Форелевое хозяйствоЭкотропа Бейек-тау. Форелевое хозяйство
5 день

Экскурсия по Уфе. Отъезд

Завтрак на турбазе (входит в стоимость).

Выезд в Уфу, авторская экскурсия по столице.

Обед в первом национальном фастфуде “Айбат Халяр”, где нас угостят традиционным блюдом на новый лад (не входит в стоимость).

Трансфер в аэропорт.

Экскурсия по Уфе. ОтъездЭкскурсия по Уфе. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в глэмпинге и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

4-мест. дом2-местн. номер с двусп. кроватью или двумя односпальными1-местный
79 76160 60071 510

Варианты проживания

Глэмпинг-парк «Арский камень»

1 ночь

Комфортный отдых в стильных апартаментах, в окружении соснового леса. Вас ждёт сказочно-романтичная история с опьяняюще чистейшим воздухом! Бережное отношение к природе и соблюдение режима “тишина” позволит насладиться звуками природы.

Глэмпинг-парк «Арский камень»Глэмпинг-парк «Арский камень»Глэмпинг-парк «Арский камень»

Гостиница «Ашкадар» или аналогичная

1 ночь

Удобное расположение в городе, высокое качество обслуживания и уютная атмосфера делают гостиницу «Ашкадар» одной из наиболее популярных в Стерлитамаке. К услугам клиентов ресторан, зал совещаний, частная парковка. К удобству клиентов кровати размера «king-size», мягкая мебель, сплит-система, телефон, доступ к сети интернет. Номера отапливаются от централизованной системы.

Гостиница «Ашкадар» или аналогичнаяГостиница «Ашкадар» или аналогичнаяГостиница «Ашкадар» или аналогичнаяГостиница «Ашкадар» или аналогичнаяГостиница «Ашкадар» или аналогичнаяГостиница «Ашкадар» или аналогичнаяГостиница «Ашкадар» или аналогичная

Гостиница «Азур» или аналогичная

2 ночи

Гостевой дом "Азур" находится на самом берегу Нугушского водохранилища со всеми удобствами и максимальным комфортом.

Из развлечений предлагается баня, бильярд, ресторан. Также конно-верховые прогулки, джиппинг, прогулки на катере, рыбалка помогут забыть на время о городской суете.

Гостиница «Азур» или аналогичнаяГостиница «Азур» или аналогичнаяГостиница «Азур» или аналогичнаяГостиница «Азур» или аналогичная

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты в нац. парк «Башкирия»
  • Питание по программе
  • Проживание на указанных турбазах, гостиницах
  • Все экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Уфа и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер на вертолете с обзорной экскурсией с воздуха по Уфе, полет над уникальными шиханами, не имеющими аналогов в мире, воздушная прогулка по национальному парку «Башкирия» - 135 000 руб. /чел
  • Трансфер на вертолете с обзорной экскурсией с воздуха по Уфе, полет над уникальными шиханами, не имеющими аналогов в мире, воздушная прогулка по национальному парку «Башкирия». Стоимость: 185 000 руб. /3 чел
  • Катание на конях (для туристов от 18 лет, 1000 руб., 1 час)
  • Баня (от 1500 руб. /час)
  • Услуги пармастера (10 000 руб.)
  • Мастер-класс по стрельбе из башкирского лука (1500 руб. /чел.) - без посещения колодно-бортевой пасеки
  • Посещение экофермы «Башкирская коза» (1500 руб. /чел.)
  • Посещение пещеры Кутук-4 (6000 руб. /чел.)
  • Прогулка на катере (1200 руб. /чел.)
  • Заброска на вездеходе до красивейшего водопада Куперля и Карстового моста (3500 руб. /чел.)
  • Дополнительное питание
  • Дополнительные ночи в Уфе: гостиница Иремель 3* 5100 одномест. /5850 двухместн. номергостиница Азимут 7500 одномест. /9000 двухместн. номергостиница Hilston 8100 одномест. /8800 двухместн. номер
  • Гостиница Иремель 3* 5100 одномест. /5850 двухместн. номер
  • Гостиница Азимут 7500 одномест. /9000 двухместн. номер
  • Гостиница Hilston 8100 одномест. /8800 двухместн. номер
  • Дополнительные и сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. активности, баня, соколиная охота, фотосессия)
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобную НЕ СКОЛЬЗЯЩУЮ и не промокаемую обувь, не натирающие ботинки, не тряпичные кроссовки, резиновые сапоги (у кого есть, по желанию);
  • рюкзак штурмовой (руки должны быть свободны);
  • головной убор (летом кепка-бейсболка, платок-косынка, зимой - шапка или бафф, а также шарф);
  • удобные вещи - штаны, удлиненные носки, захватите кофту - при подъеме и спуске будет жарко, а на вершине ветер и будет прохладно;
  • чай в термосе, воду (бутылка 1,5 л на человека обязательно!);
  • перекус (обязательно!) каждый себе берет сам. Если на перекус консервы - берите открывашку и ложку;
  • аптечку индивидуальную;
  • х/б перчатки (картофельные/строительные), так как где то нужно будет хвататься за камни (по желанию);
  • скандинавские палки (по желанию);
  • фотоаппарат, пауэр-банк, шнур для зарядки телефона;
  • репелленты от насекомых, если тур предполагает посещение парков или других зеленых зон (с составом активного вещества не менее 0,2 или 20%);
  • фонарик (лучше налобный, чтобы не занимать руки) и батарейки к нему;
  • дождевик (в горах погода непредсказуемая);
  • купальник и полотенце, если в программе предполагается купание;
  • главное - удобные вещи и обувь, средства от клещей, рюкзак, воду, термос и перекус.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер?

Трансфер до туристской базы и обратно предоставляется строго в день заезда/отъезда в указанное по программе время.

В случае прилета заранее (за день-два до старта программы), организуем трансфер за дополнительную плату 3 000 руб. с чел. На программу заберем из гостиницы.

Групповой трансфер – перевозка туристов до/из средства размещения. Может осуществляться на транспорте туроператора, а также путем привлечения третьих лиц (в т. ч. маршрутных такси и рейсовых автобусов).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Уфы

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