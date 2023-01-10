Программа тура по дням
Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"
08:30-09:00 Сбор группы на площади Салавата Юлаева (помещение туристско-информационного центре "Уфа") или трансфер от отеля по предварительному запросу.
09:00-11:00 Выезд из Уфы. Переезд на территорию геопарка «Торатау» (Ишимбайский район).
11:00-12:45 Прибытие к подножию шихана Торатау, посещение визит-центра геопарка, прогулка по экотропе с подъемом на гору по лестнице, фотосессия на вершине шихана!
Вас ждет захватывающий подъём по специально оборудованной экологической тропе длиной около трехсот метров прямо к самой вершине, откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю природу Башкортостана.
Когда вы достигнете вершины, можно сделать незабываемые фотографии и полюбоваться окружающей панорамой.
13:00-13:45 Обед с видом на шихан «Торатау».
13:45-14:30 Катание на лошадях, мастер-класс по стрельбе из лука.
14:30-16:00 Переезд до курорта «Красноусольск».
16:00-17:30 Обзорная экскурсия по территории курорта с возможностью искупаться в источниках, знакомство с геологическим разрезом Усолка.
17:30-19:30 Возвращение в Уфу, трансфер до гостиницы (2 часа в пути).
К вечеру наша программа завершится возвращением в Уфу, где появится возможность немного погулять по вечернему городу, устроить шопинг или же просто насладиться тишиной и спокойствием номера гостиницы после насыщенного дня приключений и впечатлений.
Экскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций
Завтрак.
08:30-09:00 Сбор группы на площади Салавата Юлаева (помещение туристско-информационного центре "Уфа") или трансфер от отеля по предварительному запросу.
09:00-10:00 Выезд из Уфы. Переезд на колодно-бортевую пасеку (Иглинский район).
10:00-13:00 Экскурсия по колодно-бортевой пасеке, где проводится экскурсия с рассказом о бортничестве и традиции добычи дикого меда.
Встреча с баурсаком и кумысом. Короткий инструктаж по правилам поведения на пасеке. Выдача защитных масок.
Гостям предложат попробовать себя в конкурсах мини-сабантуя, а затем угостят аутентичным обедом, приготовленным на костре.
13:00-14:30 Переезд в Чишминский район.
14:30-16:00 Посещение Мавзолея Тура-Хана и визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций.
Далее последует путешествие в Чишминский район, где вас ждёт визит в историко-культурный комплекс Евразийского музея кочевых цивилизаций. Среди ключевых мест посещения — Мавзолей Тура-Хана и пешая прогулка по живописной экотропе, наполненная увлекательными рассказами о быте и обычаях кочевников прошлого.
16:00-17:30 Возвращение в Уфу с заездом в аэропорт (при наличии гостей с плановым вылетом).
Желающие отправиться на самолёт смогут предварительно высадиться в аэропорту. Все остальные прибывают в гостиницу и проводят остаток вечера по своему усмотрению.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице Уфы.
Стоимость тура при проживании в гостинице 4*:
- в одноместном номере — 29 900 руб/чел.;
- в двухместном номере — 28 900 руб/чел.
Возможно размещение в других отелях 3, 4 и 5 звезд, стоимость тура в этом случае рассчитывается отдельно. Уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»
«AZIMUT Сити Отель Уфа» расположен в Октябрьском районе Уфы. Широкий спектр услуг, высокий уровень сервиса, а также удобное расположение придется по душе как туристам, так и гостям, которые посетили город с деловым визитом. В числе удобств бесплатный высокоскоростной интернет, для автовладельцев оборудован просторный паркинг.
Для размещения доступны комфортабельные номера категорий «Стандарт», «Полулюкс», «Апартаменты».
Все варианты размещения укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, индивидуальной системой кондиционирования. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.
На территории отеля работает роскошный ресторан «Avenue», где гости могут отведать вкуснейшие блюда традиционной башкирской, русской и европейской кухни. В ресторане есть просторный зал на первом этаже и несколько вип-залов с великолепным панорамным видом на город.
Каждое утро здесь сервируется завтрак «Шведский стол», с широким ассортиментом блюд, закусок и напитков. Также постояльцы могут воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице (одноместное размещение)
- Питание: 1 завтрак при гостинице, обеды с дегустацией блюд башкирской национальной кухни
- Услуги профессионального и опытного экскурсовода
- Сопровождение гида-координатора по маршруту
- Страхование от несчастного случая
- Экскурсия и подъем на шихан Торатау
- Катание на лошадях
- Стрельба из традиционного лука
- Экскурсия на Усолке
- Купание в Красноусольских минеральные источниках (халаты и тапочки предоставляются)
- Экскурсия на колодно-бортевую пасеку
- Участие в мини-сабантуе
- Экскурсия на Мавзолей Турахана и визит-центр музея кочевых цивилизаций
- Трансфер до аэропорта во 2й день тура (по необходимости)
- Памятный подарок от туроператора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
- Питание, не указанное в программе: завтрак в 1 день, ужины, спиртные напитки
- Сувениры, подарки
- Дополнительные сервисы в гостиницах, поднос багажа
- Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. мастер-классы, активности, бани)
- Встреча в аэропорту/на ж/д вокзале и трансфер от аэропорта или вокзала до отеля/точки начала тура в 1-й день тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
Удобная обувь и одежда для активной части тура, головные уборы, средство от насекомых.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа?
Туроператор оставляет за собой право менять очередность проведения экскурсий, не уменьшая при этом общий объем программы.
Время отправления и прибытия указано ориентировочное (также зависит от расположения выбранного объекта размещения).