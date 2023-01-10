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Шихан Торатау и секреты башкирской земли

Погрузитесь в загадочный мир Башкирии в этом захватывающем туре! Первый день подарит вам встречу с шиханом Торатау — древним коралловым рифом, который поднимет вас на 285 миллионов лет назад. Пройдитесь
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по экотропе, попробуйте силы в стрельбе из лука и покатайтесь на лошадях.

Во второй день вас ждет знакомство с удивительным курортом, а также с культурой кочевых народов в музее кочевых цивилизаций. Этот тур — идеальное сочетание природы, истории и культуры Башкирии!

4
1 отзыв
Шихан Торатау и секреты башкирской землиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Шихан Торатау и секреты башкирской землиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Шихан Торатау и секреты башкирской землиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"

08:30-09:00 Сбор группы на площади Салавата Юлаева (помещение туристско-информационного центре "Уфа") или трансфер от отеля по предварительному запросу.

09:00-11:00 Выезд из Уфы. Переезд на территорию геопарка «Торатау» (Ишимбайский район).

11:00-12:45 Прибытие к подножию шихана Торатау, посещение визит-центра геопарка, прогулка по экотропе с подъемом на гору по лестнице, фотосессия на вершине шихана!

Вас ждет захватывающий подъём по специально оборудованной экологической тропе длиной около трехсот метров прямо к самой вершине, откуда открывается потрясающий вид на бескрайнюю природу Башкортостана.

Когда вы достигнете вершины, можно сделать незабываемые фотографии и полюбоваться окружающей панорамой.

13:00-13:45 Обед с видом на шихан «Торатау».

13:45-14:30 Катание на лошадях, мастер-класс по стрельбе из лука.

14:30-16:00 Переезд до курорта «Красноусольск».

16:00-17:30 Обзорная экскурсия по территории курорта с возможностью искупаться в источниках, знакомство с геологическим разрезом Усолка.

17:30-19:30 Возвращение в Уфу, трансфер до гостиницы (2 часа в пути).

К вечеру наша программа завершится возвращением в Уфу, где появится возможность немного погулять по вечернему городу, устроить шопинг или же просто насладиться тишиной и спокойствием номера гостиницы после насыщенного дня приключений и впечатлений.

Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"Геопарк "Торатау", мастер-классы, курорт "Красноусольск"
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

Завтрак.

08:30-09:00 Сбор группы на площади Салавата Юлаева (помещение туристско-информационного центре "Уфа") или трансфер от отеля по предварительному запросу.

09:00-10:00 Выезд из Уфы. Переезд на колодно-бортевую пасеку (Иглинский район).

10:00-13:00 Экскурсия по колодно-бортевой пасеке, где проводится экскурсия с рассказом о бортничестве и традиции добычи дикого меда.

Встреча с баурсаком и кумысом. Короткий инструктаж по правилам поведения на пасеке. Выдача защитных масок.

Гостям предложат попробовать себя в конкурсах мини-сабантуя, а затем угостят аутентичным обедом, приготовленным на костре.

13:00-14:30 Переезд в Чишминский район.

14:30-16:00 Посещение Мавзолея Тура-Хана и визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций.

Далее последует путешествие в Чишминский район, где вас ждёт визит в историко-культурный комплекс Евразийского музея кочевых цивилизаций. Среди ключевых мест посещения — Мавзолей Тура-Хана и пешая прогулка по живописной экотропе, наполненная увлекательными рассказами о быте и обычаях кочевников прошлого.

16:00-17:30 Возвращение в Уфу с заездом в аэропорт (при наличии гостей с плановым вылетом).

Желающие отправиться на самолёт смогут предварительно высадиться в аэропорту. Все остальные прибывают в гостиницу и проводят остаток вечера по своему усмотрению.

Экскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизацийЭкскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизацийЭкскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизацийЭкскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизацийЭкскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизацийЭкскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизацийЭкскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизацийЭкскурсия по колодно-бортевой пасеке. Мавзолей Тура-Хана и визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице Уфы.

Стоимость тура при проживании в гостинице 4*:

  • в одноместном номере — 29 900 руб/чел.;
  • в двухместном номере — 28 900 руб/чел.

Возможно размещение в других отелях 3, 4 и 5 звезд, стоимость тура в этом случае рассчитывается отдельно. Уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»

1 ночь

«AZIMUT Сити Отель Уфа» расположен в Октябрьском районе Уфы. Широкий спектр услуг, высокий уровень сервиса, а также удобное расположение придется по душе как туристам, так и гостям, которые посетили город с деловым визитом. В числе удобств бесплатный высокоскоростной интернет, для автовладельцев оборудован просторный паркинг.

Для размещения доступны комфортабельные номера категорий «Стандарт», «Полулюкс», «Апартаменты».

Все варианты размещения укомплектованы удобными кроватями, функциональной мебелью, телевизором с плоским экраном, кабельным телевидением, индивидуальной системой кондиционирования. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.

На территории отеля работает роскошный ресторан «Avenue», где гости могут отведать вкуснейшие блюда традиционной башкирской, русской и европейской кухни. В ресторане есть просторный зал на первом этаже и несколько вип-залов с великолепным панорамным видом на город.

Каждое утро здесь сервируется завтрак «Шведский стол», с широким ассортиментом блюд, закусок и напитков. Также постояльцы могут воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.

Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»Гостиница «Азимут Сити Отель Уфа»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице (одноместное размещение)
  • Питание: 1 завтрак при гостинице, обеды с дегустацией блюд башкирской национальной кухни
  • Услуги профессионального и опытного экскурсовода
  • Сопровождение гида-координатора по маршруту
  • Страхование от несчастного случая
  • Экскурсия и подъем на шихан Торатау
  • Катание на лошадях
  • Стрельба из традиционного лука
  • Экскурсия на Усолке
  • Купание в Красноусольских минеральные источниках (халаты и тапочки предоставляются)
  • Экскурсия на колодно-бортевую пасеку
  • Участие в мини-сабантуе
  • Экскурсия на Мавзолей Турахана и визит-центр музея кочевых цивилизаций
  • Трансфер до аэропорта во 2й день тура (по необходимости)
  • Памятный подарок от туроператора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Уфу и обратно
  • Питание, не указанное в программе: завтрак в 1 день, ужины, спиртные напитки
  • Сувениры, подарки
  • Дополнительные сервисы в гостиницах, поднос багажа
  • Дополнительные экскурсии (в Т.Ч. мастер-классы, активности, бани)
  • Встреча в аэропорту/на ж/д вокзале и трансфер от аэропорта или вокзала до отеля/точки начала тура в 1-й день тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Удобная обувь и одежда для активной части тура, головные уборы, средство от насекомых.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа?

Туроператор оставляет за собой право менять очередность проведения экскурсий, не уменьшая при этом общий объем программы.

Время отправления и прибытия указано ориентировочное (также зависит от расположения выбранного объекта размещения).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
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Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️
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Тур входит в следующие категории Уфы

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